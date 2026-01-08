香港復康會聯同遺善最樂舉行「平安三寶」免費法律講座 講解遺囑、持久授權書及預設醫療指示的法律工具知識 宣揚遺產捐贈理念

透過及早作好生前與身後事規劃，包括訂明財產與醫療指示，可讓長者與長期病患者更安心及有尊嚴地走完人生最後一段路，亦有助減少身邊摯親處理繁瑣事務的需要。一直致力協助殘疾人士、長期病患者及長者活出豐盛人生的香港復康會，聯同積極推廣遺產捐贈理念的社企遺善最樂，將於2026年2月7日舉行「平安三寶」免費法律講座，由遺善最樂共同創辦人黎曉洋律師主持，從專業角度講解「平安三寶」——即俗稱「平安紙」的遺囑、持久授權書以及預設醫療指示，現場更提供免費法律諮詢服務，讓市民進一步了解如何為「人生終章」作出更適當的安排。

「平安三寶」是指遺囑、持久授權書以及預設醫療指示三項重要法律工具，透過在長者或長期病患者神智清醒時及早作出適當規劃，有助他們妥善安排生前的醫療指示以及身故後的財產分配，亦可避免親友之間為相關事宜產生誤會與爭執。