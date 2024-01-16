啟德美食｜新派料理店AIRSIDE Cafe全新下午茶菜單2024 人均$174性價比高！

新一年新開始，有時間當然要同朋友去chill一下，放鬆身心。新派烹調料理概念店AIRSIDE Cafe現推出全新下午茶菜單，菜單精選簡潔的三層籐製茶點架盛載多款鹹甜美點，與店內的大地色調設計，及洋溢溫馨優雅的庭園氣息相輔相成。一於在繁忙的周日留一天與愛人輕鬆一下！
AIRSIDE Cafe 全新下午茶菜單
菜單的鹹點滋味有嚴選新鮮海產設計的「龍蝦包」，混合鮮味龍蝦及虎蝦，綴以蘋果及三文魚籽，與鬆軟的法式牛油麵包無比匹配；「雞肉松露芝士三文治」的輕怡風味則加入馬加邦尼芝士及意大利青瓜，以平衡松露的香濃個性；而經典搭配的「蟹肉甜粟米撻」亦精巧佐以芫荽及脆野米，豐富口感層次。
叫人難以抗拒的甜食系列有茶點必備的「英式鬆餅」，佐以檸檬忌廉及紅桑子果醬，風味變化多端；酥脆甜美的「香橙千層酥」，外層酥皮滿載奶油香，與輕帶酸香的鮮橙果醬完美融合；法式傳統甜點「大溪地雲呢拿可麗露」外脆內軟，柔滑的蛋奶香散發大溪地雲呢拿獨有的溫和香氣；而色彩粉嫩「經典馬卡龍」亦是大家愛不惜手的美點。
「AIRSIDE Cafe下午茶菜單」的驚喜亮點還有由毗鄰餐廳的姊妹蛋糕精品店AIRSIDE Pâtisserie每日新鮮出品的「精選迷你糕點」，旨在為食客帶來眼前一亮的午後享受。
餐廳豐富多樣的酒單選擇同時邀請食客為美味茶點搭配開胃小酌，上至環球佳釀、香檳、烈酒，亦有創意雞尾酒及無酒精雞尾酒。當中，下午茶的最佳拍擋必定為活潑怡人的氣泡酒；「Fantinel, Prosecco Extra Dry NV, Glera, Italy」（$78／杯）口感柔軟順滑，帶淡淡花香，教人難以抗拒。
而採用氣泡酒調配的雞尾酒推介則有意大利的國民餐前酒「Aperol Spritz」（$98），及清新爽朗的「Sparkling Mojito」（$108）。店內另有色彩繽紛的無酒精雞尾酒（$78），選擇包括「Mango Mojito」及混合不同果汁調配而成的「Unicorn」等。
香港多元化餐飲集團Cafe Deco Group旗下的最新力作AIRSIDE Cafe，位處AIRISDE以通透玻璃屋為靈感設計的中庭位置，讓溫暖的日光照遍餐廳每個角落，而開放式的廚房設計同時加強了店內開揚的空間感，成就絕佳的下午茶體驗之選。
AIRSIDE Cafe
地址：香港九龍啟德協調道2號AIRSIDE 322至323號舖
營業時間：中午12時至下午9時30分
電話：2117-1912
Whatsapp：6508-0299
AIRSIDE Cafe下午茶菜單
定價：$348（兩位用，敬奉香茶或咖啡）
供應時間：逢星期一至星期五，下午3時至5時