2025香港室內設計周｜重點活動：Urban Reflection展覽 設計師林子康 與 香港木工工匠廿一由八 攜手創作的最新作品——「O.N.N.O.」系列桌几

由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處CCIDA贊助,香港室內設計協會(HKIDA)宣佈將於2025年舉辦第三屆香港室內設計周,並將於香港及意大利兩地舉行,呈獻包括展覽及設計論壇等一系列多元化的活動,為彰顯香港室內設計行業的卓越成就,並提升其國際聲譽。

2025香港室內設計周的重點活動之一是Urban Reflection展覽,這是一項突破性的合作,匯集了十位香港知名的室內設計師和傢俱製造商。他們攜手創作了十件獨特的室內設計作品,涵蓋傢俱及燈飾。此概念探索了香港獨特城市景觀的深刻意義,在高密度生活和高聳摩天大樓中,光與影交織出多重面向的互動。這種動態不僅反映了城市的蓬勃活力,更突顯了都市生活與周遭環境之間錯綜複雜的關係。

其中,一件展覽作品「O.N.N.O.」系列桌几將為你帶來一場時間與工藝的對話!

「O.N.N.O.」系列,即「Old New New Old」,由香港設計師林子康(Max Lam)設計,香港木工工匠廿一由八(Twenty One from Eight)製作,完美融合了傳統榫卯工藝與現代美學。這個系列包括咖啡桌和書桌,每一件作品都體現了設計師對細節的極致追求和對傳統工藝的尊重。