2025香港室內設計周｜重點活動：Urban Reflection展覽 O&O Studio 與 radd 攜手合作創作的最新作品——「乙巳」（Yi Si）

由香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下的文創產業發展處CCIDA贊助，香港室內設計協會（HKIDA）宣佈將於2025年舉辦第三屆香港室內設計周，並將於香港及意大利兩地舉行，呈獻包括展覽及設計論壇等一系列多元化的活動，為彰顯香港室內設計行業的卓越成就，並提升其國際聲譽。
2025香港室內設計周的重點活動之一是Urban Reflection展覽，這是一項突破性的合作，匯集了十位香港知名的室內設計師和傢俱製造商。他們攜手創作了十件獨特的室內設計作品，涵蓋傢俱及燈飾。此概念探索了香港獨特城市景觀的深刻意義，在高密度生活和高聳摩天大樓中，光與影交織出多重面向的互動。這種動態不僅反映了城市的蓬勃活力，更突顯了都市生活與周遭環境之間錯綜複雜的關係。
為了在國際平台上鼓勵和推廣香港設計，香港室內設計周2025（HKIDW 2025）為設計師提供補助，支持他們將項目期間所設計的家具申請各種國際設計獎。令人鼓舞和榮幸的是HKIDW 2025項目家具之一「乙巳」（Yi Si），剛榮獲2025年MUSE設計獎家具設計 - 家具套裝類別金獎。
這款由O&O Studio的陳思安設計並由radd製造的家具受古代中國書房的啟發，採用六角形設計，象徵和諧與完整。書桌擁有防刮塗層的六角形桌面，搭配優雅的折疊六角形桌腿，而長椅則以巧妙的配置呼應整體設計。一條雕刻的木條為書桌增添藝術感，反映中國書法的流暢性。配有藤製杯架的設計，讓「乙巳」完美融合經典元素與可持續設計，適合現代生活。
「乙巳」不僅是一件家具，更是一件藝術品。它展現了木材的自然美感，讓人感受到每一寸肌理的溫潤。設計師通過細節的處理，將古典內涵與當下生活巧妙結合，演繹了傳統與現代的變遷。
「乙巳」的命名也別具深意，它代表了2025年，標誌著這套家具的首次亮相。設計師希望通過這件作品，傳達對傳統文化的敬意，同時也展現對現代生活的思考。
「2025香港室內設計周」將在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più盛大開幕，由香港室內設計協會（HKIDA）主辦。這件作品將於2025年4月7日至13日在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più展出，隨後於2025年6月19日至22日在香港西九文化區Art Pavilion藝術展亭與香港市民見面。
香港室內設計周不僅是一個展示香港設計實力的平台，更是一個促進國際交流的橋樑。通過這次活動，香港的設計師們將有機會與世界各地的同行交流學習，共同推動室內設計行業的發展。
展覽詳情：
意大利米蘭：2025年4月7日－13日，LOFT @ Superstudio Più
香港西九文化區：2025年6月19日－22日，Art Pavilion 藝術展亭
設計：一持工作室 O&O Studio
「始源 - 如我們所念，呈現 - 如我們所創」
一持工作室由陳思安Eric和李雪雯Suzanne於2018年在香港成立，隨即成立了上海辦公室一持深信每個設計都應有其始源的塑造性。不僅源自於對其策略性和視覺藝術思維的思考，也延續到最終用戶的切身感受和品評，來凝聚下一個更成功的計畫。
秉持著「一如．持之」的專業精神，不採用標準化的公式，一持為每一個作品帶來具感染力的設計形態，為每位客戶創造多面向的新價值。短短5年，Eric帶領一持取得超過40個國際設計大獎。一持項目亦廣汎發佈在各大知名媒體。
一持在上一屆香港室內設計周2022是參展單位之一，Eric也是當中國際論壇的演講嘉賓，分享了一持的設計理念，孕育有意義，有溫度，以人爲本，同時能觸及心靈的空間設計。
製造商：radd
擁有超過42年的傢具製造經驗，在中國自設直營廠房，佔地900英畝並由香港人投資及管理。我們的生產線包含住宅中所有個人化訂製及優質傢具，當中包括櫥櫃、床、床墊、餐桌和椅、沙發、咖啡桌、廚櫃和裝飾牆板等。
我們採用源自歐洲設計及工藝技術標準。從最初設計階段開始，我們的專業團隊會根據平面圖和現場測量情況進制分析及提供建議，利用先進AI設計程式，呈現出訂製的傢具設計的3D效果圖，能與我們的自動化生產線無縫整合並進行生產。此革新方法能降低溝通成本，確保準確性，並在整個生產過程中保證了最高質量及高效率的生產，我們承諾所有產品均在位於廣東清遠的900英畝大規模自家工廠製造。