2025香港室內設計周｜重點活動：Urban Reflection展覽 O&O Studio 與 radd 攜手合作創作的最新作品——「乙巳」（Yi Si）

這款由O&O Studio的陳思安設計並由radd製造的家具受古代中國書房的啟發，採用六角形設計，象徵和諧與完整。書桌擁有防刮塗層的六角形桌面，搭配優雅的折疊六角形桌腿，而長椅則以巧妙的配置呼應整體設計。一條雕刻的木條為書桌增添藝術感，反映中國書法的流暢性。配有藤製杯架的設計，讓「乙巳」完美融合經典元素與可持續設計，適合現代生活。 「乙巳」不僅是一件家具，更是一件藝術品。它展現了木材的自然美感，讓人感受到每一寸肌理的溫潤。設計師通過細節的處理，將古典內涵與當下生活巧妙結合，演繹了傳統與現代的變遷。 「乙巳」的命名也別具深意，它代表了2025年，標誌著這套家具的首次亮相。設計師希望通過這件作品，傳達對傳統文化的敬意，同時也展現對現代生活的思考。

「2025香港室內設計周」將在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più盛大開幕，由香港室內設計協會（HKIDA）主辦。這件作品將於2025年4月7日至13日在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più展出，隨後於2025年6月19日至22日在香港西九文化區Art Pavilion藝術展亭與香港市民見面。 香港室內設計周不僅是一個展示香港設計實力的平台，更是一個促進國際交流的橋樑。通過這次活動，香港的設計師們將有機會與世界各地的同行交流學習，共同推動室內設計行業的發展。 展覽詳情： 意大利米蘭：2025年4月7日－13日，LOFT @ Superstudio Più 香港西九文化區：2025年6月19日－22日，Art Pavilion 藝術展亭

設計：一持工作室 O&O Studio 聯合創辦人陳思安 Eric Chan

設計：一持工作室 O&O Studio 「始源 - 如我們所念，呈現 - 如我們所創」 一持工作室由陳思安Eric和李雪雯Suzanne於2018年在香港成立，隨即成立了上海辦公室一持深信每個設計都應有其始源的塑造性。不僅源自於對其策略性和視覺藝術思維的思考，也延續到最終用戶的切身感受和品評，來凝聚下一個更成功的計畫。 秉持著「一如．持之」的專業精神，不採用標準化的公式，一持為每一個作品帶來具感染力的設計形態，為每位客戶創造多面向的新價值。短短5年，Eric帶領一持取得超過40個國際設計大獎。一持項目亦廣汎發佈在各大知名媒體。 一持在上一屆香港室內設計周2022是參展單位之一，Eric也是當中國際論壇的演講嘉賓，分享了一持的設計理念，孕育有意義，有溫度，以人爲本，同時能觸及心靈的空間設計。