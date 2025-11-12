陳校長免費補習天地首辦「補天慈善跑2026」 麥嘜及麥兜擔任慈善大使 麥兜本尊現身為參加者加油打氣 籌款為基層學童提供學習支援

以推動「教育平等」為宗旨的陳校長免費補習天地（「補天」），自2011年成立至今，已召集逾23,000名義務導師，為基層學童免費提供一對一補習服務及學習支援，並於2013年起增設免費學前教育及才藝班。為慶祝成立15週年，補天將於2026年3月1日取址沙田運動場舉行「補天慈善跑2026」，歡迎全港市民共襄善舉，除了籌募善款支持補天的營運及服務之外，更可與基層學生站在同一起跑線上，與他們一起同行。「補天慈善跑2026」以「往前跑，向上飛」為主題，並十分榮幸邀請到陪伴香港人一起成長的麥嘜及麥兜擔任「補天慈善跑2026」慈善大使。參加者可獲麥嘜及麥兜限量版精美紀念品，為別具意義的活動錦上添花。活動當天，麥兜本尊更會現身為參加者加油打氣。

「補天慈善跑2026」設有計時的10公里（公開組）及3公里（青年組）個人及團體挑戰賽，適合專業跑手鞏固個人紀錄，並歡迎學校、公司、團體及機構組隊參加，促進團隊精神，優勝者更可獲獎盃、獎牌及禮品。活動同時設有非計時的3公里個人奔FUN跑，以及3公里及1公里的開心跑，歡迎家長與小朋友、情侶、親友一同參加，享受有益身心、互相陪伴的時光。

除了親身參與，「補天慈善跑2026」亦誠邀善心人士贊助基層學生及家庭、非華裔學生及其家庭參加賽事，讓全港有心人皆可以不同方式參與善舉，促進共融精神。