銀髮經濟丨星展基金會在港辦首屆大灣區論壇 促進跨界與跨境樂齡經濟發展

來自社商界領袖在「大灣區卓越影響力論壇2025」探討應對人口老化的解決方案和銀髮產業的潛在市場。

香港以至大灣區其他城市正面臨人口老化的挑戰，促使政商界探討銀髮經濟的潛力。星展基金會上周舉辦首屆《大灣區卓越影響力論壇2025：樂齡灣區展未來》，匯聚政商與社企共同參與，推動跨界別和跨境合作，將樂齡轉化為經濟和社區的寶貴資產。

是次論壇各方探討如何利用創新來培育老齡社會的福祉和全人健康，以及如何在香港及大灣區其他城市推動社會包容，把握銀髮經濟的潛在市場。活動上星展基金會亦提供機會，予19間本地社會企業受邀展示其服務及產品，其中包括針對銀髮市場的創新解決方案。

當日亦重點介紹星展基金會獎勵金2024 (DBS Foundation Grant 2024），表彰有影響力的社企。自2015年啟動資助計劃以來，已向亞洲約160間具影響力企業提供總額達2,150萬新加坡元(約1.238億港元)的資助。而去年，來自新加坡、中國內地、香港、台灣、印度和印尼]的申請更逾1,500宗，其中22間社企合共獲得總額450萬新加坡元(約2,590萬港元)資助，預計此等項目在未來兩年將惠及超過80萬名受益者。

而在22間獲獎企業當中，更有三間來自香港：The Project Futurus通過教育、倡議和社區服務推廣「有尊嚴飲食」及社區共融；原動力通過創新的樂齡科技、復康和基層醫療保健解決方案，推進長者和殘疾人士的福祉；睿程製作社則賦予邊緣社群以縫紉培訓和遙距工作機會，以實現可持續的就業發展。