「香港出口商會70周年晚宴」啟航70 共創新篇 嘉賓雲集 凝聚各界力量 再創輝煌成就

香港出口商會成立於1955年5月13日，歷經七十載輝煌歷程，一直為香港成為國際貿易樞紐作出重要貢獻。隨著全球經濟貿易格局的演變，商會一直積極應對各項挑戰，堅實推動香港出口行業的發展，並積極培養本地設計及創新科技人才，凝聚創意及創科力量，矢志將香港品牌塑造成亞洲具影響力的典範！今年適逢商會成立70周年，就以「啟航70，共創新篇」為主題，彰顯商會對團結業界及開創未來的決心。為見證這重要里程，商會於2025年10月31日隆重舉行「香港出口商會70周年晚宴」，榮幸獲各界嘉賓、合作夥伴及行業領袖支持，讓各持份者聚首一堂，共同見證商會於促進貿易，創新設計及創科方面的卓越成就，並共同探討未來的無限機遇。

回顧過去70年，香港出口商會衷心感謝社會各界及合作夥伴的鼎力支持，使商會得以持續拓展服務，推動香港出口行業健康發展。展望未來，商會將繼續秉持團結與創新精神，引領業界把握不同機遇，為香港經濟的繁榮及全球貿易的發展作出貢獻，助力香港出口業再創高峰。