生活
2025-10-22 15:00:00

啟德承豐道公園毛孩同樂日 免費寵物工作坊/人寵障礙賽/免費接駁巴士

啟德又有人寵好去處！啟德承豐道公園將於1026日舉辦「樂在承豐・動樂無限」主題活動的重頭戲「毛孩同樂日」。當日，主人和愛寵除了可參與多個免費工作坊外，亦可挑戰人寵共樂毛孩障礙賽，打造難忘時光！當日大會設免費穿梭巴士來往公園和啟德地鐵站，十分方便。

啟德承豐道公園將於10月26日舉辦「毛孩同樂日」。

3場寵物知識講座 

為了提升市民對人寵共融的認知，啟德承豐道公園推出多重活動。當日公園特別劃分「共融共樂表演空間」，動物收容所「阿棍屋」創辦人Ivy Tse及國際犬隻訓練師 Kenji Wong將會現身3場寵物知識講座，分享領養準備及正向訓練技巧，訪客可隨時加入。

動物收容所「阿棍屋」創辦人Ivy Tse講解寵物領養知識，深入分享領養前後的心理準備及照護須知，以喚醒社會對動物的關懷。

免費寵物工作坊

同樂日當然少不了一系列寵物工作坊。認證寵物傳心師Jenny Tse、國際認可芳療師Yan Kwong及資深寵物攝影師Danny Kwan亦會傳授拍攝毛孩及天然芳療毛孩護理等技巧。所有工作坊免費參加，部分需網上報名

資深寵物攝影師 Danny Kwan 會在場傳授拍攝毛孩的小竅門，讓主人能用專業級水準為毛孩拍攝動人瞬間 國際認可芳療師Yan Kwong親自指導的實踐型天然芳療毛孩護理工作坊，工作坊上會深度講解天然芳療毛孩護理，分享包括處理緊張焦慮、腸胃不適、皮毛敏感等實用技巧，並示範安全有效的精油使用方法 專業畫師現場為毛孩寵留下精美的「似顏繪」。 認證寵物傳心師 - Jenny Tse

毛孩障礙賽/Busking表演

活動同時設人寵共樂毛孩障礙賽，考驗各位主人與寵物的默契。街頭樂隊 The Flame亦現身表演，盡情享受悠閒周末。公園特設「明信片任務」印章，集齊3個印章即可併砌承豐道公園主題印章。最後記得在「隱藏打卡點」飛機元素打卡裝置前拍照，留下特別回憶。

人寵共樂毛孩障礙賽 為了紀念園區由啟德機場舊跑道升級變身，特設「隱藏打卡點」，在觀景台放置了可愛的飛機元素打卡裝置。 公園內會有 3 個指定點放置了「明信片任務」印章，每個印章刻劃了以承豐道公園設施設計的圖像。 參加者只須在活動當日集齊4項活動的完成印章，即可獲得夾公仔機會及紀念品一份

啟德承豐道公園「樂在承豐・動樂無限」

日期：1026日（星期日）

時間：下午2時至下午6

地點：九龍啟德承豐道公園

交通方法：

1）港鐵啟德站D出口步行前往；

2）宋皇臺站D出口步行前往；

3）乘搭20A巴士（往來西九龍站至啟德郵輪碼頭）或22D巴士（往來啟德站至啟德跑道區）前往；

4）活動舉行當日將設每20分鐘一班的免費寵物友善接駁巴士（運行時間：13:35-18:15），來往啟德地鐵站 C 出口 Airside 地下沐元街迴旋處及啟德承豐道公園

