啟德承豐道公園毛孩同樂日 免費寵物工作坊/人寵障礙賽/免費接駁巴士

啟德又有人寵好去處！啟德承豐道公園將於10月26日舉辦「樂在承豐・動樂無限」主題活動的重頭戲「毛孩同樂日」。當日，主人和愛寵除了可參與多個免費工作坊外，亦可挑戰人寵共樂毛孩障礙賽，打造難忘時光！當日大會設免費穿梭巴士來往公園和啟德地鐵站，十分方便。
3場寵物知識講座
為了提升市民對人寵共融的認知，啟德承豐道公園推出多重活動。當日公園特別劃分「共融共樂表演空間」，動物收容所「阿棍屋」創辦人Ivy Tse及國際犬隻訓練師 Kenji Wong將會現身3場寵物知識講座，分享領養準備及正向訓練技巧，訪客可隨時加入。
免費寵物工作坊
同樂日當然少不了一系列寵物工作坊。認證寵物傳心師Jenny Tse、國際認可芳療師Yan Kwong及資深寵物攝影師Danny Kwan亦會傳授拍攝毛孩及天然芳療毛孩護理等技巧。所有工作坊免費參加，部分需網上報名。
毛孩障礙賽/Busking表演
活動同時設人寵共樂毛孩障礙賽，考驗各位主人與寵物的默契。街頭樂隊 The Flame亦現身表演，盡情享受悠閒周末。公園特設「明信片任務」印章，集齊3個印章即可併砌承豐道公園主題印章。最後記得在「隱藏打卡點」飛機元素打卡裝置前拍照，留下特別回憶。
啟德承豐道公園「樂在承豐・動樂無限」
日期：10月26日（星期日）
時間：下午2時至下午6時
地點：九龍啟德承豐道公園
交通方法：
（1）港鐵啟德站D出口步行前往；
（2）宋皇臺站D出口步行前往；
（3）乘搭20A巴士（往來西九龍站至啟德郵輪碼頭）或22D巴士（往來啟德站至啟德跑道區）前往；
（4）活動舉行當日將設每20分鐘一班的免費寵物友善接駁巴士（運行時間：13:35-18:15），來往啟德地鐵站 C 出口 Airside 地下沐元街迴旋處及啟德承豐道公園