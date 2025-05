香港循理會｜將藝術融入社會服務 集合老中青新晉演員 《我歌你劇》音樂劇 慶循理會70周年

為慶祝香港循理會70周年,香港循理會社會服務部特別於2024至2025年度舉辦循理藝術節,以「Art Makes Change」為主題,讓享用該會社會服務的對象能盡展藝術才華,與公眾分享成果,亦讓社會大眾更認識循理會將藝術融入社會服務的理念。繼〈CHANGE〉書畫展、《堅藝》陶藝比賽及作品展,以及〈The Here And Now攝影展〉相繼順利舉行。於5月18日在香港兆基創意書院迎來循理藝術節的閉幕大show,匯聚專業舞台劇導演、團隊及演員,以及多個服務中心的服務使用者,用了約一個月排練的大型音樂劇《我歌你劇》,用充滿熱誠的演出感動現場每一位觀眾。

步入互聯網AI年代,盛行速食文化,為了爭搶眼球不被淘汰,加快創作速度,「偷橋」和二次創作逐漸成創作人賴以為生的手段。一個初出茅廬的年輕音樂人Hugo(董朗生飾),於長者中心做義工期間,與一眾長者的互動引來全場爆笑,當中與年長的資深創作人何伯(白耀燦飾)由最初的互相看不順眼,到用AI生成器窺探何伯記憶後加深了解,後Hugo受何伯影響用心創作終於獲得獎項和認同,但何伯卻因認知障礙症難以再給予回應,到最後一首《The Impossible Dream》引發共鳴的故事,令不少觀眾眼泛淚光。而多個服務單位的會員踏上舞台的演出,亦引來滿堂掌聲。最後,當一眾演員謝幕時,現場更是熱烈掌聲、歡呼喝彩聲不絕於耳。