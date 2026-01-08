熱門搜尋:
商社熱話
2026-01-08 18:50:00
香港復康會聯同遺善最樂舉行「平安三寶」免費法律講座 講解遺囑、持久授權書及預設醫療指示的法律工具知識 宣揚遺產捐贈理念

透過及早作好生前與身後事規劃，包括訂明財產與醫療指示，可讓長者與長期病患者更安心及有尊嚴地走完人生最後一段路，亦有助減少身邊摯親處理繁瑣事務的需要。一直致力協助殘疾人士、長期病患者及長者活出豐盛人生的香港復康會，聯同積極推廣遺產捐贈理念的社企遺善最樂，將於2026年2月7日舉行「平安三寶」免費法律講座，由遺善最樂共同創辦人黎曉洋律師主持，從專業角度講解「平安三寶」——即俗稱「平安紙」的遺囑、持久授權書以及預設醫療指示，現場更提供免費法律諮詢服務，讓市民進一步了解如何為「人生終章」作出更適當的安排。

「平安三寶」是指遺囑、持久授權書以及預設醫療指示三項重要法律工具，透過在長者或長期病患者神智清醒時及早作出適當規劃，有助他們妥善安排生前的醫療指示以及身故後的財產分配，亦可避免親友之間為相關事宜產生誤會與爭執。

遺囑：在百年歸老後，將按照委託人的意願，把一生累積的財產分配給指定人士或機構，簡化遺產承辦的過程，並減低日後出現爭產糾紛的機會。遺囑中亦可訂明捐贈部份遺產給指定的慈善機構，遺愛人間。

持久授權書：可委任一名或多名親友，在委託人神志不清、中風昏迷或患上認知障礙症等情況，無法親自處理財產時，代為處理自己的財務事項，減少動用資產時遇上的阻礙及煩惱。

預設醫療指示：如果到了生命末期並缺乏精神行為能力時，委託人不想接受心肺復甦法、人工輔助呼吸、插胃喉等維生治療去延長生命，可透過及早預設醫療指示，預先讓家人和醫療團隊清楚知道意願，減少他們的心理負擔和遺憾。

香港復康會行政總裁梁佩如博士表示：「幫助殘疾人士、長期病患者及長者活得更有尊嚴，一直是香港復康會的重要願景。有見社會大眾越來越重視臨終前的財產與醫療規劃，我們十分高興能夠與遺善最樂合作舉行免費法律講座，向社會大眾講解遺囑、持久授權書及預設醫療指示的知識及處理方式，並希望參與人士透過加深了解後，願意以遺產捐贈的方式，支持我們的服務發展，讓捐贈者對社會上有需要人士的愛和關懷得以延續。」

香港復康會行政總裁梁佩如博士

遺善最樂共同創辦人黎曉洋律師表示：「一生所累積的成就與財富，好比太陽的能量。遺善最樂就如反射太陽光芒的月亮，映照捐贈者的心意，將所捐贈的遺產化為支持慈善機構的永續動力，鼓勵他們堅守崗位及不斷努力，延續並傳揚這份溫暖的力量，既照亮弱勢群體，亦啟迪那個我們或許未能親眼所見、卻更加美好的未來。」

「平安三寶」免費法律講座
日期：2026年2月7日（星期六）
時間：下午2:30至4:30（下午2:00開放進場登記，額滿即止）
地點：灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈一樓禮堂

