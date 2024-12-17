啟德體育園零售館12月18日開幕 3座5層高零售館/逾200間商戶餐廳

啟德體育園零售館｜啟德零售館12月18日開幕，3座零售館佔地逾70萬呎，有逾200間零售、餐廳等店舖，除了日本最大的室內遊樂園TOKYO JOYPOLIS的首家海外旗艦店JOYPOLIS SPORTS之外、亦有AEON巨型超市、NAMCO、UNIQLO、GU等，同時亦有adidas、DECATHLON等運動品牌店。
啟德體育園早前開放結傳媒參觀，體育園設有3個場館，包括啟德主場館、啟德體藝館及啟德青年運動場，前兩者均屬於多功能場館，適合舉辦國際性運動賽事、展覽及表演等。場館外邊有3座購物商場啟德零售館，共有200間零售及餐飲商店，另外亦有美食海灣、啟德體藝館及運動健康中心，即睇商店詳情！
啟德體育園｜啟德零售館商店分布
啟德零售館於12月18日試業，首300名顧客將獲$100超市禮劵，另商戶亦推出開幕限定優惠。啟德零售館主建築一共有3座，分別是啟德零售館1、啟德零售館2、啟德零售館3，每座最高5層，有逾200間零售及餐飲商店。以下先介紹各樓層部分商店分布。
啟德零售館１
地下
．美珍香
．陳茶館芋圓甜品專門店
．7-ELEVEN
．FILA
．Garmin
．DECATHLON
1樓
．InMart
．6IXTY8IGHT
．GU Hong Kong
．UNIQLO
．莎莎
2樓
．mfs名果店
．好鍋日子
．兩姊妹涼皮有限公司
．蜜滋麻美
．敏華冰廳
．安金稻朝鮮拌飯
．萬寧
．屈臣氏
．龍豐Mall
．商務印書館
啟德零售館2
B1層
．AEON STYLE
地下
．NIKE
．ASICS
．NEW BALANCE
．PUMA
．ADIDAS
．New Era
．SKECHERS
．National Geographic
．Pizza Maru
．GoNuts.
1樓
．Hot Toys
．Nintendo Store
．Banananaxx
．Hisso
．N+ BURGER
．JOMO
．GREYHOUND Cafe
．鐵牛台灣牛肉麵
．Hot Toys
．A4ArtHouse
．Crocs
．nsew - 任天堂正規商品販賣店
．Lisa & Sara
2樓
．OOFOS Recovery Footwear
．Sharetea歇腳亭
．Bears & Friends糖果店
．王家沙.花樣年華
．韓剪
．FM +
．BIGPACK
．體健有限公司
3樓
．牛角J
．名苑酒家
．麵鮮醬油房周月
．Baleno
．HotMaxx
．Itzboxingday x Phoback
．NAMCO
．玩具站
4樓
．澳洲EMMAS床褥
．蓆夢思店
．微影
啟德零售館3
地下
．河內越式料理
．Grove
．四寶食堂
1樓
．KFC
．大家樂
．大生生活超市
．啓蒙教育
．明尚
2樓
．PIZZA HUT
．Flower Pilates
．思林教育城
．花·普拉提及嬋柔中心
3樓
．LAPALMA Group Salon
．24/7 FITNESS
．香港桌球學院
．香港慶熙跆拳道
．智趣小博士
如何前往啟德體育園及啟德零售館
想去啟德體育園，可搭乘多種公共交通工具前往。如乘搭港鐵可在屯馬綫啟德站或宋皇臺站下車。前往啟德體藝館，啟德站最為便利；宋皇臺站則鄰近啟德主場館及啟德青年運動場。如目的地是啟德零售館，由於零售館橫跨園區內其中3座建築，可在啟德站或宋皇臺站下車。
啟德體育園周邊有3個主要交通交匯處：九龍城轉車站（亦稱富豪東方酒店站和宋皇臺公園站）、亞皆老街球場站及九龍城碼頭巴士總站。多達60條路線將途經啟德體育園附近的巴士站。
啟德零售館詳情
地址：九龍啟德承啟道
營業時間：周一至周日 上午10時至晚上10時