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2025-03-31 16:45:00

香港中華廠商聯合會｜廠商會邀立法會主席梁君彥議員 分享立法會如何與各界攜手推動香港發展

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廠商會邀立法會主席梁君彥議員分享立法會如何與各界攜手推動香港發展

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最新一份《施政報告》及《財政預算案》均提出一系列促進香港變革的政策措施，而這些政策的順利落實，則有賴行政與立法機關的衷誠合作。香港中華廠商聯合會（廠商會）早前（2025年327日）舉行會董晚宴，邀得立法會主席梁君彥議員擔任主講嘉賓，分享立法會如何與社會各界攜手合作、創新求變，推動香港的高質量發展。

梁主席指出，香港能夠重回「由亂到治，由治及興」的正軌，實有賴中央實施《香港國安法》，以及本屆立法會完成《基本法》第 23 條立法工作。「雙法雙機制」為香港帶來穩定的營商環境，重建市場及投資者信心。香港於2024年獲評為全球最自由經濟體，駐港外資公司數目按年增長近一成至9,960家，反映安定的社會環境，有助加強香港在國際上的競爭力。

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他續指，本屆立法會是完善選舉制度、落實「愛國者治港」原則後的首屆議會，作風務實理性，三年內通過 87 項法案，較上屆多出五成。立法會全力配合國家發展策略，通過多項有助促進香港「八大中心」地位的法案，包括透過稅務優惠吸引企業和人才，以及優化土地政策等。立法會亦批出多項撥款包括發展北部都會區、支援人工智能、創科研究發展，以及推動新型工業化等，以助力香港經濟多元發展。

除了推動內部改革，立法會亦積極「走出去」，不但已恢復內地考察，去年梁主席更先後率團出訪東盟三國（馬來西亞、新加坡和印尼）和日本，積極遊說各國支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》RCEP。梁主席表示，香港將繼續發揮「超級聯繫人」與「超級增值人」的角色，深化國際交流與合作，更好融入國家發展大局。

廠商會會長盧金榮樂見，在《香港國安法》實施及選舉制度完善後，立法會的代表性更為廣泛與均衡，能更務實高效地審議多項促進香港經濟與社會變革的議案。廠商會將繼續與政府及立法會保持緊密聯繫，積極反映業界聲音，共同營造更有利於工商界發展的營商環境。

出席是次晚宴的廠商會代表尚包括永遠名譽會長施榮懷、立法會代表吳永嘉議員，常務副會長馬介欽，副會長吳國安、梁兆賢、陳家偉、駱百強、施榮恆、黃偉鴻，行政總裁徐耀霖、名譽會長戴澤良、陳鴻基、趙振邦、雷振範、黃震，以及一眾常務會董、會董、名譽會董、行業委員會召集人及青年委員會成員等。

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廠商會盧金榮會長（前排左四）及其他廠商會首長與梁君彥主席（前排左五）合照。

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