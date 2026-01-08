香港復康會聯同遺善最樂舉行「平安三寶」免費法律講座 講解遺囑、持久授權書及預設醫療指示的法律工具知識 宣揚遺產捐贈理念

透過及早作好生前與身後事規劃，包括訂明財產與醫療指示，可讓長者與長期病患者更安心及有尊嚴地走完人生最後一段路，亦有助減少身邊摯親處理繁瑣事務的需要。一直致力協助殘疾人士、長期病患者及長者活出豐盛人生的香港復康會，聯同積極推廣遺產捐贈理念的社企遺善最樂，將於2026年2月7日舉行「平安三寶」免費法律講座，由遺善最樂共同創辦人黎曉洋律師主持，從專業角度講解「平安三寶」——即俗稱「平安紙」的遺囑、持久授權書以及預設醫療指示，現場更提供免費法律諮詢服務，讓市民進一步了解如何為「人生終章」作出更適當的安排。
「平安三寶」是指遺囑、持久授權書以及預設醫療指示三項重要法律工具，透過在長者或長期病患者神智清醒時及早作出適當規劃，有助他們妥善安排生前的醫療指示以及身故後的財產分配，亦可避免親友之間為相關事宜產生誤會與爭執。
香港復康會行政總裁梁佩如博士表示：「幫助殘疾人士、長期病患者及長者活得更有尊嚴，一直是香港復康會的重要願景。有見社會大眾越來越重視臨終前的財產與醫療規劃，我們十分高興能夠與遺善最樂合作舉行免費法律講座，向社會大眾講解遺囑、持久授權書及預設醫療指示的知識及處理方式，並希望參與人士透過加深了解後，願意以遺產捐贈的方式，支持我們的服務發展，讓捐贈者對社會上有需要人士的愛和關懷得以延續。」
遺善最樂共同創辦人黎曉洋律師表示：「一生所累積的成就與財富，好比太陽的能量。遺善最樂就如反射太陽光芒的月亮，映照捐贈者的心意，將所捐贈的遺產化為支持慈善機構的永續動力，鼓勵他們堅守崗位及不斷努力，延續並傳揚這份溫暖的力量，既照亮弱勢群體，亦啟迪那個我們或許未能親眼所見、卻更加美好的未來。」
「平安三寶」免費法律講座
日期：2026年2月7日（星期六）
時間：下午2:30至4:30（下午2:00開放進場登記，額滿即止）
地點：灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈一樓禮堂