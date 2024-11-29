「扶輪香港超級馬拉松」疫情後再度舉行 實體賽順利完成

「扶輪香港超級馬拉松」（扶輪超馬）疫情後首度恢復實體賽事，於11月24日在將軍澳跨灣大橋成功舉行。賽事設有多個項目，包括輕鬆的3公里個人及親子跑，以及具挑戰性的50公里跑，50公里跑亦設有個人和隊制接力賽。當日的主禮以及頒獎嘉賓包括：

參加扶輪超馬，不僅享受路跑的樂趣，亦能造福人群。本屆扶輪超馬指定仁濟醫院為受惠機構，「香港01眾樂基金」也是慈善夥伴。國際扶輪3450地區剛卸任總監李兆民和扶輪香港超級馬拉松主委陳緯國分享了籌辦扶輪超馬的苦與樂，以及如何透過賽事惠澤社群。

自2015年舉辦以來，扶輪香港超級馬拉松已成為香港田徑總會認可的賽事，以50公里超馬為焦點，設有個人賽和隊制賽，每年吸引大批跑友參賽。由於疫情，實體賽已停辦三年。今年，扶輪超馬以全新面貌回歸，不僅繼續設有50公里的個人和隊制跑，還新增了3公里個人及親子跑，讓參賽者能按不同能力和人數選擇賽事；賽道亦從龍和道轉到全新的將軍澳跨灣連接路，讓參賽者盡享將軍澳跨灣大橋的美景。

扶輪社成立118年 七大範疇服務社群

作為賽事主辦方，扶輪社繼續實踐服務社群的使命。扶輪社自1905年成立至今已超過118年，名字「扶輪」（Rotary）來源於早期在不同成員的場地輪流開會，但隨著人數增加，扶輪社開始積極貢獻社會。扶輪社3450地區剛卸任總監李兆民（Andy）介紹了扶輪社在七大範疇上的服務，包括：倡導和平、預防及治療疾病、潔淨水供應及衛生、基礎教育及識字、婦幼健康、社區經濟發展及環境保護。

香港扶輪已成立超過90年，扶輪社3450地區涵蓋香港、澳門、蒙古和廣東省，現有超過2800名成員。此外，還設有扶青社、扶少社和供小學生參與的雋雅，在不同年齡層次和社會層面提供服務。