2025香港室內設計周｜重點活動：Urban Reflection展覽 Gud Gud Studio 與 弦制作（國際）有限公司 攜手合作創作的最新作品——「時代椅子」（Aeon Chair）

由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處CCIDA贊助，香港室內設計協會（HKIDA）宣佈將於2025年舉辦第三屆香港室內設計周，並將於香港及意大利兩地舉行，呈獻包括展覽及設計論壇等一系列多元化的活動，為彰顯香港室內設計行業的卓越成就，並提升其國際聲譽。 香港室內設計周2025的重點活動之一是Urban Reflection展覽，這是一項突破性的合作，匯集了十組香港知名的室內設計師和十間傢俱製造商。他們攜手創作了十組獨特的室內設計作品，涵蓋傢俱及燈飾。此概念探索了香港獨特城市景觀的深刻意義，在高密度生活和高聳摩天大樓中，光與影交織出多重面向的互動。這種動態不僅反映了城市的蓬勃活力，更突顯了都市生活與周遭環境之間錯綜複雜的關係。 你是否追求一件能經得起時間考驗，並能隨著時代變遷而重生的家具？「香港室內設計周2025」其中一件展覽作品「時代椅子」（Aeon Chair）將為你帶來一場關於永恆與重生的設計哲學！ 「時代椅子」（Aeon Chair）由Gud Gud Studio 的創辦人Stepan Angus Gudev設計，弦制作（國際）有限公司（One Production Holding Ltd）製造，其設計理念源於「Aeon」一詞，意為「時代」或「無限長的時間」。設計師希望通過這件作品，傳達一種能夠經得起時間考驗的永恆之美。

這張椅子的精髓在於其堅固的鋼結構，能夠承受時間的洗禮。第二層的填充物採用可編織的織物或紗線，可以隨時更換，使得椅子能夠隨著時代的變遷而重生。當填充物風格過時或損壞時，只需更換即可，賦予椅子新的生命。設計師最初的想法是使用舊衣物或回收紗線作為填充物，使椅子更加環保，真正實現「時代」的意義。 在造型方面，設計師選擇了典型的椅子輪廓，鋼管形成連續的環，方便組裝和拆卸，也可以作為沙發組合的延伸。這種簡潔而靈活的設計，使得「時代椅子」能夠適應不同的空間和需求。 「時代椅子」不僅是一件家具，更是一種關於永續和重生的設計哲學。它通過獨特的設計和材質，重新詮釋了家具的意義，讓人們在欣賞的同時，也能感受到對環境和時間的思考。

「香港室內設計周2025」將在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più盛大開幕，由香港室內設計協會（HKIDA）主辦。這件作品將於2025年4月7日至13日在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più展出，隨後於2025年6月19日至22日在香港西九文化區Art Pavilion藝術展亭與香港市民見面。 香港室內設計周不僅是一個展示香港設計實力的平台，更是一個促進國際交流的橋樑。通過這次活動，香港的設計師們將有機會與世界各地的同行交流學習，共同推動室內設計行業的發展。 展覽詳情： 意大利米蘭：2025年4月7日－13日，LOFT @ Superstudio Più 香港西九文化區：2025年6月19日－22日，Art Pavilion 藝術展亭

設計公司：Gud Gud Studio

設計公司：Gud Gud Studio Stepan Angus Gudev 秉持著「創意與物件」的座右銘，旨在讓使用者體驗改變思維的體驗。他將理念視為設計的本質，而美學則是文字或形式，設計透過它向感性世界講述其本質。他相信如果本質和形式都以最好的形式表達出來，設計的使用者就會透過思想和身體的改變而變得更好。 他進入設計世界的旅程始於他在澤萊茲尼布羅德應用藝術高中學習時的手工製造熱玻璃部門。在多年的波西米亞和創意氛圍，並在Bořek Šípek教授的指導下學習環境設計，隨後在他教授的工作室工作。之後，他在米蘭理工大學設計學院獲得室內設計碩士學位。過去的12年裡，他一直擔任燈光設計師。在此期間，他在全球酒店、購物中心和私人住宅中完成了 50 多個定製設計裝置。這些裝置大部分都使用了波西米亞玻璃，他在高中時就對這種玻璃瞭如指掌。 住在香港七年給他很大的啟發和靈感，2024 年他創立了 Gud Gud Studio，渴望將自己的想法和經驗融入生活，同時對環境條件保持敏感。他的使命是透過創意和物件創造賦予使用者更豐富的意義。

製造商﹕弦制作（國際）有限公司（One Production Holding Ltd）