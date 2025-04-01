2025香港室內設計周｜重點活動：Urban Reflection展覽 瑆珀設計有限公司（瑆集團）與 健林牆紙 攜手合作創作的最新作品—— 「It's Caffeine」

由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處CCIDA贊助，香港室內設計協會（HKIDA）宣佈將於2025年舉辦第三屆香港室內設計周，並將於香港及意大利兩地舉行，呈獻包括展覽及設計論壇等一系列多元化的活動，為彰顯香港室內設計行業的卓越成就，並提升其國際聲譽。 香港室內設計周2025的重點活動之一是Urban Reflection展覽，這是一項突破性的合作，匯集了十組香港知名的室內設計師和十間傢俱製造商。他們攜手創作了十組獨特的室內設計作品，涵蓋傢俱及燈飾。此概念探索了香港獨特城市景觀的深刻意義，在高密度生活和高聳摩天大樓中，光與影交織出多重面向的互動。這種動態不僅反映了城市的蓬勃活力，更突顯了都市生活與周遭環境之間錯綜複雜的關係。 你是否對咖啡文化的魅力情有獨鍾？「香港室內設計周2025」其中一件展覽作品「It's Caffeine」扶手椅組將為你帶來一場沉浸式的咖啡文化體驗！

作品： It's Caffeine

「It's Caffeine」扶手椅組由瑆珀設計有限公司（瑆集團）的 梁家耀Jay Leung和莫詩韻Maggie Mo設計，健林牆紙製造，是對迷人咖啡文化的一次深情致敬。引人注目的現代金屬球體優雅地支撐著椅子，為你的空間注入現代氣息。奢華的皮革軟墊，讓人聯想到一杯新鮮沖泡的拿鐵，帶來溫暖和舒適。這件作品採用3D打印技術，以環保的R-ABS（回收ABS）製成，完美地將精緻與環保責任結合。 與扶手椅相配的是一張由回收咖啡渣製成的咖啡桌，進一步提升了其可持續發展的理念。你可以選擇兩種風格：反映水果味明亮感的時尚透明設計，或體現堅果味舒適感的包容造型。 「It's Caffeine」扶手椅組是一個充滿奇思妙想又精緻的宣言，捕捉了咖啡文化的精髓。其曲線輪廓，宛如一杯熱氣騰騰的咖啡，引誘你沉浸其中，品味你最喜愛的飲品。

「香港室內設計周2025」將在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più盛大開幕，由香港室內設計協會（HKIDA）主辦。這件作品將於2025年4月7日至13日在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più展出，隨後於2025年6月19日至22日在香港西九文化區Art Pavilion藝術展亭與香港市民見面。 香港室內設計周不僅是一個展示香港設計實力的平台，更是一個促進國際交流的橋樑。通過這次活動，香港的設計師們將有機會與世界各地的同行交流學習，共同推動室內設計行業的發展。 展覽詳情： 意大利米蘭：2025年4月7日－13日，LOFT @ Superstudio Più 香港西九文化區：2025年6月19日－22日，Art Pavilion 藝術展亭

設計公司： 瑆珀設計有限公司 Starz Pasha Ltd

設計師：梁家耀Jay Leung和莫詩韻 Maggie Mo

設計公司： 瑆珀設計有限公司 Starz Pasha Ltd Starz Pasha Ltd. 是一家專注高尚住宅和商業室內空間設計的工作室，服務範圍涵蓋香港及海外地區。由梁家耀Jay Leung和莫詩韻Maggie Mo二人攜手創立。善用光線、材質和空間考量，結合不同感官感受，提供一流的設計和施工服務，通過量身定制的方式滿足客戶獨特的需求和偏好。 Starz Pasha Ltd. 設計出一系列成功的室內設計項目，作品涵蓋住宅、辦公室及零售連鎖店。亦曾與Samsung和Sony等知名品牌進行跨品牌合作，並榮獲亞太房地產大獎（Asia Pacific Property Awards）、悉尼設計大獎、Bo Concept設計大獎、香港室內設計協會獎、K-Design設計大獎、Home Journal Awards設計師年度獎等多項殊榮。 我們相信空間是用戶和設計師之間的共同創作，透過故事及生活品味能令我們勾劃出永不褪色和以人為本的設計。我們的設計理念獲得了南華早報、Elle Men、Bazaar Magazine等主要媒體的認可。Starz Pasha Ltd. 擁有12年經驗，致力於提升客戶的生活體驗。

製造商﹕ 健林牆紙

製造商：健林牆紙KINLAND 健林牆紙從事供應酒店、商業和住宅用途的高級室內設計材料代理商和生產商28年，除了獨家代理來自世界各地優質品牌外，健林牆紙 · 還自行開發、設計、生產各富藝術和工藝元素的室內設計材料和產品，更屢獲殊榮。 健林牆紙擁有近20項與可持續發展相關的發明專利和註冊版權，有助將室內設計師的概念實現為具有不同傳統工藝和現代高性能材料的獨一無二作品。憑着不斷嘗試，努力不懈的企業家精神，KINLAND® 品牌日漸廣為人知，旗下的產品以質素見稱，更獲世界各地高尚住宅和豪華酒店等廣泛採用。