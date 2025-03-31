香港中華廠商聯合會｜廠商會邀立法會主席梁君彥議員 分享立法會如何與各界攜手推動香港發展

最新一份《施政報告》及《財政預算案》均提出一系列促進香港變革的政策措施，而這些政策的順利落實，則有賴行政與立法機關的衷誠合作。香港中華廠商聯合會（廠商會）早前（2025年3月27日）舉行會董晚宴，邀得立法會主席梁君彥議員擔任主講嘉賓，分享立法會如何與社會各界攜手合作、創新求變，推動香港的高質量發展。
梁主席指出，香港能夠重回「由亂到治，由治及興」的正軌，實有賴中央實施《香港國安法》，以及本屆立法會完成《基本法》第 23 條立法工作。「雙法雙機制」為香港帶來穩定的營商環境，重建市場及投資者信心。香港於2024年獲評為全球最自由經濟體，駐港外資公司數目按年增長近一成至9,960家，反映安定的社會環境，有助加強香港在國際上的競爭力。
他續指，本屆立法會是完善選舉制度、落實「愛國者治港」原則後的首屆議會，作風務實理性，三年內通過 87 項法案，較上屆多出五成。立法會全力配合國家發展策略，通過多項有助促進香港「八大中心」地位的法案，包括透過稅務優惠吸引企業和人才，以及優化土地政策等。立法會亦批出多項撥款包括發展北部都會區、支援人工智能、創科研究發展，以及推動新型工業化等，以助力香港經濟多元發展。
除了推動內部改革，立法會亦積極「走出去」，不但已恢復內地考察，去年梁主席更先後率團出訪東盟三國（馬來西亞、新加坡和印尼）和日本，積極遊說各國支持香港加入《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）。梁主席表示，香港將繼續發揮「超級聯繫人」與「超級增值人」的角色，深化國際交流與合作，更好融入國家發展大局。
廠商會會長盧金榮樂見，在《香港國安法》實施及選舉制度完善後，立法會的代表性更為廣泛與均衡，能更務實高效地審議多項促進香港經濟與社會變革的議案。廠商會將繼續與政府及立法會保持緊密聯繫，積極反映業界聲音，共同營造更有利於工商界發展的營商環境。
出席是次晚宴的廠商會代表尚包括永遠名譽會長施榮懷、立法會代表吳永嘉議員，常務副會長馬介欽，副會長吳國安、梁兆賢、陳家偉、駱百強、施榮恆、黃偉鴻，行政總裁徐耀霖、名譽會長戴澤良、陳鴻基、趙振邦、雷振範、黃震，以及一眾常務會董、會董、名譽會董、行業委員會召集人及青年委員會成員等。