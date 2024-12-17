啟德體育園零售館｜啟德零售館12月18日開幕，3座零售館佔地逾70萬呎，有逾200間零售、餐廳等店舖，除了日本最大的室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS的首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS之外、亦有AEON巨型超市、NAMCO、UNIQLO、GU等，同時亦有adidas、DECATHLON等運動品牌店。

啟德體育園早前開放結傳媒參觀，體育園設有3個場館，包括啟德主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場，前兩者均屬於多功能場館，適合舉辦國際性運動賽事、展覽及表演等。場館外邊有3座購物商場啟德零售館，共有200間零售及餐飲商店，另外亦有美食海灣、啟德體藝館及運動健康中心，即睇商店詳情！