2025香港室內設計周｜重點活動：Urban Reflection展覽 凝態建築設計有限公司 與 瑆源設計有限公司（瑆集團）攜手合作創作的最新作品——「四葉．合聚」

由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處CCIDA贊助，香港室內設計協會（HKIDA）宣佈將於2025年舉辦第三屆香港室內設計周，並將於香港及意大利兩地舉行，呈獻包括展覽及設計論壇等一系列多元化的活動，為彰顯香港室內設計行業的卓越成就，並提升其國際聲譽。 2025香港室內設計周的重點活動之一是Urban Reflection展覽，這是一項突破性的合作，匯集了十組香港知名的室內設計師和十間傢俱製造商。他們攜手創作了十組獨特的室內設計作品，涵蓋傢俱及燈飾。此概念探索了香港獨特城市景觀的深刻意義，在高密度生活和高聳摩天大樓中，光與影交織出多重面向的互動。這種動態不僅反映了城市的蓬勃活力，更突顯了都市生活與周遭環境之間錯綜複雜的關係。 你是否曾經被四葉草那份神秘的幸運力量所吸引？「2025香港室內設計周」其中一件展覽作品「四葉．合聚」（Clover Collective）模組化凳子，絕對是你不容錯過的亮點！

「四葉．合聚」不僅僅是一件家具，它更是一個充滿故事和情感的設計。設計師從象徵希望、信念、愛與運氣的四葉草中汲取靈感，創造出這款能夠促進多樣社交互動的模組化凳子。想像一下，無論是獨自一人享受寧靜時光，還是與朋友熱鬧聚會，這款凳子都能完美融入你的生活。 這款凳子的特別之處在於其環保材質和精巧設計。採用回收的ABS材料，經過五層精心設計，每一層都代表著四葉草成長的不同階段：穩固的基礎、持續的成長、優雅的曲線、靈活的適應性，以及最終的和諧與完整。這種設計不僅美觀，更體現了對環境保護的重視。 「四葉．合聚」的設計團隊——凝態建築設計有限公司，與製造商瑆源設計有限公司（瑆集團）攜手合作，將創意與工藝完美結合。他們不僅在設計上追求卓越，更在材質選擇上展現了對可持續發展的承諾。

這件作品將於2025年4月7日至13日在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più展出，隨後於2025年6月19日至22日在香港西九文化區與香港的市民見面。 「2025香港室內設計周」將在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più盛大開幕，由香港室內設計協會（HKIDA）主辦。這件作品將於2025年4月7日至13日在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più展出，隨後於2025年6月19日至22日在香港西九文化區Art Pavilion藝術展亭與香港市民見面。 香港室內設計周不僅是一個展示香港設計實力的平台，更是一個促進國際交流的橋樑。通過這次活動，香港的設計師們將有機會與世界各地的同行交流學習，共同推動室內設計行業的發展。 展覽詳情： 意大利米蘭：2025年4月7日－13日，LOFT @ Superstudio Più 香港西九文化區：2025年6月19日－22日，Art Pavilion 藝術展亭

設計公司：凝態建築設計有限公司 ARTA Architects Limited

設計公司：凝態建築設計有限公司 ARTA Architects Limited ARTA= Art + Architecture ，是一所寓藝術於建築設計的事務所。其設計考慮到建築的功能性，同時融入了藝術的啟發性和體驗性。凝態建築設計 (ARTA Architects) 旨在以具創意的功能性設計為公眾提供與社區環境互動的平台，故此自2021年成立以來，ARTA 已在香港完成了超過30個公共藝術裝置和空間。 ARTA的首個家具設計「社交圈」，鼓勵公眾保持社交距離同時維持社區互動。其第二款家具設計「大館椅」安裝在一個無縫融合了歷史建築和Herzog & de Meuron新設計的文化遺產–大館的石階上。大館椅具有標誌性的人體工學形狀，並配備度身訂造的鎖定系統，以便於安裝和儲存。這項設計將洗衣場石階變成一個充滿活力的表演和活動區域，並在最近2024年FRAME Awards中榮獲「年度家具獎」的殊榮。 ARTA的設計也非常着重環境可持續性和教育性。他們在多個項目上使用了回收材料，如回收玻璃和塑料，並與非牟利組織的合作，讓各年齡層的公眾參與設計過程，從而提升大眾的環保意識。他們深信社會參與、環保意識和設計是密不可分的。 ARTA在本地和國際業界中均獲得認可，曾受邀參與威尼斯建築雙年展以及香港建築師學會城市規劃建築設計成就展，並榮獲Dezeen Awards、FRAME Awards、iF設計獎和香港建築師學會青年建築師獎等多項榮譽。 展望未來，ARTA被委任為多個項目的建築師，包括20,000平方米的海濱長廊項目、新的海濱地標展亭、多個海景別墅、遊艇會、酒店及各種公共藝術裝置。誠邀各位在2025年米蘭設計周體驗ARTA的創新設計和共享未來願景。

製造商﹕瑆源設計有限公司（瑆集團） Starz Origin Limited of Starz Group