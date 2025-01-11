啟德零售館｜Salomon 開設最新專門店　將於2月舉行City Run群跑活動歡迎公眾參加

Salomon 繼 K-11、海港城、Hysan Place 開設品牌概念户外零售店後，再於九龍東重點發展地帶 - 啟德體育園開設最新專門店，並會陸續舉辦不同形式的運動 x 生活項目，歡迎各式運動愛好者參與。首發將會於2月舉行「Salomon City Run - Kai Tak」群跑活動，召集各路女生跑步愛好者，暢跑啓德/九龍灣/觀塘一帶，一邊夜遊九龍東新舊地標，一邊交流跑步心得。

Salomon 品牌零售新店座落於新開幕啟德零售館 2 地面，佔據這運動時尚園區當眼位置。為將品牌核心精神「探索與挑戰」體現於店舖每個角落及精心劃分的產品展示之間。啟德店內的展示空間均經過精心規劃，設有4個專區以切合「探索者」需求，能夠輕易快捷找到入手目標：

越野跑（Trail Running）

擺放專為越野跑愛好者打造的產品系列，提供優質及專業的越野跑鞋（如熱門型號 Genesis 及 Speedcross 6 ）、裝備及配件，助力各跑手挑戰各種挑戰性山徑。

路跑（Road Running）

都市跑者的理想專區，涵蓋保護性跑鞋與高效能跑步裝備，助你每一步都跑出自信，與好友於城中自由暢跑。

戶外（Outdoor）

探索大自然美好風光的必備裝備，從徒步/登山鞋到功能戶外服飾、載物裝備，都能滿足每一位「探索者」的需求。

運動時尚（Sportstyle）

XT-6、XT-4 OG 及 ACS PRO 等各大搶手型號均列陣於時尚專區，將功能與潮流設計完美結合，為潮流分子及鞋迷提供更多個性化穿搭選擇。

