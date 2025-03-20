2025香港室內設計周｜重點活動：Urban Reflection展覽 香港室內設計師和傢俱製造商的心血結晶 Studio RYTE 與 嘉立燈飾攜手合作創作的最新作品——「柔竹燈」（Benboo）

由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處CCIDA贊助，香港室內設計協會（HKIDA）宣佈將於2025年舉辦第三屆香港室內設計周，並將於香港及意大利兩地舉行，呈獻包括展覽及設計論壇等一系列多元化的活動，為彰顯香港室內設計行業的卓越成就，並提升其國際聲譽。 2025香港室內設計周的重點活動之一是Urban Reflection展覽，這是一項突破性的合作，匯集了十位香港知名的室內設計師和傢俱製造商。他們攜手創作了十件獨特的室內設計作品，涵蓋傢俱及燈飾。此概念探索了香港獨特城市景觀的深刻意義，在高密度生活和高聳摩天大樓中，光與影交織出多重面向的互動。這種動態不僅反映了城市的蓬勃活力，更突顯了都市生活與周遭環境之間錯綜複雜的關係。

你是否曾被竹子的堅韌與優雅所打動？設計團隊——Studio RYTE，與製造商嘉立燈飾攜手合作創作的最新作品——「柔竹燈」（Benboo），帶來一場光與影的東方詩意之旅！ 「柔竹燈」的設計靈感源於中國文化中竹子的象徵意義——優雅、韌性、純潔，以及力量與柔美的和諧平衡。設計師巧妙地運用銅管，通過雷射切割和彎曲等精湛工藝，將其轉化為三盞形態各異的燈具。每一盞燈都由單根銅管打造，展現了材質本身的特性和工藝的精妙。 雷射切割技術保留了細小的連接點，確保結構完整性的同時，實現了複雜的造型，如同竹子般柔韌而堅固。手工氧化處理模仿竹皮的質感，柔和的光線透過半透明珠子散發，營造出陽光穿透竹林的溫暖氛圍。 「柔竹燈」的多樣造型皆源自同一根銅管，探索了切割彎折技法在設計上的無限可能性。「Benboo」一名融合了「彎曲」（bend）和「竹子」（bamboo），體現了功能與形式的和諧統一。 「柔竹燈」的設計團隊——Studio RYTE，與製造商Ricardo Lighting Co. Ltd攜手合作，將創意與工藝推向極致。他們不僅在設計上追求創新，更在材質選擇和細節處理上展現了對傳統文化的尊重和現代設計的融合。

「2025香港室內設計周」將在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più盛大開幕，由香港室內設計協會（HKIDA）主辦。這件作品將於2025年4月7日至13日在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più展出，隨後於2025年6月19日至22日在香港西九文化區Art Pavilion與香港市民見面。 香港室內設計周不僅是一個展示香港設計實力的平台，更是一個促進國際交流的橋樑。通過這次活動，香港的設計師們將有機會與世界各地的同行交流學習，共同推動室內設計行業的發展。 展覽詳情： 意大利米蘭：2025年4月7日－13日，LOFT @ Superstudio Più 香港西九文化區：2025年6月19日－22日，Art Pavilion 藝術展亭

設計師：張凱琨Dennis（衡建設計創辦合夥人） 香港的註冊建築師， Studio RYTE 的創辦人。張氏畢業於香港大學，並獲得麻省理工學院建築學碩士學位，曾榮獲美國建築師學會永續設計獎、Perspective 40Under40 獎、ARCASIA 青年建築師獎、新浪新勢力室內設計獎等多個獎項獎。除了實踐之外，他還在香港大學擔任教授「Design +」的兼職助理教授，分享他對設計的知識和熱情。 他專注於數位製造和材料創新，在充滿活力和創新的設計工作室中領導一群由建築師、設計師和工程師組成的團隊。Dennis 設想將新技術與傳統工藝結合，為建築環境創造一個永續的未來。 Studio RYTE 在 Dennis 的領導下，透過擁抱技術和工藝重新定義了城市物件、材料和空間。 Studio RYTE 的多學科設計團隊超越了傳統的孤島，促進跨學科對話和協作，以創建強大而獨特的設計解決方案。憑藉建築和室內空間設計、成功的 Kickstarter 活動以及 Dezeen 獎、SaloneSatellite 獎等著名機構的認可，RYTE 工作室不斷突破界限，為客戶提供全面的設計服務。