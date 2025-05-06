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商社熱話
2025-05-06 11:25:00

銀髮經濟丨星展基金會在港辦首屆大灣區論壇 促進跨界與跨境樂齡經濟發展

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來自社商界領袖在「大灣區卓越影響力論壇2025」探討應對人口老化的解決方案和銀髮產業的潛在市場。

來自社商界領袖在「大灣區卓越影響力論壇2025」探討應對人口老化的解決方案和銀髮產業的潛在市場。

香港以至大灣區其他城市正面臨人口老化的挑戰，促使政商界探討銀髮經濟的潛力。星展基金會上周舉辦首屆《大灣區卓越影響力論壇2025：樂齡灣區展未來》，匯聚政商與社企共同參與，推動跨界別和跨境合作，將樂齡轉化為經濟和社區的寶貴資產。

不同界別的專家討論大灣區樂齡社會的商業機遇。 (左起) 星展基金會總監及星展銀行集團推廣策略與傳訊部主管魏洪英、新加坡駐港總領事王首毅、香港特區政府勞工及福利局副局長何啟明JP，以及星展基金會香港區負責人暨星展香港集團推廣策略與傳訊部主管陳依依。 22間於星展基金會獎勵金2024獲獎企業當中，三間來自香港：The Project Futurus、原動力、以及睿程製作社。

是次論壇各方探討如何利用創新來培育老齡社會的福祉和全人健康，以及如何在香港及大灣區其他城市推動社會包容，把握銀髮經濟的潛在市場。活動上星展基金會亦提供機會，予19間本地社會企業受邀展示其服務及產品，其中包括針對銀髮市場的創新解決方案。

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當日亦重點介紹星展基金會獎勵金2024 (DBS Foundation Grant 2024），表彰有影響力的社企。自2015年啟動資助計劃以來，已向亞洲約160間具影響力企業提供總額達2,150萬新加坡元(約1.238億港元)的資助。而去年，來自新加坡、中國內地、香港、台灣、印度和印尼]的申請更逾1,500宗，其中22間社企合共獲得總額450萬新加坡元(約2,590萬港元)資助，預計此等項目在未來兩年將惠及超過80萬名受益者。

而在22間獲獎企業當中，更有三間來自香港：The Project Futurus通過教育、倡議和社區服務推廣「有尊嚴飲食」及社區共融；原動力通過創新的樂齡科技、復康和基層醫療保健解決方案，推進長者和殘疾人士的福祉；睿程製作社則賦予邊緣社群以縫紉培訓和遙距工作機會，以實現可持續的就業發展。

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