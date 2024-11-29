「扶輪香港超級馬拉松」疫情後再度舉行 實體賽順利完成

「扶輪香港超級馬拉松」（扶輪超馬）疫情後首度恢復實體賽事，於11月24日在將軍澳跨灣大橋成功舉行。賽事設有多個項目，包括輕鬆的3公里個人及親子跑，以及具挑戰性的50公里跑，50公里跑亦設有個人和隊制接力賽。當日的主禮以及頒獎嘉賓包括：
土木工程拓展署東拓展處處長 梁中立先生
香港警務處助理處長 羅越榮博士
國際扶輪3450地區剛卸任總監 李兆民先生
國際扶輪3450地區侯任總監 鄭卓群女士
國際扶輪3450地區總監提名人 劉富成先生
2023至2024年度扶輪香港超級馬拉松主委 陳緯國先生
仁濟醫院主席 張文嘉博士
沙田扶輪社前社長 簡松年律師
香港都會扶輪社創社社長及香港長沙商會創會會長 鄧錦添博士
參加扶輪超馬，不僅享受路跑的樂趣，亦能造福人群。本屆扶輪超馬指定仁濟醫院為受惠機構，「香港01眾樂基金」也是慈善夥伴。國際扶輪3450地區剛卸任總監李兆民和扶輪香港超級馬拉松主委陳緯國分享了籌辦扶輪超馬的苦與樂，以及如何透過賽事惠澤社群。
自2015年舉辦以來，扶輪香港超級馬拉松已成為香港田徑總會認可的賽事，以50公里超馬為焦點，設有個人賽和隊制賽，每年吸引大批跑友參賽。由於疫情，實體賽已停辦三年。今年，扶輪超馬以全新面貌回歸，不僅繼續設有50公里的個人和隊制跑，還新增了3公里個人及親子跑，讓參賽者能按不同能力和人數選擇賽事；賽道亦從龍和道轉到全新的將軍澳跨灣連接路，讓參賽者盡享將軍澳跨灣大橋的美景。
扶輪社成立118年 七大範疇服務社群
作為賽事主辦方，扶輪社繼續實踐服務社群的使命。扶輪社自1905年成立至今已超過118年，名字「扶輪」（Rotary）來源於早期在不同成員的場地輪流開會，但隨著人數增加，扶輪社開始積極貢獻社會。扶輪社3450地區剛卸任總監李兆民（Andy）介紹了扶輪社在七大範疇上的服務，包括：倡導和平、預防及治療疾病、潔淨水供應及衛生、基礎教育及識字、婦幼健康、社區經濟發展及環境保護。
香港扶輪已成立超過90年，扶輪社3450地區涵蓋香港、澳門、蒙古和廣東省，現有超過2800名成員。此外，還設有扶青社、扶少社和供小學生參與的雋雅，在不同年齡層次和社會層面提供服務。
李兆民談及過往的行動：「我們曾在汶川大地震後派醫生到災區提供義肢服務；去年蒙古水災期間也捐款購買藥物、器材和水泵幫助災民；疫情期間，亦為因疫情而面臨家庭和心理健康問題的年輕人提供支持，今年已有超過100位學員獲得情緒急救課程證書，幫助他人。」
扶輪超馬捐款予仁濟醫院 新設3公里賽及隊制賽更大眾化
今年，扶輪超馬選定仁濟醫院為受惠機構，呼應上述七大服務範疇。Andy指出：「我們希望能全面兼顧每個範疇，仁濟作為一個大型機構，設有學校、診所和醫院等。單是學校就超過20間，我們已支持了仁濟醫院靚次伯紀念中學20多年，推動年輕人教育。因此我們選擇仁濟醫院作為受惠機構。」
Andy還強調，今年的扶輪超馬設有不同距離和組別，包括3公里個人及親子跑和50公里個人和隊制接力賽，讓各年齡層、不同身分的人士參賽，傳遞共融、勇於克服困難的正確心態。
扶輪香港超級馬拉松主委陳緯國（Wilson）補充說，扶輪超馬的初衷是希望大眾積極參與，不僅僅是跑步賽事，還設立了其他獎項，包括扶輪香港超級馬拉松攝影大賽、最高參與度（扶輪社D3450地區）和最有創意啦啦隊。「這些獎項能讓更多人參與，活動更為多元化。」今年的賽事獲得了多個組織的支持，特別感謝以下隊伍：
香港盲人體育總會
猛龍聽障長跑會
香港警務處
香港消防處
香港海關
香港交通安全隊
土木工程拓展處
香港童軍總會
香港民安隊
國際獅子總會中國港澳三0三區
仁濟醫院
喇沙書院田徑會
國際青年商會香港總會
疫情後首度復辦實體賽 跨越將軍澳跨灣大橋
以往扶輪超馬曾在中環龍和道及科學園舉行，今年賽道移至將軍澳，參賽者將跑過將軍澳跨灣大橋，享受優美景色。Wilson透露，今次舉辦賽事挑戰不少，特別是在新路段作賽，需作大量準備：「上一次實體跑已是2019年，重新組織需要一些時間，但當決定再舉辦時，舊委員會成員都毫不猶豫幫忙。我們的委員會有超過20人，單是確認比賽地點就已實地考察了3、4次，有些成員甚至親自試跑。」
比賽原定於5月5日舉行，但因天雨關係順延至11月24日。Wilson亦感謝各方部門協助：「文化體育及旅遊局、運輸署、土木工程拓展署和警務署都提供了大量幫助。」