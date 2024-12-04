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2024-12-04 07:30:00
日報

「中國王朝風雲館之三國風雲」 全港首個沉浸式互動體驗 帶你走進三國

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「中國王朝風雲館之三國風雲」早前正式揭幕，為旅客帶來認識中國歷史的全新體驗。

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由歷史的三國時期、小說《三國演議》到不同版本的電腦遊戲、相關題材的動漫和影視作品等，很多人都對三國這段歷史深感興趣。現在只要去昂坪市集，便可透過沉浸式互動科技，走入三個體驗非一般的歷史故事。由慈善機構「藝文發展基金會」籌辦，全港首個以「三國」為主題的「中國王朝風雲館之三國風雲」現已正式亮相，為世界各地的旅客帶來認識中國歷史的全新體驗。

體驗館早前舉辦的開幕禮，請來包括香港特別行政區政務司副司長卓永興先生, GBS, JP、港區全國人大代表鄺美雲女士,JP、中央政府駐港聯絡辦新界工作部副部長李功勛先生、中央政府駐港聯絡辦九龍工作部副部長李文彬先生、立法會議員鄭泳舜先生,MH,JP、鄧飛先生, MH及陳凱欣女士、民政事務總署離島民政事務助理專員莫望塵先生、香港旅遊發展局業界拓展總監黃旭俊先生、前香港教育局局長吳克儉教授, GBS, JP，前政府婦女事務委員會主席高靜芝女士, GBS, JP，以及一眾社會賢達主持揭幕儀式。

香港特別行政區政務司副司長卓永興先生與藝文發展基金會會長謝景霞女士在關羽像前合照。

盼學生加深國民身份認同 將推出更多歷史文化展館

藝文發展基金會會長謝景霞女士在致辭時表示，基金會自5年前成立以來，一直致力推動本港文化發展及青年培訓，並積極響應特區政府推動的愛國主義和國家安全教育的推廣。該會自2022年起與昂坪360合作，籌備於昂坪市集設以「三國」為主題的「中國王朝風雲館」，藉生動有趣的方式向大眾介紹中國歷史及文化，她並期待邀請更多學校參觀，讓同學透過創作短片或舞台劇等不同模式，更深入認識國家歷史，並加深國民身份認同和文化安全意識。基金會亦期待會推出更多中國歷史文化展館。

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藝文發展基金會會長謝景霞女士致歡迎辭。

政務司副司長卓永興表示，「中國王朝風雲館」透過現代科技和互動光影效果展現三國時期的重要戰役、經典人物及兵器戰衣等，為年輕人帶來嶄新的歷史教育場景，可加深他們對中國傳統文化的認識，增強文化自信和民族自豪感。他並感謝基金會對本地藝術文化產業發展的貢獻，而三國風雲館通過文化科技、文學展示及表演藝術等，實現「以文塑旅」的理念，豐富香港的文化和旅遊內容，進一步做到「無處不旅遊」。

主禮嘉賓港區全國人大代表、同時是「憲法和基本法推廣督導委員會」轄下「愛國主義教育工作小組」委員的鄺美雲女士，對於「三國風雲館」大為讚賞：「這體驗館概念很不錯，能夠令學生、旅客及香港市民大眾更加了解中國歷史，中華文化博大精深，很期待將來會展出唐朝年代的主題，因為唐朝華服很美麗，而且可從服裝及舞蹈了解中國文化也不錯。」

三國風雲館讓你猶如置身三國古戰場。

助年輕人啟發智慧　盼樹立明確人生目標

華夏文化娛樂公司行政總裁吳雨指「中國王朝風雲館」是啟發年輕人智慧的重要契機，展出的三國歷史人物，其背後相關的故事不僅反應了人性，也蘊含寶貴的人生智慧，他希望年輕人可從這些歷史人物中汲取智慧，並樹立明確人生目標。　

昂坪360董事總經理董沛銓指，「中國王朝風雲館」是令人振奮的全新景點，通過互動體驗和多媒體展示，讓訪客沉浸其中，深入了解三國時期的歷史故事，並學習到中華文化的深厚底蘊。他並指展館及昂平市集古色古鄉的建築，讓訪客有如穿梭時空，回到三國時代，期望中國王朝風雲館能為旅客帶來難忘的文化體驗。

場內設互動設施，寓教於樂，讓參觀者加深對歷史的認識。

5大展區 帶你互動遊三國

「中國王朝風雲館」佔地2萬平方呎，邀得香港資深影視人吳雨擔任創作及製作總監，並由金牌編劇黎文卓擔任監製及編劇，館內以現代高科技及多媒體技術設5大展區，包括：

1. 《三國風雲館》 - 透過270度沉浸式影像及互動遊戲，讓人猶如置身三國古戰場。

2. 《蜀道行》 - 以壯觀的懸崖瀑布影像的場景裝置，呈現三國蜀道的險峻奇景。

3. 《三國武將兵器互動館》 - 介紹三國武將龍虎榜、各國兵器特點與戰術，參觀者更可以參與呂布跟趙雲的模擬互動武打遊戲。

4. 《三國智趣天地》 - 以三國武聖關羽為主題，介紹及展出其傳奇兵器。

5. 《奇謀妙計諸葛亮》 - 利用互動投影，讓參觀者體驗諸葛亮放天燈及彈古琴的著名場景。

「中國王朝風雲館」之《三國風雲》

開場時間：星期一至日及公眾假期 上午11時至下午445
每場時間：約15分鐘
票價：開幕優惠 成人、小童、長者劃一 $90
購買地點：東涌纜車站、昂坪纜車站及360旅遊資訊中心售票處
地址：大嶼山昂坪市集

 

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