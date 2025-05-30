香港循理會｜將藝術融入社會服務 集合老中青新晉演員 《我歌你劇》音樂劇 慶循理會70周年

為慶祝香港循理會70周年，香港循理會社會服務部特別於2024至2025年度舉辦循理藝術節，以「Art Makes Change」為主題，讓享用該會社會服務的對象能盡展藝術才華，與公眾分享成果，亦讓社會大眾更認識循理會將藝術融入社會服務的理念。繼〈CHANGE〉書畫展、《堅藝》陶藝比賽及作品展，以及〈The Here And Now攝影展〉相繼順利舉行。於5月18日在香港兆基創意書院迎來循理藝術節的閉幕大show，匯聚專業舞台劇導演、團隊及演員，以及多個服務中心的服務使用者，用了約一個月排練的大型音樂劇《我歌你劇》，用充滿熱誠的演出感動現場每一位觀眾。 步入互聯網AI年代，盛行速食文化，為了爭搶眼球不被淘汰，加快創作速度，「偷橋」和二次創作逐漸成創作人賴以為生的手段。一個初出茅廬的年輕音樂人Hugo(董朗生飾)，於長者中心做義工期間，與一眾長者的互動引來全場爆笑，當中與年長的資深創作人何伯(白耀燦飾)由最初的互相看不順眼，到用AI生成器窺探何伯記憶後加深了解，後Hugo受何伯影響用心創作終於獲得獎項和認同，但何伯卻因認知障礙症難以再給予回應，到最後一首《The Impossible Dream》引發共鳴的故事，令不少觀眾眼泛淚光。而多個服務單位的會員踏上舞台的演出，亦引來滿堂掌聲。最後，當一眾演員謝幕時，現場更是熱烈掌聲、歡呼喝彩聲不絕於耳。

深耕細作 藝術融入服務見成效 香港循理會社會服務部總幹事黃淑貞女士指，今次是循理會首次匯聚老、中、青、幼，以及專業演員和團隊的大型歌舞劇演出，並於劇中帶出關於記憶、科技與生命價值的訊息。「我們希望帶出藝術融入社會服務，鼓勵會員參與藝術創作及演出時，他們的成果可以讓人看到。」她續指是次音樂劇的成功演出殊不容易，除了循理會與此劇導演黃釗鑫已有多年合作，對循理會有一定了解，並融入不同經驗的演員參與。藝術融入社會服務經過深耕細作，下了很多功夫才有是次的音樂劇演出！

香港循理會社會服務部總幹事黃淑貞女士

化不可能為可能 讓會員展現才能 「雖然今次是循理藝術節的閉幕演出，但也是一個新開始，因觀眾及其他中心的會員看了此劇對歌劇有興趣，日後會繼續參與。是次藝術節讓我們看到一班老友記由覺得自己甚麼都不懂，到踏出第一步，已經是很大進步，亦回應了「Art Makes Change」的主題。」她續指老友記從沒有信心到可以在專業場地展示成果，做到成就解鎖。最重要是化不可能為可能，讓一班無經驗的老友記，可以跟專業演員同台演出，相互成就一起進步，讓不同年齡的參演者都可以表現其專業，且對自我表現有追求，從每位演員的表情與投入度，都可看到循理會將藝術融入社會服務的工作卓見成效。她亦期望未來有機會再舉辦藝術節2.0，於其他專業的場地，讓不同服務對象可展現才能。透過藝術結合社會服務使人改變，讓參加者勇於表現，提升自信及滿足感。 老友記 演員分享：

徐子祥（飾演強叔）

「很高興獲選參與演出，可以學到好多東西，更可以有免費專業教練教排舞。」 黃明珠（飾演神秘女子）

「雖然我只是跳舞沒有對白，但看到每位演員付出真的增廣見聞。而且導演對我們有要求和悉心教導，亦讓我們有所提升。」 梅花雪（飾演阿彩）

「我雖有中國舞演出經驗，但對話劇完全沒有概念。演話劇沒有NG，說對白要兼顧對手，反應要快，清楚和流利。演完後很開心，有機會會繼續玩。」 何月明（飾演美姨）

「我喜歡嘗試新事物，最重要Enjoy the show，玩得投入！今次能與多位專業舞台劇演員同台真的獲益良多，亦深明導演要掌控舞台全局的不容易。」 陳佩雯（飾演怡婆）

「之前曾學唱歌，今次很開心玩歌舞劇，讓我學會甚麼是團隊合作，一定要全體合作才會有效果。」 陳嘉英（飾演晶婆）

「我很喜歡音樂劇，有話劇、唱歌和跳舞三大元素，內容很豐富。導演對我們有要求，亦經常讚我們。讓我們很開心，可以學到很多新知識。」 許靜卿（飾演卿姐）

「我參加循理會廿多年，曾讀了很多不同興趣班，今次本抱著年紀大，試一試的心態參加，但導演很有耐心教我們，讓我得益良多，很開心。」 陳中堅（飾演發哥）

「我今年82歲，之前從未參加任何訓練，今次是第一次，對於獲選我也很愕然。不過導演很好，教我們很多東西。」 梁汝艷（飾演英姐）

「很高興從體驗班中被選中參與演出，年青時要工作，現時退休便盡量參加。是次除要注重合群，大家要努力適應，盡可能出席所有排揀。」

主要演員及導演心聲： 資深舞台劇演員白耀燦老師坦言接演此劇初期並未抱太大期望，因循理會對劇本創作有指定要求，藝術工作者較難接受，但接到劇本卻感覺有驚喜，既富娛樂性，故事亦有深度能感動人。「我本身是基督徒，這是我首次與基督教背景的社福機構合作的大型話劇演出，得知循理會以藝術改變人生，讓人感受主愛的理念，是我今日演出後的第二大驚喜。真的很榮幸能參與是次演出！」 榮獲第33屆香港舞台劇獎最佳音樂劇男配角的董朗生則指很高興與白老師合作，對他而言是新舊時代對演戲，甚至是價值觀的碰撞，故他十分珍惜與白老師交流分享的機會。而與不同年齡層的新進演員合作，對他而言亦是新鮮體驗。特別看到一班老友記認真排演，不恥下問。亦提醒他無論任何人都可以是學習的對象，要吸收他們的優點。另一方面，如何配合不同單位演出，能突出不同單位的特點，對他而言亦是一大挑戰。 此劇導演黃釗鑫則指，是次雖並非首次與循理會合作，但要與多個不同團體百多位演員合作，實在是一大挑戰。當看到演員們謝幕時滿足及開心的表情，更是難得的體驗。她要感謝眾位專業演員和不同單位的服務使用者用心演出，因整套劇這些服務使用者才是主角，而專業演員只是配角。她要特別感謝專業優秀的幕後團隊，包括道具、音響、燈光等所有工作人員通力合作；此外，她亦特別感謝白老師願意配合導演作出不同嘗試，令此劇能流暢演出。