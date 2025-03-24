2025香港室內設計周｜重點活動：Urban Reflection展覽 Bill’s Design Limited 與 再可物料 攜手合作創作的最新作品——「叮叮」

由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處CCIDA贊助，香港室內設計協會（HKIDA）宣佈將於2025年舉辦第三屆香港室內設計周，並將於香港及意大利兩地舉行，呈獻包括展覽及設計論壇等一系列多元化的活動，為彰顯香港室內設計行業的卓越成就，並提升其國際聲譽。 2025香港室內設計周的重點活動之一是Urban Reflection展覽，這是一項突破性的合作，匯集了十位香港知名的室內設計師和傢俱製造商。他們攜手創作了十件獨特的室內設計作品，涵蓋傢俱及燈飾。此概念探索了香港獨特城市景觀的深刻意義，在高密度生活和高聳摩天大樓中，光與影交織出多重面向的互動。這種動態不僅反映了城市的蓬勃活力，更突顯了都市生活與周遭環境之間錯綜複雜的關係。 你是否對香港獨特的城市紋理和歷史痕跡充滿懷舊之情？「叮叮」（Incanto di Hong Kong）酒吧櫃將為你帶來一場視覺與情感的雙重城市漫遊！ 「叮叮」酒吧櫃的設計靈感來自Walter Koditek鏡頭下的香港攝影，由Bill’s Design Limited設計，並由再可物料有限公司製造，旨在向香港的歷史和城市紋理致敬。設計師姚啟善（Eugenia Yiu）將中國細木工的傳統工藝與創新技術完美融合，創造出一件既具現代感又充滿懷舊情懷的作品。

作品：「叮叮」（Incanto di Hong Kong）

酒吧櫃的正面採用雷射印刷的木門板，其紋理靈感來自香港建築常見的水泥透風磚，保留了這些城市建築的獨特風貌和歷史足跡。櫃體中央的方形開口，巧妙地引導人們窺視內部，增添了一份神秘感和探索的樂趣。 「叮叮」不僅是對香港歷史的致敬，更是對可持續發展的積極實踐。設計團隊與製造商合作，採用環保石材技術，並將香港電車公司捐贈的回收玻璃融入材料中，使這件家具在美學和材質上都真正體現了香港精神。 這件作品不僅是一件家具，更是一個承載著城市記憶和環保理念的藝術品。它通過獨特的設計和材質，重新詮釋了香港的城市紋理和歷史痕跡，讓人們在欣賞的同時，也能感受到對城市和環境的關懷。

「2025香港室內設計周」將在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più盛大開幕，由香港室內設計協會（HKIDA）主辦。這件作品將於2025年4月7日至13日在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più展出，隨後於2025年6月19日至22日在香港西九文化區Art Pavilion藝術展亭與香港市民見面。 香港室內設計周不僅是一個展示香港設計實力的平台，更是一個促進國際交流的橋樑。通過這次活動，香港的設計師們將有機會與世界各地的同行交流學習，共同推動室內設計行業的發展。 展覽詳情： 意大利米蘭：2025年4月7日－13日，LOFT @ Superstudio Più 香港西九文化區：2025年6月19日－22日，Art Pavilion 藝術展亭

設計師：姚啟善Eugenia Yiu（Bills Design Limited共同合夥人）

設計師：姚啟善Eugenia Yiu（Bills Design Limited共同合夥人） 姚啟善是一位香港室內設計師，並於香港建築公司工作多年，於2014年創立了Bills Design Limited工作室。 其工作室主理各種住宅設計、商業及酒店等大型項目，設計理念是希望能創造出既美觀又實用，並能訴說每位顧客故事的空間，擅長透過溝通與客戶建立連繫的姚啟善，深信其設計代表著她和用家最好的互動。 對現代主義建築的熱愛是她重要的靈感來源，回應現代生活需要，創造出既經典而具有新鮮感的空間。 每個空間的設計元素都塑造著整體個性和氛圍，所選用的物料對於訴說背後故事亦至關重要。工作室喜歡透過旅遊搜索靈感，甚至是世界各地獨一無二的古董舊物，讓每個項目更添獨特性，同時亦喜歡尋找和鑽研新物料與建築技術，尋找設計中創新與傳統交匯的平衡點。