2025香港室內設計周｜重點活動：Urban Reflection展覽 Craft of Both 與 MADE 攜手合作創作的最新作品—— Moon Series

設計公司:Craft of Both

設計公司:Craft of Both

Craft of Both 是一家屢獲殊榮的建築與室內設計工作室,專注於為香港、倫敦及南美的各類項目打造創新的空間概念。

Christina Standaloft 和 Jay Jordan 分別擔任 Craft of Both 的室內與建築設計負責人,他們堅信設計應以溝通與合作為核心。

「『Both』的工藝源於對話,通過關係得以實現,並透過概念與形式之間的趣味張力而得以豐富。它可以是任何規模,任何範疇。」 — Craft of Both

Craft of Both 在香港成長並實踐,但其靈感來自多元的哥倫比亞、加勒比及英國文化。他們在該地區的作品展現了種種跨文化和開放的探索;表達並歌頌其多元的國際背景與香港獨特的本土遺產、工藝及文化之間的交匯與差異,而Craft of Both 深深融入並孕育於其中。

每一個新項目旨在將這些對比綜合成一個整體且卓越的空間願景,以平衡技術上的精確性與情感氛圍,並挑戰空間與功能性的常規。

Craft of Both 的工作過程高度靈活,涵蓋家具、藝術品、住宅、工作場所、產品及裝置設計等廣泛而多面的作品。