啟德零售館｜全港最大佔地28公頃Epicland 歷奇王國 設4大遊戲區 2層攀爬繩網/超大充氣飛機

全港最大，位於啟德零售館的Epicland 歷奇王國佔地28公頃，內設4大遊戲區，以各種獨特有趣的設施，讓小朋友開心放電，絕對成為啟德親子好去處！

Action Port：巨型迷宮及2層攀爬繩網必屬小朋友至愛，讓他們盡情伸展身體及探索不同區域，當然必不可少經典波波池及滑梯裝置。

Epicland 歷奇王國延續愉景灣分店的品牌形象，繼續以紅、藍、黃及綠色作品牌主色調，為顧客營造歡樂及充滿活力的氛圍。

Imagination Station：場內各種彈力球及特別遊樂設備，最適合讓孩子放電。不同互動和移動障礙牆有助提升身體協調能力及團隊合作。遊戲區另一特別之處是兩個房間靠滑梯連接，因此小朋友需滑滑梯進入另一房間。

AirPlay：昔日的啟德是一座機場，陪伴香港走過73年歲月。Epicland 歷奇王國以啟德機場為靈感，設置超大型充氣飛機。小朋友可化身小小機師登上這架飛機，展開一場天空之旅。

Epic Space (Sensory Room)：大型的LED地板會隨著小朋友的腳步發出不同的光線及圖案，帶給他們新奇有趣的視角體驗。加上場內巨大的發光球，讓整個空間猶如兒童版 Disco，感受音樂的節拍。

開放時間

週一：一般維護，仍然接受派對和課程預訂。

週二至週日：上午10點至晚上9點

地點：九龍啟德承啟道38號啟德體育園 啟德零售館館2 4樓