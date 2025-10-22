啟德承豐道公園毛孩同樂日 免費寵物工作坊/人寵障礙賽/免費接駁巴士

啟德又有人寵好去處！啟德承豐道公園將於10月26日舉辦「樂在承豐・動樂無限」主題活動的重頭戲「毛孩同樂日」。當日，主人和愛寵除了可參與多個免費工作坊外，亦可挑戰人寵共樂毛孩障礙賽，打造難忘時光！當日大會設免費穿梭巴士來往公園和啟德地鐵站，十分方便。

3 場寵物知識講座 為了提升市民對人寵共融的認知，啟德承豐道公園推出多重活動。當日公園特別劃分「共融共樂表演空間」，動物收容所「阿棍屋」創辦人Ivy Tse及國際犬隻訓練師 Kenji Wong將會現身3場寵物知識講座，分享領養準備及正向訓練技巧，訪客可隨時加入。

免費寵物工作坊 同樂日當然少不了一系列寵物工作坊。認證寵物傳心師Jenny Tse、國際認可芳療師Yan Kwong及資深寵物攝影師Danny Kwan亦會傳授拍攝毛孩及天然芳療毛孩護理等技巧。所有工作坊免費參加，部分需網上報名。

毛孩障礙賽/ Busking表演 活動同時設人寵共樂毛孩障礙賽，考驗各位主人與寵物的默契。街頭樂隊 The Flame亦現身表演，盡情享受悠閒周末。公園特設「明信片任務」印章，集齊3個印章即可併砌承豐道公園主題印章。最後記得在「隱藏打卡點」飛機元素打卡裝置前拍照，留下特別回憶。