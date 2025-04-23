Fashion Farm Foundation｜「粵港澳大灣區時尚匯演2025–廣州站」 登陸2025廣東時裝周–春季開幕式 新銳時裝設計師及校園新秀展現灣區城市多元時尚特色

「2025廣東時裝周–春季」今（19）日於廣州番禺．萬博時尚廣場正式揭幕，舉辦開幕大秀。由香港特別行政區政府文創產業發展處贊助，並由香港非營利時尚推廣機構Fashion Farm Foundation（「FFF」）策劃及主辦的第五個大灣區大型時尚計劃「大灣區：時尚融合2025｜GBA：Fashion Fusion 2025」於4月11日從廣州啟程。是次項目的焦點活動「粵港澳大灣區時尚匯演2025」是每年最令人引頸昐待的活動之一，亦是今季 2025年廣東時裝周的開幕式活動。時尚匯演由4組來自香港及澳門的設計新銳共同演繹新作，為這埸國內首屈一指的時裝盛宴掀開序幕。 時尚匯演吸引了超過600名時裝愛好者買手、權威時尚媒體代表及來自粵港澳大灣區時尚行業領袖齊聚一堂，現場星光璀璨。

粵港澳大灣區時尚匯演2025

港澳時裝設計師伸展台大放異彩 展現文化傳承與創新共融 「粵港澳大灣區時尚匯演2025」首站亮相「2025廣東時裝周–春季」，透過不同城市設計師作品的多元碰撞，展現粵港澳三地融合創新的時尚力量。今次時尚匯演凝聚2位來自香港和澳門的時裝設計師及2所大灣區時裝設計院，一同踏上伸展台演繹個人大作，讓台下觀眾一睹灣區多元文化交融下的獨特美學與創新力量。

率先登場的澳門設計師品牌XU’S，主理人歐陽煦是首位使用古法黑膠綢–香雲紗的澳門時裝設計師，亦是香雲紗染整技藝第五代傳承人。XU’S 致力探索並展現黑色美學的獨特魅力。黑色作為其設計的核心，通過獨特的面料選擇和處理技術，賦予每件作品極富深度和哲學意味的內涵，更在時尚界引發了深刻的思考。XU’S全新作品系列《血月》靈感源自於夜空中那輪神秘而熾烈的血月，它不僅是一種罕見的天文現象，更是一場情感與力量的象征。這一系列以黑色香雲紗為主材質，透過其獨特的霧面質感與柔軟觸感，完美表達血月的深邃與層次感，展現血月從初現到巔峰再到余韻的全過程。透過漸層染色、刺繡工藝和解構剪裁，作品捕捉了情感從壓抑到爆發再到平靜的轉折，將品牌獨有的暗黑美學與情緒張力融入每個細節，與台下觀眾一同分享這個血月的故事。

香港時裝設計師品牌「IP AXIS INDUSTRIAL STUDIO」由香港時裝設計師曾志豐 MAX TSANG 於2022年創立，品牌風格時尚前衛，體現具未來感的粗獷及後世界末日的美學，致力創造具有實用性與美學兼具的作品。品牌的獨特定位創造了一個專屬的市場，成功吸引受電玩美學啟發的時尚愛好者，為後世界末日的環境提供耐用而時尚的服裝。今次展出的系列《第五章：荒阪集團 Arasaka Corporation》融合了未來科技、反烏托邦敘事和都市街頭服飾美學，靈感來自《Cyberpunk 2077》中的巨型公司荒阪集團。設計捕捉高科技反烏托邦未來的精髓，企業權力、賽博化和社會衰敗交織在街頭。這系列在奢華的企業美學與粗糙的街頭文化之間遊走，體現了既有精英也有被壓迫者的風貌，探索財富與權力與反叛與衰敗之間的鮮明對比。

展現學生設計師精湛實力 激蕩無窮創意 「粵港澳大灣區時尚匯演2025–廣州站」不只有時裝設計師在台上獨領風騷，同時是設計院校新生代獨當一面的大舞台。兩所院校的學生登場展出個人最新創作，施展渾身解數，實力不遑多讓。 香港理工大學｜時裝及紡織學院是香港時裝教育界首屈一指的設計學校。今次展出的每件作品各有特色。劉子豪的《Release》巧妙融合街頭風格，探索擊劍運動釋放自我的過程；吳佩珮的《EUCLIDIAN》展現其純熟的針織技藝，以幾何圖案大玩視錯覺；陳冠合的《空 How Are You?......》靈感概念來自家人的葬禮，透過時裝展開一埸與宗教和人生的對話。程家煒的《The Overwhelming》旨在探索內心的不平靜，利用作品與自我情緒和解。李詠詩的《孽》講述掌管春雨的神「淩」與吞噬邪念的妖精「扈」陷入禁忌之戀，映射中國神話的無形特質與神秘氣息。

澳門生產力暨科技轉移中心每年攻讀設計的畢業生都充分展現創作潛能，成熟的作品和雄厚的實力都讓人眼前一亮，無疑是澳門時尚界的新動力。蘇惠珍的《KOI》以錦鯉（願望魚）為主題，以設計送上幸運和祝福。侯莉莎的《OPSS》設計靈感源自於生活，採用多層穿搭和寬鬆廓形為設計以解決旅客行李費用昂貴的問題，以反諷、幽默的方式，表達對機場政策不合理的不滿。梁穎茵的《嗌佛邀》受社會現象啟發，探討宗教命題。池秋美的《隱藏的自戀者》以黑色和鏈條結合的設計，展現純粹主義的態度。