啟德體育園餐廳｜火鍋品牌「好鍋日子」限定開業優惠 9款湯底＋日本食材 套餐$68起

啟德體育園零售館開業在即，吸引不少餐廳進，當中包括株式会社旗下最新火鍋品牌「好鍋日子」。餐廳主打一人火鍋，以平民價錢作為賣點，火鍋套餐最平低至$68起！餐廳提供9款湯底任均選擇，包括藥膳當歸白湯、養生姬松茸湯等，而每個套餐均配有湯底、肉品、蔬菜+鍋物盛合，還有日本白米飯，豐富又抵食，一於去試下佢！

「好鍋日子」的火鍋套餐包括蔬菜+鍋物盛合、精選肉品及日本白米飯，食客可選不同組合配搭。店舖提供9款精心調製的湯底，分別為養生姬松茸湯、鰹魚昆布湯、壽喜燒湯、鶏白湯、黃金酸菜湯、蕃茄濃湯、泡菜湯、藥膳當歸白湯以及和式昆布湯，包羅中日韓各地口味，滿足不同食客的飲食喜好！心水推介以珍貴的姬松茸為主角的養生姬松茸湯，湯底以啫喱狀態呈現，加熱會逐漸溶化，視覺效果一流，湯底清香鮮甜，搭配肉類或海鮮都有提鮮作用。 食材方面用料優質，肉類包括日本產黑毛和牛肩胛肉、美國SRF和牛肩胛肉眼心、美國牛小排、Prime牛肩脊及牛舌；另外更有日本產豚梅肉、雞腿肉等等。海鮮選擇亦豐富，有精選鮑魚、虎蝦、半殼蠔、帶殼扇貝、黑魚片、墨魚滑等，鮮味滿分。每個套餐均搭配新鮮的蔬菜+鍋物盛合，包括清爽的綠毛生菜、娃娃菜、豌豆苗、心內美蘿蔔、本菇及金菇（隨時令轉換），還有煙韌的年糕福袋、竹輪魚卷和蜂巢豆腐。更可加錢追加海鮮和肉品拼盤，包括海の宝盛合、魚介の饗宴、和牛の至極和肉の大盛り ，一定食得滿足。

美味炊飯自煮體驗

品嚐完火鍋美食，大家更可用套餐附送的白米飯自製炊飯，「好鍋日子」設計3組各具風味的食材組合，包括：玉子雜炊飯、鮮甜的蟹肉蟹膏雜炊飯及口感非凡的豬油渣雜炊飯，滋味無窮令人回味。

限定開業優惠

新店開業期間 (24年12月18日至25年1月17日)，凡惠顧午市套餐，即可享優惠價$33 追加美國牛小排50g 一客 (價值$42)；惠顧晚市套餐，更可以優惠價$48 追加日本產黑毛和牛肩胛肉50g 一客 (價值$64)。

好鍋日子 Shabu Days

開幕日期：2024年12月18日

分店地點：啟德體育園啟德零售館1，2樓M1-206號舖

營業時間：星期一至五，中午12:00時至晚上9時30分；星期六、日及公眾假期，上午11時30至晚上9時30分

(12月18-20日試業期間時間：中午12:00時至下午3時｜下午7:30分至晚上9時30分)