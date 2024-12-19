啟德體育園零售館｜啟德零售館12月18日開幕，3座零售館佔地逾70萬呎，有逾200間零售、餐廳等店舖，除了日本最大的室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS的首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS及佔地超過70萬平方英呎的EpicLand 歷奇王國之外、亦有AEON巨型超市、NAMCO、UNIQLO、GU等，同時亦有adidas、DECATHLON等運動品牌店。 啟德體育園早前開放給傳媒參觀，體育園設有3個場館，包括啟德主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場，前兩者均屬於多功能場館，適合舉辦國際性運動賽事、展覽及表演等。場館外邊有3座購物商場啟德零售館，共有200間零售及餐飲商店，另外亦有美食海灣、啟德體藝館及運動健康中心，即睇商店詳情！

3大矚目運動遊樂體驗 樓高5層的日本JOYPOLIS SPORTS位於啟德運動健康中心，佔地近3萬呎，是首座日本海外運動樂園。樂園設3大主題區，匯聚數十個結合尖端科技及創新娛樂的遊樂項目。當中以超音鼠為主題的SONIC STADIUM超音鼠競技場最為引人注目。 另外，全港最大的Epicland歷奇王國將於1月開幕，公園佔地28公頃，4大主題遊戲區激發參加者無窮創造力，當中包括啟德零售館限定的充氣飛機及大型歷奇繩網，絕對會成為啟德親子好去處。 熱愛打保齡球的運動好手有福了！擁有40條世界競技級保齡球道的Top Bowl亦是熱愛打保齡球人士必去之處，超過4萬呎的空間不只提供專業級保齡球設施，更有酒吧及桌球等休閒娛樂體驗，享受多元化體驗。

啟德體育園｜啟德零售館商店分布 啟德零售館於12月18日試業，首300名顧客將獲$100超市禮劵，另商戶亦推出開幕限定優惠。啟德零售館是全港唯一以「運動遊樂」為核心概念，零售館主建築一共有3座，分別是啟德零售館1、啟德零售館2、啟德零售館3，每座最高5層，有逾200間零售及餐飲商店。以下先介紹各樓層部分商店分布。 啟德零售館１ 地下 ．美珍香 ．陳茶館芋圓甜品專門店 ．7-ELEVEN ．FILA ．Garmin ．DECATHLON 1樓 ．InMart，全港首間高端印尼特產專營店，售賣由印尼直送的正宗千層蛋糕及每日新鮮製造的創新印式西餅。 ．6IXTY8IGHT ．GU Hong Kong ．UNIQLO ．莎莎 ． Li-Ning 2樓 ．mfs名果店 ．好鍋日子 ．兩姊妹涼皮 x 株式會社：米芝蓮必比登推介餐廳，首次聯乘株式会社登錄啟德。 ．蜜滋麻美 ．敏華冰廳 ．安金稻朝鮮拌飯 ．萬寧 ．屈臣氏 ．商務印書館

啟德零售館 2 B1層 ．AEON STYLE ．KOMEDA's coffee 地下 ．NIKE ．ASICS ．NEW BALANCE ．PUMA ．ADIDAS ．New Era ．SKECHERS ．National Geographic ．Pizza Maru ．GoNuts. ．Crocs 1樓 ．Hot Toys ．Banananaxx ．Hisso ．N+ BURGER ．JOMO ．GREYHOUND Cafe ．鐵牛台灣牛肉麵 ．A4ArtHouse ．Nintendo(nsew)：任天堂新店推出限定以「獎牌」活動，為顧客帶來特別驚喜。 ．Lisa & Sara 2樓 ．OOFOS Recovery Footwear，顧客可於全港首間OOFOS旗艦店體驗革命性OOfoam專利技術，感受如雲朵般的觸感。 ．Sharetea歇腳亭 ．Bears & Friends糖果店 ．王家沙.花樣年華 ．韓剪 ．FM + ．BIGPACK ．體健有限公司 ．龍豐Mall 3樓 ．牛角J ．名苑酒家 ．麵鮮醬油房周月 ．Baleno ．HotMaxx ．Itzboxingday x Phoback ．NAMCO：為配合啟德體育園，新店主題以運動場為概念。 ．玩具站 ．微影 4樓 ．澳洲EMMAS床褥 ．蓆夢思店

啟德零售館 3 地下 ．河內越式料理 ．Grove ．四寶食堂 1樓 ．KFC ．大家樂 ．大生生活超市 ．啓蒙教育 ．明尚 2樓 ．PIZZA HUT ．Flower Pilates ．思林教育城 ．花·普拉提及嬋柔中心 3樓 ．LAPALMA Group Salon ．24/7 FITNESS ．香港桌球學院 ．香港慶熙跆拳道 ．智趣小博士

「守護港隊一葉鴻輝的百場旅程」期間限定展覽 由2025年1月5日至2月5日期間，啟德零售館將舉辦葉鴻輝個人主題展覽，展出阿輝15年間珍貴比賽照片、個人裝備及獎項紀念，不妨帶家人或球友一起回顧阿輝的比賽精彩瞬間。

如何前往啟德體育園及啟德零售館 想去啟德體育園，可搭乘多種公共交通工具前往。如乘搭港鐵可在屯馬綫啟德站或宋皇臺站下車。前往啟德體藝館，啟德站最為便利；宋皇臺站則鄰近啟德主場館及啟德青年運動場。如目的地是啟德零售館，由於零售館橫跨園區內其中3座建築，可在啟德站或宋皇臺站下車。 啟德體育園周邊有3個主要交通交匯處：九龍城轉車站（亦稱富豪東方酒店站和宋皇臺公園站）、亞皆老街球場站及九龍城碼頭巴士總站。多達60條路線將途經啟德體育園附近的巴士站。

啟德零售館詳情 地址：九龍啟德承啟道 營業時間：周一至周日 上午10時至晚上10時