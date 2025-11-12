陳校長免費補習天地首辦「補天慈善跑2026」 麥嘜及麥兜擔任慈善大使 麥兜本尊現身為參加者加油打氣 籌款為基層學童提供學習支援

以推動「教育平等」為宗旨的陳校長免費補習天地（「補天」），自2011年成立至今，已召集逾23,000名義務導師，為基層學童免費提供一對一補習服務及學習支援，並於2013年起增設免費學前教育及才藝班。為慶祝成立15週年，補天將於2026年3月1日取址沙田運動場舉行「補天慈善跑2026」，歡迎全港市民共襄善舉，除了籌募善款支持補天的營運及服務之外，更可與基層學生站在同一起跑線上，與他們一起同行。「補天慈善跑2026」以「往前跑，向上飛」為主題，並十分榮幸邀請到陪伴香港人一起成長的麥嘜及麥兜擔任「補天慈善跑2026」慈善大使。參加者可獲麥嘜及麥兜限量版精美紀念品，為別具意義的活動錦上添花。活動當天，麥兜本尊更會現身為參加者加油打氣。
「補天慈善跑2026」設有計時的10公里（公開組）及3公里（青年組）個人及團體挑戰賽，適合專業跑手鞏固個人紀錄，並歡迎學校、公司、團體及機構組隊參加，促進團隊精神，優勝者更可獲獎盃、獎牌及禮品。活動同時設有非計時的3公里個人奔FUN跑，以及3公里及1公里的開心跑，歡迎家長與小朋友、情侶、親友一同參加，享受有益身心、互相陪伴的時光。
除了親身參與，「補天慈善跑2026」亦誠邀善心人士贊助基層學生及家庭、非華裔學生及其家庭參加賽事，讓全港有心人皆可以不同方式參與善舉，促進共融精神。
路線
「補天慈善跑2026」以沙田運動場作為起點。1公里路線環繞沙田運動場完成；3公里路線沿着城門河畔往香港體育學院方向進發，隨後折返至沙田運動場完成；10公里路線沿着城門河畔往香港體育學院方向進發，途經梅子林村、小瀝源等地點，最後折返至沙田運動場完成，讓參加者一邊欣賞城門河兩旁的優美景色，一邊享受跑步樂趣。
限量版紀念品及早鳥優惠
「補天慈善跑2026」的參加者可獲麥嘜及麥兜限量版精美紀念品。於2025年12月31日或之前報名，可享早鳥優惠，獲贈麥嘜及麥兜八達通證件套連掛繩及水樽。
陳校長免費補習天地創辦人陳葒校長表示：「2026年是補天成立15週年的重要里程碑，多年來有賴一眾善心人士無私付出，願意與基層學生站在同一起跑線上一起同行，才可以持續為基層學生提供免費學習支援。『補天慈善跑2026』以『往前跑，向上飛』為主題，我們期待透過這個有益身心、適合所有年齡及背景人士參加的活動，為補天的營運及服務籌募善款。我們非常榮幸邀請到麥嘜及麥兜擔任慈善大使，為活動增添趣味。在此誠邀全港跑步愛好者、教育界友好、家長與小朋友、學校及機構一起參加，享受運動樂趣，並為推動『教育平等』出一分力！」
關於「補天慈善跑2026」
日期：2026年3月1日（星期日）
地點：沙田運動場
活動時間：上午8:00至下午1:00
早鳥優惠：即日起至2025年12月31日報名，可獲贈限量版麥嘜及麥兜八達通證件套連掛繩一個及水樽一個。
查詢：WhatsApp至6623 5017／電郵至 [email protected]
*活動收益扣除成本後將撥捐支持補天的平等教育學習支援服務。