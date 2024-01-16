啟德美食｜新派料理店AIRSIDE Cafe全新下午茶菜單2024 人均$174性價比高！

新一年新開始，有時間當然要同朋友去chill一下，放鬆身心。新派烹調料理概念店AIRSIDE Cafe現推出全新下午茶菜單，菜單精選簡潔的三層籐製茶點架盛載多款鹹甜美點，與店內的大地色調設計，及洋溢溫馨優雅的庭園氣息相輔相成。一於在繁忙的周日留一天與愛人輕鬆一下！

AIRSIDE Cafe 全新 下午茶菜單

菜單的鹹點滋味有嚴選新鮮海產設計的「龍蝦包」，混合鮮味龍蝦及虎蝦，綴以蘋果及三文魚籽，與鬆軟的法式牛油麵包無比匹配；「雞肉松露芝士三文治」的輕怡風味則加入馬加邦尼芝士及意大利青瓜，以平衡松露的香濃個性；而經典搭配的「蟹肉甜粟米撻」亦精巧佐以芫荽及脆野米，豐富口感層次。

叫人難以抗拒的甜食系列有茶點必備的「英式鬆餅」，佐以檸檬忌廉及紅桑子果醬，風味變化多端；酥脆甜美的「香橙千層酥」，外層酥皮滿載奶油香，與輕帶酸香的鮮橙果醬完美融合；法式傳統甜點「大溪地雲呢拿可麗露」外脆內軟，柔滑的蛋奶香散發大溪地雲呢拿獨有的溫和香氣；而色彩粉嫩「經典馬卡龍」亦是大家愛不惜手的美點。

「AIRSIDE Cafe下午茶菜單」的驚喜亮點還有由毗鄰餐廳的姊妹蛋糕精品店AIRSIDE Pâtisserie每日新鮮出品的「精選迷你糕點」，旨在為食客帶來眼前一亮的午後享受。