熱門搜尋:
美國減息 保暖 聖誕2024 新店關注組 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 啟德體育園 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-12-19 10:26:00

啟德體育園零售館開幕 3座零售館/逾200間商戶餐廳

分享：
啟德體育園零售館12月18日開幕 3座5層高零售館/逾200間商戶餐廳
adblk5

啟德體育園零售館｜啟德零售館1218日開幕，3座零售館佔地逾70萬呎，有逾200間零售、餐廳等店舖，除了日本最大的室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS的首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS及佔地超過70萬平方英呎的EpicLand 歷奇王國之外、亦有AEON巨型超市、NAMCOUNIQLOGU等，同時亦有adidasDECATHLON等運動品牌店。

啟德體育園早前開放給傳媒參觀，體育園設有3個場館，包括啟德主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場，前兩者均屬於多功能場館，適合舉辦國際性運動賽事、展覽及表演等。場館外邊有3座購物商場啟德零售館，共有200間零售及餐飲商店，另外亦有美食海灣、啟德體藝館及運動健康中心，即睇商店詳情！

3大矚目運動遊樂體驗

樓高5層的日本JOYPOLIS SPORTS位於啟德運動健康中心，佔地近3萬呎，是首座日本海外運動樂園。樂園設3大主題區，匯聚數十個結合尖端科技及創新娛樂的遊樂項目。當中以超音鼠為主題的SONIC STADIUM超音鼠競技場最為引人注目。

另外，全港最大的Epicland歷奇王國將於1月開幕，公園佔地28公頃，4大主題遊戲區激發參加者無窮創造力，當中包括啟德零售館限定的充氣飛機及大型歷奇繩網，絕對會成為啟德親子好去處。

熱愛打保齡球的運動好手有福了！擁有40條世界競技級保齡球道的Top Bowl亦是熱愛打保齡球人士必去之處，超過4萬呎的空間不只提供專業級保齡球設施，更有酒吧及桌球等休閒娛樂體驗，享受多元化體驗。

adblk6

啟德體育園｜啟德零售館商店分布

啟德零售館於1218日試業，首300名顧客將獲$100超市禮劵，另商戶亦推出開幕限定優惠。啟德零售館是全港唯一以「運動遊樂」為核心概念，零售館主建築一共有3座，分別是啟德零售館1、啟德零售館2、啟德零售館3，每座最高5層，有逾200間零售及餐飲商店。以下先介紹各樓層部分商店分布。

 

啟德零售館１

地下

．美珍香

．陳茶館芋圓甜品專門店

7-ELEVEN

FILA

Garmin

DECATHLON

 

1

InMart，全港首間高端印尼特產專營店，售賣由印尼直送的正宗千層蛋糕及每日新鮮製造的創新印式西餅。

6IXTY8IGHT

GU Hong Kong

UNIQLO

．莎莎

． Li-Ning

 

2

mfs名果店

．好鍋日子

．兩姊妹涼皮 x 株式會社：米芝蓮必比登推介餐廳，首次聯乘株式会社登錄啟德。

．蜜滋麻美

．敏華冰廳

．安金稻朝鮮拌飯

．萬寧

．屈臣氏

．商務印書館

啟德零售館2

B1

AEON STYLE

KOMEDA's coffee

 

地下

NIKE

ASICS

NEW BALANCE

PUMA

ADIDAS

New Era

SKECHERS

National Geographic

Pizza Maru

GoNuts.

．Crocs

 

1

Hot Toys

Banananaxx

Hisso

N+ BURGER

JOMO

GREYHOUND Cafe

．鐵牛台灣牛肉麵

A4ArtHouse

．Nintendo(nsew)：任天堂新店推出限定以「獎牌」活動，為顧客帶來特別驚喜。

Lisa & Sara

 

2

OOFOS Recovery Footwear，顧客可於全港首間OOFOS旗艦店體驗革命性OOfoam專利技術，感受如雲朵般的觸感。

Sharetea歇腳亭

Bears & Friends糖果店

．王家沙.花樣年華

．韓剪

FM +

BIGPACK

．體健有限公司

．龍豐Mall

 

3

．牛角J

．名苑酒家

．麵鮮醬油房周月

Baleno

HotMaxx

Itzboxingday x Phoback

NAMCO：為配合啟德體育園，新店主題以運動場為概念。

．玩具站

．微影

 

4

．澳洲EMMAS床褥

．蓆夢思店

啟德零售館3

地下

．河內越式料理

Grove

．四寶食堂

 

1

KFC

．大家樂

．大生生活超市

．啓蒙教育

．明尚

 

2

PIZZA HUT

Flower Pilates

．思林教育城

．花·普拉提及嬋柔中心

 

3

LAPALMA Group Salon

24/7 FITNESS

．香港桌球學院

．香港慶熙跆拳道

．智趣小博士

啟德零售館將於12月18日開幕。

啟德零售館將於12月18日開幕。

「守護港隊一葉鴻輝的百場旅程」期間限定展覽

由2025年1月5日至2月5日期間，啟德零售館將舉辦葉鴻輝個人主題展覽，展出阿輝15年間珍貴比賽照片、個人裝備及獎項紀念，不妨帶家人或球友一起回顧阿輝的比賽精彩瞬間。

adblk7

如何前往啟德體育園及啟德零售館

想去啟德體育園，可搭乘多種公共交通工具前往。如乘搭港鐵可在屯馬綫啟德站或宋皇臺站下車。前往啟德體藝館，啟德站最為便利；宋皇臺站則鄰近啟德主場館及啟德青年運動場。如目的地是啟德零售館，由於零售館橫跨園區內其中3座建築，可在啟德站或宋皇臺站下車

啟德體育園周邊有3個主要交通交匯處：九龍城轉車站（亦稱富豪東方酒店站和宋皇臺公園站）、亞皆老街球場站及九龍城碼頭巴士總站。多達60條路線將途經啟德體育園附近的巴士站。

啟德零售館將於12月18日開幕。

啟德零售館將於12月18日開幕。

啟德零售館詳情

地址：九龍啟德承啟道

營業時間：周一至周日 上午10時至晚上10

adblk8

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 