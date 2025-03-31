香港中華廠商聯合會｜廠商會邀立法會主席梁君彥議員 分享立法會如何與各界攜手推動香港發展

最新一份《施政報告》及《財政預算案》均提出一系列促進香港變革的政策措施，而這些政策的順利落實，則有賴行政與立法機關的衷誠合作。香港中華廠商聯合會（廠商會）早前（2025年3月27日）舉行會董晚宴，邀得立法會主席梁君彥議員擔任主講嘉賓，分享立法會如何與社會各界攜手合作、創新求變，推動香港的高質量發展。

梁主席指出，香港能夠重回「由亂到治，由治及興」的正軌，實有賴中央實施《香港國安法》，以及本屆立法會完成《基本法》第 23 條立法工作。「雙法雙機制」為香港帶來穩定的營商環境，重建市場及投資者信心。香港於2024年獲評為全球最自由經濟體，駐港外資公司數目按年增長近一成至9,960家，反映安定的社會環境，有助加強香港在國際上的競爭力。