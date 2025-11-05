「香港出口商會70周年晚宴」啟航70 共創新篇 嘉賓雲集 凝聚各界力量 再創輝煌成就

香港出口商會成立於1955年5月13日，歷經七十載輝煌歷程，一直為香港成為國際貿易樞紐作出重要貢獻。隨著全球經濟貿易格局的演變，商會一直積極應對各項挑戰，堅實推動香港出口行業的發展，並積極培養本地設計及創新科技人才，凝聚創意及創科力量，矢志將香港品牌塑造成亞洲具影響力的典範！今年適逢商會成立70周年，就以「啟航70，共創新篇」為主題，彰顯商會對團結業界及開創未來的決心。為見證這重要里程，商會於2025年10月31日隆重舉行「香港出口商會70周年晚宴」，榮幸獲各界嘉賓、合作夥伴及行業領袖支持，讓各持份者聚首一堂，共同見證商會於促進貿易，創新設計及創科方面的卓越成就，並共同探討未來的無限機遇。
回顧過去70年，香港出口商會衷心感謝社會各界及合作夥伴的鼎力支持，使商會得以持續拓展服務，推動香港出口行業健康發展。展望未來，商會將繼續秉持團結與創新精神，引領業界把握不同機遇，為香港經濟的繁榮及全球貿易的發展作出貢獻，助力香港出口業再創高峰。
香港出口商會70周年晚宴：嘉賓雲集 共證貿易成就
香港出口商會70周年晚宴嘉賓雲集，場面盛大，匯聚城中尊貴人士，包括 : 政務司陳國基署理特別行政長官及政府其他官員和業界領袖，充份體驗社會各界對香港出口商會的高度重視與鼎力支持。政務司陳國基署理特別行政長官於晚宴上致辭，肯定了香港出口商會在促進貿易及支持本地企業方面的重要貢獻，並勉勵各界繼續通力合作，共同推動香港經濟的繁榮與發展。
香港出口商會會長孫榮聰先生於致辭時衷心感謝多年來社會各方的不懈努力與貢獻，集各界別持份者之力量，一同為我們的香港而努力。孫會長續指希望大家可以一直同心協力，本著和而不同的精神，各展所長，推動香港出口行業再上新台階，開創更輝煌的未來。最後，會長向所有會員、合作夥伴及支持者致以誠摯謝意，並重申商會將堅守初心，持續致力於促進貿易、支持企業發展及提升社會福祉，為香港作為全球貿易樞紐的地位增添光彩。