「中國王朝風雲館之三國風雲」 全港首個沉浸式互動體驗 帶你走進三國

由歷史的三國時期、小說《三國演議》到不同版本的電腦遊戲、相關題材的動漫和影視作品等，很多人都對三國這段歷史深感興趣。現在只要去昂坪市集，便可透過沉浸式互動科技，走入三個體驗非一般的歷史故事。由慈善機構「藝文發展基金會」籌辦，全港首個以「三國」為主題的「中國王朝風雲館之三國風雲」現已正式亮相，為世界各地的旅客帶來認識中國歷史的全新體驗。 體驗館早前舉辦的開幕禮，請來包括香港特別行政區政務司副司長卓永興先生, GBS, JP、港區全國人大代表鄺美雲女士,JP、中央政府駐港聯絡辦新界工作部副部長李功勛先生、中央政府駐港聯絡辦九龍工作部副部長李文彬先生、立法會議員鄭泳舜先生,MH,JP、鄧飛先生, MH及陳凱欣女士、民政事務總署離島民政事務助理專員莫望塵先生、香港旅遊發展局業界拓展總監黃旭俊先生、前香港教育局局長吳克儉教授, GBS, JP，前政府婦女事務委員會主席高靜芝女士, GBS, JP，以及一眾社會賢達主持揭幕儀式。

盼學生加深國民身份認同 將推出更多歷史文化展館 藝文發展基金會會長謝景霞女士在致辭時表示，基金會自5年前成立以來，一直致力推動本港文化發展及青年培訓，並積極響應特區政府推動的愛國主義和國家安全教育的推廣。該會自2022年起與昂坪360合作，籌備於昂坪市集設以「三國」為主題的「中國王朝風雲館」，藉生動有趣的方式向大眾介紹中國歷史及文化，她並期待邀請更多學校參觀，讓同學透過創作短片或舞台劇等不同模式，更深入認識國家歷史，並加深國民身份認同和文化安全意識。基金會亦期待會推出更多中國歷史文化展館。

政務司副司長卓永興表示，「中國王朝風雲館」透過現代科技和互動光影效果展現三國時期的重要戰役、經典人物及兵器戰衣等，為年輕人帶來嶄新的歷史教育場景，可加深他們對中國傳統文化的認識，增強文化自信和民族自豪感。他並感謝基金會對本地藝術文化產業發展的貢獻，而三國風雲館通過文化科技、文學展示及表演藝術等，實現「以文塑旅」的理念，豐富香港的文化和旅遊內容，進一步做到「無處不旅遊」。 主禮嘉賓港區全國人大代表、同時是「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下「愛國主義教育工作小組」委員的鄺美雲女士，對於「三國風雲館」大為讚賞：「這體驗館概念很不錯，能夠令學生、旅客及香港市民大眾更加了解中國歷史，中華文化博大精深，很期待將來會展出唐朝年代的主題，因為唐朝華服很美麗，而且可從服裝及舞蹈了解中國文化也不錯。」

助年輕人啟發智慧 盼樹立明確人生目標 華夏文化娛樂公司行政總裁吳雨指「中國王朝風雲館」是啟發年輕人智慧的重要契機，展出的三國歷史人物，其背後相關的故事不僅反應了人性，也蘊含寶貴的人生智慧，他希望年輕人可從這些歷史人物中汲取智慧，並樹立明確人生目標。 昂坪360董事總經理董沛銓指，「中國王朝風雲館」是令人振奮的全新景點，通過互動體驗和多媒體展示，讓訪客沉浸其中，深入了解三國時期的歷史故事，並學習到中華文化的深厚底蘊。他並指展館及昂平市集古色古鄉的建築，讓訪客有如穿梭時空，回到三國時代，期望中國王朝風雲館能為旅客帶來難忘的文化體驗。

5大展區 帶你互動遊三國 「中國王朝風雲館」佔地2萬平方呎，邀得香港資深影視人吳雨擔任創作及製作總監，並由金牌編劇黎文卓擔任監製及編劇，館內以現代高科技及多媒體技術設5大展區，包括： 1. 《三國風雲館》 - 透過270度沉浸式影像及互動遊戲，讓人猶如置身三國古戰場。 2. 《蜀道行》 - 以壯觀的懸崖瀑布影像的場景裝置，呈現三國蜀道的險峻奇景。 3. 《三國武將兵器互動館》 - 介紹三國武將龍虎榜、各國兵器特點與戰術，參觀者更可以參與呂布跟趙雲的模擬互動武打遊戲。 4. 《三國智趣天地》 - 以三國武聖關羽為主題，介紹及展出其傳奇兵器。 5. 《奇謀妙計諸葛亮》 - 利用互動投影，讓參觀者體驗諸葛亮放天燈及彈古琴的著名場景。 「中國王朝風雲館」之《三國風雲》 開場時間：星期一至日及公眾假期 － 上午11時至下午4時45分

每場時間：約15分鐘

票價：開幕優惠 成人、小童、長者劃一 $90

購買地點：東涌纜車站、昂坪纜車站及360旅遊資訊中心售票處

地址：大嶼山昂坪市集