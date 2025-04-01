2025香港室內設計周｜重點活動：Urban Reflection展覽 Bean Buro 與 達藝傢具 攜手合作創作的最新作品—— Stoneflow Sofa

由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處CCIDA贊助，香港室內設計協會（HKIDA）宣佈將於2025年舉辦第三屆香港室內設計周，並將於香港及意大利兩地舉行，呈獻包括展覽及設計論壇等一系列多元化的活動，為彰顯香港室內設計行業的卓越成就，並提升其國際聲譽。 香港室內設計周2025的重點活動之一是Urban Reflection展覽，這是一項突破性的合作，匯集了十組香港知名的室內設計師和十間傢俱製造商。他們攜手創作了十組獨特的室內設計作品，涵蓋傢俱及燈飾。此概念探索了香港獨特城市景觀的深刻意義，在高密度生活和高聳摩天大樓中，光與影交織出多重面向的互動。這種動態不僅反映了城市的蓬勃活力，更突顯了都市生活與周遭環境之間錯綜複雜的關係。 你是否曾夢想過，將大自然的流動美感融入你的生活空間？「香港室內設計周2025」其中一件展覽作品Stoneflow Sofa將為你帶來一場視覺與觸覺的雙重盛宴！

作品：Stoneflow Sofa

Stoneflow Sofa的設計靈感源於大自然的流動與優雅，將有機美學與現代設計完美融合。這款沙發的雕塑造型，讓人聯想到光滑的河石，而其柔軟的圈形環狀捲布，則營造出溫暖而精緻的氛圍。當你置身其中，彷彿被大自然的溫柔擁抱，感受無比的舒適與放鬆。 這款沙發的獨特之處在於其精緻的細節處理。無論是在米蘭展出的版本或是香港展出的版本，都充分的展現了設計師的巧思。米蘭展出的版本，以大理石基座，象徵著寧靜海岸邊的拋光鵝卵石，與柔軟的布料形成鮮明對比，既穩固又優雅。而香港展出的版本，則以錘打木質椅腳，呼應了寧靜森林中的樹皮，同樣的，柔軟的布料與木質的觸感，創造了和諧的對比。 鵝卵石形的扶手和椅背，以柔和的曲線包裹著使用者的身體，營造出輕盈無重的感覺。這種設計不僅挑戰了我們對密度與輕盈的傳統認知，更將舒適感與雕塑藝術完美結合，使Stoneflow Sofa成為任何空間中引人注目的焦點。 Stoneflow Sofa的設計公司Bean Buro，與製造商達藝傢具有限公司攜手合作，將創意與工藝推向極致。他們不僅在設計上追求創新，更在材質選擇上展現了對細節的關注。

「香港室內設計周2025」將在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più盛大開幕，由香港室內設計協會（HKIDA）主辦。這件作品將於2025年4月7日至13日在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più展出，隨後於2025年6月19日至22日在香港西九文化區Art Pavilion藝術展亭與香港市民見面。 香港室內設計周不僅是一個展示香港設計實力的平台，更是一個促進國際交流的橋樑。通過這次活動，香港的設計師們將有機會與世界各地的同行交流學習，共同推動室內設計行業的發展。 展覽詳情： 意大利米蘭：2025年4月7日－13日，LOFT @ Superstudio Più 香港西九文化區：2025年6月19日－22日，Art Pavilion 藝術展亭

設計公司：Bean Buro

設計公司：Bean Buro Bean Buro擁有一個充滿活力與跨文化理念的核心，創始人Lorène Faure 和 Kenny Kinugasa-Tsui深受法國、日本和香港文化的影響，並與英國文化保持著深厚的聯繫，熱衷於文化交流。這種多元的傳承提升了我們的創造力，使我們能夠從亞洲和歐洲汲取靈感，創造出獨特而有意義的設計。 設計工作室自從於2013年在香港展開旅程以來，我們在多個領域精心設計了不同的空間，包括奢華住宅、商業、酒店、餐飲和零售。我們重視合作，積極讓客戶參與整個設計過程，因為我們相信最佳的靈感來自於團隊合作，無論是在我們的工作室內還是與客戶之間。 我們認為室內設計是一種由設計師和使用者共同塑造的情感體驗。我們的設計受到歷史、環境、文化和社會背景的指導，使我們能夠為每個項目編織出有意義的故事。 我們對繪畫和創新創作方法的熱愛驅使我們探索各種藝術媒介。每個項目都被視作一段故事旅程，深入了解客戶的熱情、理念和生活方式，以創造出深具共鳴的設計。 大自然是我們不斷的靈感來源，支持著我們對可持續性和健康的重視。憑藉內部的 WELL AP 專業知識，我們的工作室致力於創造能促進整體健康的空間。

製造商﹕ 達藝傢具有限公司 Decca Furniture Limited

製造商： 達藝傢具有限公司Decca Furniture Limited 自1973年成立至今，達藝一直致力於提供最精緻的定製家具和建築裝飾配件，從香港一家默默無聞的手工作坊，歷經半世紀今已成長為國際化的室內木製品公司，在美國、歐洲和亞洲，為優雅的住宅、高層管理辦公室，及業界頂級的酒店提供一系列的家具產品和裝飾配件。達藝的合作客戶都讚賞其優良的材質及工藝，無論是奢繁雕花的古典家具或是精緻簡約的現代家具。達藝自豪地延續其正宗的設計、工藝及品質，正因如此，五十年來達藝始終卓爾不群。 在達藝，從設計、選材到工藝，誠信理念指導我們所做的一切。同樣，這也是我們在可持續發展的道路上追求業務發展的有效方法。雖雄心壯志，但我們最簡單最純粹的目標是滿足客戶最嚴格的標準。