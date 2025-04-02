2025香港室內設計周｜重點活動：Urban Reflection展覽 Craft of Both 與 MADE 攜手合作創作的最新作品—— Moon Series

由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處CCIDA贊助，香港室內設計協會（HKIDA）宣佈將於2025年舉辦第三屆香港室內設計周，並將於香港及意大利兩地舉行，呈獻包括展覽及設計論壇等一系列多元化的活動，為彰顯香港室內設計行業的卓越成就，並提升其國際聲譽。 香港室內設計周2025的重點活動之一是Urban Reflection展覽，這是一項突破性的合作，匯集了十組香港知名的室內設計師和十間傢俱製造商。他們攜手創作了十組獨特的室內設計作品，涵蓋傢俱及燈飾。此概念探索了香港獨特城市景觀的深刻意義，在高密度生活和高聳摩天大樓中，光與影交織出多重面向的互動。這種動態不僅反映了城市的蓬勃活力，更突顯了都市生活與周遭環境之間錯綜複雜的關係。 你是否曾被中式紙扇的精巧結構和動態美感所吸引？「香港室內設計周2025」其中一件展覽作品「Moon Series」模組化座椅將為你帶來一場充滿東方哲思的空間體驗！

作品： Moon Series

「Moon Series」的設計靈感源於中式紙扇的經典幾何形狀和在三維空間中的動態表現。設計公司Craft of Both與製造商MADE攜手合作，創造出一種可組合、具雕塑感且能靈活展開的座椅系統。 「Moon Series」由兩個互補的角度組成：60°的「Moon Chair」和120°的「Moon Bench」。其精確的放射狀幾何結構營造出一個可居住的舞台，使用者可以通過添加模組化的扇形單元，在任何位置進行自定義組合，猶如一場戲劇性的「扇舞」。 這種高度的靈活性使得作品和周圍空間的形狀、輪廓都能根據使用者的需求不斷重塑。通過組合兩個或更多的「Moon Chair」或「Moon Bench」，可以創造出一個延展的雕塑景觀，使用者可以通過「扇舞」的編排，控制方向、私密性、舒適度和美學。 「Moon Series」的設計不僅是對傳統工藝的致敬，更是對現代生活方式的創新詮釋。它將東方哲學中的動態平衡和空間靈活性融入到現代設計中，為使用者帶來獨特的互動體驗。

「香港室內設計周2025」將在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più盛大開幕，由香港室內設計協會（HKIDA）主辦。這件作品將於2025年4月7日至13日在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più展出，隨後於2025年6月19日至22日在香港西九文化區Art Pavilion藝術展亭與香港市民見面。 香港室內設計周不僅是一個展示香港設計實力的平台，更是一個促進國際交流的橋樑。通過這次活動，香港的設計師們將有機會與世界各地的同行交流學習，共同推動室內設計行業的發展。 展覽詳情： 意大利米蘭：2025年4月7日－13日，LOFT @ Superstudio Più 香港西九文化區：2025年6月19日－22日，Art Pavilion 藝術展亭

設計公司：Craft of Both

設計師：Jay Jordan 和 Christina Standaloft

設計公司：Craft of Both Craft of Both 是一家屢獲殊榮的建築與室內設計工作室，專注於為香港、倫敦及南美的各類項目打造創新的空間概念。 Christina Standaloft 和 Jay Jordan 分別擔任 Craft of Both 的室內與建築設計負責人，他們堅信設計應以溝通與合作為核心。 「『Both』的工藝源於對話，通過關係得以實現，並透過概念與形式之間的趣味張力而得以豐富。它可以是任何規模，任何範疇。」 — Craft of Both Craft of Both 在香港成長並實踐，但其靈感來自多元的哥倫比亞、加勒比及英國文化。他們在該地區的作品展現了種種跨文化和開放的探索；表達並歌頌其多元的國際背景與香港獨特的本土遺產、工藝及文化之間的交匯與差異，而Craft of Both 深深融入並孕育於其中。 每一個新項目旨在將這些對比綜合成一個整體且卓越的空間願景，以平衡技術上的精確性與情感氛圍，並挑戰空間與功能性的常規。 Craft of Both 的工作過程高度靈活，涵蓋家具、藝術品、住宅、工作場所、產品及裝置設計等廣泛而多面的作品。