2025香港室內設計周｜重點活動：Urban Reflection展覽 設計師林子康 與 香港木工工匠廿一由八 攜手創作的最新作品——「O.N.N.O.」系列桌几

由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處CCIDA贊助，香港室內設計協會（HKIDA）宣佈將於2025年舉辦第三屆香港室內設計周，並將於香港及意大利兩地舉行，呈獻包括展覽及設計論壇等一系列多元化的活動，為彰顯香港室內設計行業的卓越成就，並提升其國際聲譽。
2025香港室內設計周的重點活動之一是Urban Reflection展覽，這是一項突破性的合作，匯集了十位香港知名的室內設計師和傢俱製造商。他們攜手創作了十件獨特的室內設計作品，涵蓋傢俱及燈飾。此概念探索了香港獨特城市景觀的深刻意義，在高密度生活和高聳摩天大樓中，光與影交織出多重面向的互動。這種動態不僅反映了城市的蓬勃活力，更突顯了都市生活與周遭環境之間錯綜複雜的關係。
其中，一件展覽作品「O.N.N.O.」系列桌几將為你帶來一場時間與工藝的對話！
「O.N.N.O.」系列，即「Old New New Old」，由香港設計師林子康（Max Lam）設計，香港木工工匠廿一由八（Twenty One from Eight）製作，完美融合了傳統榫卯工藝與現代美學。這個系列包括咖啡桌和書桌，每一件作品都體現了設計師對細節的極致追求和對傳統工藝的尊重。
「O.N.N.O.」咖啡桌採用美國白楓木，以傳統榫卯工藝打造，確保堅固耐用。杏仁形桌腳、隱藏式捲簾門薄抽屜和獨特的彎曲把手，既優雅又實用，展現了設計師對細節的精益求精。
同系列的「O.N.N.O.」書桌，則採用胡桃木和白楓木，分為上下兩層，方便放置iPad和書寫。獨創的曲線把手，與咖啡桌設計相互呼應，展現了系列設計的整體性和協調性。
這件作品將於2025年4月7日至13日在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più展出，隨後於2025年6月19日至22日在香港西九文化區藝術展亭與香港的市民見面。
香港室內設計周不僅是一個展示香港設計實力的平台，更是一個促進國際交流的橋樑。通過這次活動，香港的設計師們將有機會與世界各地的同行交流學習，共同推動室內設計行業的發展。
展覽詳情：
意大利米蘭：2025年4月7日－13日，LOFT @ Superstudio Più
香港西九文化區：2025年6月19日－22日，藝術展亭
設計師介紹：林子康（Max Lam）
Max Lam自2008年開始從事室內設計和燈光設計，其後成立了Max Lam Designs，他領導團隊為各種住宅和商業設計項目提供創新解決方案，贏得國際認可，當中包括荷蘭 FRAME AWARDS的年度最佳示範單位大獎。MAX所創作的燈具傢俬產品極具獨特性，其中的作品「漣渏」於2017年被香港文化博物館永久收藏。
MAX的工作宗旨是通過結合美學、功能和可持續性來提升生活品質，反映客戶的願景。Max和他的團隊堅持「勇於帶領創造」的理念，不斷探索及發掘嶄新設計元素。
製造商介紹：廿一由八
在2014年Thomas與拍檔Vera共同創辦香港家具品牌廿一由八。廿一由八這個名字源自他們的姓氏「黃」，黃字拆開便是「廿一由八」這些部首。當初構思店名時想到其實每支木材都沒有意思，但當它們拼合在一起的時候，它就可以成為一件藝術品或家具。
木藝工作室和陳列室位於繁忙的觀塘工廈，風格更重視自然，木的美感和美學結合，是一個體驗慢工細活同時感受生活質感的小角落。
除了提供訂製木製品服務，亦會為初學者舉辦木工工作坊循序漸進地學習木工，教導大眾製作小傢俱。
另外在西環亦開設咖啡廳，由法國藍帶女廚主理法式甜品和料理，是廿一由八對美食的延伸探索，與大家分享美好的生活體驗。