香港潮屬社團總會 | 「2024盂蘭文化節」維多利亞公園隆重開幕

為弘揚中華優秀文化，傳承推廣國家級非物質文化遺產「香港潮人盂蘭勝會」。香港潮屬社團總會於2015年開始，連續六屆舉辦「盂蘭文化節」，今年是第七屆盂蘭文化節。每屆文化節通過搶孤競賽、盂蘭文化歷史展覽等一系列活動，成功吸引了海內外的關注，獲得眾多媒體報導，對於宣傳盂蘭文化具有巨大的推動作用。 「2024盂蘭文化節」由香港潮屬社團總會屬下之香港潮屬社團總慈善基金主辦，香港潮屬社團總會盂蘭勝會保育工作委員會合作，旅遊事務署和香港旅遊發展局為支持機構，非物質文化遺產辦事處及華人廟宇委員會為贊助機構，8月23日在維多利亞公園一號足球場隆重開幕。民政及青年事務局局長麥美娟，中聯辦社聯部副部長余學杰主禮。重要嘉賓有：汕頭市委統戰部副部長楊丹陽，香港特區政府康樂及文化事務署署長劉明光，非物質文化遺產辦事處總監何惠儀，香港旅遊發展局盛事發展專組總經理譚美玲，中區警區指揮官汪威遜，中西區民政事務處署理中西區民政事務專員廖婉婷。

出席開幕典禮的有：主席陳振彬，監事會主席林建岳，永遠名譽主席莊學山、馬介璋、許學之、陳幼南，名譽會長黃書銳、陳強、趙利生，常務副主席馬介欽、莊學海、陳愛菁、莊健成、馬鴻銘，副主席陳欣耀、李志強、胡炎松、陳誠傑、林國良，名譽副主席吳哲歆，名譽顧問林克昌、胡楚南，常務會董史立德、張少鵬、黃詠霖，副秘書長洪綺敏，會董王晨峯、王綿財、張劍青、楊劍青，總幹事林梅。以及嘉賓華人廟宇助理經理林詩韻，中區警區活動管理組主管高國權，中區警民關係組社區聯絡主任王兆基，東區警民關係組社區聯絡主任黃振東，沙田區議員楊英瀚，呂興合有限公司董事呂慶森，西區警區警民關係組警民關係主任尹富坤，西區警區警民關係組助理警民關係主任吳邦偉，西區警民關係組社區聯絡主任梁素筠，西區警民關係組社區聯絡主任陳振華，香港潮商互助社副理事長李恒信，香港揭陽僑聯聯誼會常務副主席楊家濠，香港菴埠同鄉會副會長黃木鵬，香港潮青總會執行主席蔡文娟，香港樹仁大學歷史學系副教授區志堅，盂蘭勝會保育工作顧問委員會顧問林景隆。以及盂蘭勝會保育工作委員會、各區盂蘭勝會等。司儀為會董李嘉莉。

陳振彬主席致歡迎辭，他表示，盂蘭文化節不僅著眼於香港，更走向世界。由東南亞各國和大灣區各市前來參加盂蘭文化節的廣大潮籍鄉親，便從不同角度展現了盂蘭文化的廣泛傳播，希望本屆盂蘭文化節有更多的香港市民和海外遊客參與我們的活動，共同把盂蘭文化孝於親、慈於眾的精神內涵帶給全世界。 民政及青年事務局局長麥美娟致辭。 開幕式向熱心捐助本次活動的首長、會董頒發了功德狀，表彰他們為弘揚中華優秀文化，傳承推廣國家級非物質文化遺產「香港潮人盂蘭勝會」作出的無私奉獻。

潮總盂蘭勝會保育工作顧問委員會主席馬介璋致謝辭說，今年的盂蘭文化節精心設計了大量的互動環節和創新元素，這一切離不開一班年青人的參與。搶孤競賽海內外參賽團體的增加，顯示盂蘭文化節的國際化趨勢越來越明顯。年輕一代對盂蘭文化熱愛的可喜新氣象，成為保證潮人盂蘭文化更好傳承的最大動力。 2024盂蘭文化節不僅著眼於香港，更走向世界，多支亞洲國家和大灣區各市的潮籍搶孤隊專程前來香港參賽，包括：馬來西亞、柬埔寨、緬甸、日本、菲律賓及大灣區深圳、江門、珠海等，還有香港眾多潮屬團體及其他社會團體的參賽隊，進行一番龍爭虎鬥，難分高低的激烈競爭。此外還有盆供堆壘、「盂蘭百願」互動體驗、聖杯選總理、盂蘭文化導賞，以及潮州粿品、紥作摺紙、手鈎花、抽紗公仔、工夫茶、金榜題名書寫體驗等工作坊，以及不少潮汕美食攤位等。

盂蘭文化節以獨特的潮汕文化作為載體，成為香港一種重要而又普及的民俗文化，對增強地區力量，團結地區廣大市民，推動地區發展，營造和諧穩定的社會，起著重要的作用。

「2024盂蘭文化節」現正於維園舉行。 搶孤競賽 盂蘭文化歷史展覽