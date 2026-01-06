鐵騎傳愛．熱血全城 「2025全港騎士捐血暨器官捐贈推廣日」圓滿舉行 125名市民熱心響應　成功捐血率約九成 為本港血庫注入過百包珍貴血液

由「越捐越友」聯同「全港各區工商聯社會公益委員會」、「香港復康力量」及「香港青年動力協會」聯合主辦，並獲香港紅十字會全力協助安排的「鐵騎傳愛．熱血全城——2025全港騎士捐血暨器官捐贈推廣日」，己於2025年12月28日假葵涌林炳炎紀念中學，在熱烈氣氛下圓滿舉行。 是次大型捐血嘉年華活動成功召集 125 名市民到場登記捐血，最終成功採集血液比率約達九成，為香港紅十字會收集過百包血液，為本港血庫注入珍貴而強大的生命力量；同時亦有十多位市民即場登記成為器官捐贈者，以實際行動延續生命希望。

活動吸引來自政界、工商界、社福界及市民大眾踴躍參與支持。當日除有多輛型格電單車展示，讓市民互動拍照、感受鐵騎精神外，亦有多個義工團體、社福界代表及企業界領袖親臨支持，以實際行動呼籲社會各界關注本港醫療血液需求及器官捐贈的重要性。 陳琰華主席：眾志成城 集腋成裘 匯聚拯救生命的力量 活動聯辦主席陳琰華表示，雖然當日腳部帶傷、步伐緩慢，仍堅持親身參與活動籌備及召集工作，延續其一貫熱心公益的信念。她指出，只要每人付出一分力量，定能感動更多工商界企業家、義工社團及市民加入捐血行列，真正做到眾志成城、集腋成裘，將愛心匯聚成拯救生命的巨大力量。

陳主席亦感謝在場的工商聯地區友好、政府代表及社團夥伴，並特別準備多項補充體力的心意包，向每一位捐血者致以誠摯謝意。 政界代表身體力行 以行動推動生命教育 立法會議員兼葵青區議員陳穎欣擔任主禮嘉賓，並即場身體力行參與捐血。她笑言自己其實非常「怕血」和「怕痛」，但深明捐血的意義，「我的血是為別人而流」，因此多年來一直堅持參與。她指出，捐血不僅能救人，更有助促進新陳代謝，是一種「助人自助」的善行。她亦提到，當日捐血需輪候約45分鐘，足見市民的熱情與愛心，令她深受感動，並承諾未來會繼續身體力行支持捐血活動。

葵青民政事務處（葵青中南）聯絡主任主管趙亮怡亦擔任主禮嘉賓，並即場向捐血的領導、社團代表及市民頒發感謝狀，以表揚其對社區的無私付出。 葵青區議員陳安妮亦以主禮嘉賓身分出席，並以身作則參與捐血行動。即使經紅十字會檢測後指數屬臨界水平，她仍勇敢克服恐懼，捐出寶貴熱血，支持社區推動生命教育。 南區區議員林詠欣亦不辭路遠，專程由南區趕赴葵涌出席活動啟動儀式，以實際行動支持跨區社區公益合作。 場地、文化及演藝界全力支持 愛心凝聚社區 主辦單位特別感謝林炳炎紀念中學許定國校長及校方團隊，積極開放校園並全力支持社區捐血及器官捐贈活動，助力推動生命教育。

活動亦邀請多位文化及演藝界人士擔任主禮嘉賓，包括影視藝人古天祥先生、香港小姐唐麗球小姐及港台歌星漢陽先生。多位嘉賓不僅親臨出席支持，更出心出力、身體力行參與捐血，與市民打成一片，凝聚社區愛心。 葉湛溪拿督：由受助者變成推動者 捐一次血可救三人 香港復康力量代表葉湛溪拿督在致辭中分享其動人經歷。他表示，作為一名長期病患者，過往多次接受輸血救助，更能深切體會血液對延續生命的重要性。他指出：「以前是別人捐血救我，今日我很開心能轉換身份，呼籲大家捐血。」他強調，捐一次血可救助三位病人，呼籲市民將這份生命的禮物一代一代傳承下去。

鳴謝及致謝單位 主辦單位謹此衷心致謝各界人士及團體對是次活動的鼎力支持。特別感謝香港童軍總會副主席李殷傑先生熱心參與社會公益，於活動籌備期間提供寶貴意見及協助，為活動順利推行奠定良好基礎。同時感謝香港電單車會金翼會長全力支持活動理念，凝聚騎士力量，展現鐵騎一族關懷社會、回饋社區的精神。 主辦單位亦誠摯感謝器官捐贈活動宣傳大使汪明欣小姐。作為一位失明女作家，她以自身生命經歷鼓勵市民正視器官捐贈的重要性，其真誠分享為活動注入深刻而感人的力量。同時亦感謝永恆力量會會長蔡少菊及其義工團隊，全程投入支援活動運作，以實際行動展現義工精神，令活動得以有序進行。

此外，主辦單位特別鳴謝全港騎士捐血日活動發起人鄭玉華，憑藉其遠見及持續推動，促成騎士捐血文化的建立與延續；並感謝「越捐越友」捐血行動組組長蔡凱麟，積極協調及邀請多方夥伴參與，促成是次活動以合辦及贊助形式順利舉行。 是次活動亦獲全港各區工商聯的全力支持，主辦單位謹向第 20 屆現任會長楊凱山博士、首席會長盧錦欽博士 MH，以及執行委員會主席肖凱教授致以衷心感謝。三位領導對活動理念表示高度認同，並於資源統籌及活動推動上給予實質支持及擔任召集角色，令活動得以圓滿舉行，成功為香港紅十字會收集過百包血液，為本港血庫注入持續而強大的生命力量。

同時亦感謝全港各區工商聯專業人士委員會主席、仁濟醫院總理郭志成先生，親臨出席擔任主禮嘉賓及活動召集人，進一步凝聚專業界別對生命教育及社會公益的支持。 最後，主辦單位感謝全港各區工商聯社會公益事務委員會，由籌委總幹事戴承宙先生率領，聯同鄭慧凉、林燕萍、尤東升、區煒傑、吳景昕、張旭明、邱志強、謝俊業及一眾公益委員會義工隊，全程協助活動籌備及現場運作，為活動成功作出不可或缺的貢獻。