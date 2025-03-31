2025香港室內設計周｜重點活動：Urban Reflection展覽 PAL Design Group 與 西德寶富麗（遠東）有限公司 攜手合作創作的最新作品——「蛋形搖椅」（Egg-citing）

「蛋形搖椅」（Egg-citing）由PAL Design Group的設計董事 何宗憲Joey Ho設計，西德寶富麗（遠東）有限公司製造，旨在為人們的日常生活增添一份歡樂和夢想。這不僅是一件家具，更是一個通往異世界的入口，帶你從城市喧囂中抽離，進入一個充滿想像的空間。 當你輕靠在這張搖椅上，彷彿踏入了另一維度的大門。附加的投影影像，將宇宙的浩瀚、海底的深邃、星空的璀璨一一呈現在你眼前，讓你感受到前所未有的視覺震撼和心靈放鬆。 「蛋形搖椅」的設計不僅注重視覺效果，更強調舒適的體驗。其獨特的蛋形造型，能夠溫柔地包裹著你的身體，讓你感受到無比的舒適和安全感。輕輕搖曳，彷彿置身於搖籃之中，讓你忘卻煩惱，享受片刻的寧靜。 這件作品不僅是一件家具，更是一個充滿創意和夢想的藝術裝置。它通過獨特的設計和投影技術，將現實與虛幻完美結合，為人們帶來一場充滿驚喜和感動的體驗。

「香港室內設計周2025」將在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più盛大開幕，由香港室內設計協會（HKIDA）主辦。這件作品將於2025年4月7日至13日在意大利米蘭的LOFT @ Superstudio Più展出，隨後於2025年6月19日至22日在香港西九文化區Art Pavilion藝術展亭與香港市民見面。 香港室內設計周不僅是一個展示香港設計實力的平台，更是一個促進國際交流的橋樑。通過這次活動，香港的設計師們將有機會與世界各地的同行交流學習，共同推動室內設計行業的發展。 展覽詳情： 意大利米蘭：2025年4月7日－13日，LOFT @ Superstudio Più 香港西九文化區：2025年6月19日－22日，Art Pavilion 藝術展亭

設計師：何宗憲Joey Ho（PAL Design Group 設計董事）

設計師：何宗憲Joey Ho（PAL Design Group 設計董事） 何宗憲先生為PAL Design Group 設計董事。他深信設計的本質是啟發人們領悟生活的無限可能，故不設界限參與各個領域的設計項目，如酒店、住宅、商業、教育及公共機構等，足跡遍佈美國、澳洲、新加坡、印度、印尼、香港和大中華等地區。 何宗憲先生屢獲海外業界權威獎項與榮譽，至今已超越200項，包括德國Red Dot Design 紅點設計大獎, Andrew Martin國際室內設計大獎、英國FX 國際室內設計大獎、美國《Interior Design》雜誌年度最佳設計獎、荷蘭《Frame》雜誌室內設計大獎、IFI 全球卓越設計大獎、 INSIDE 世界室內設計獎。