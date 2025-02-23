啟德體育園餐廳｜「蒸廬」旗艦新店增設低碳水高蛋白點心燉湯 迎合運動人士

人氣健康手工點心及燉湯專門店「蒸廬」繼石門店及荃灣分店後，進軍啟德零售館3期開設旗艦店，帶來多款期間限定新菜式。為了迎合啟德體育園的主題，特意為運動人士新增多款低碳水高蛋白菜式。

餐廳設計以蒸氣及草廬為主題，代表草廬的木系牆身配搭硃沙紅為點綴，為客人帶來舒適優雅的用餐環境。「蒸廬」由2017年開業至今，一直堅持選用新鮮食材，手工製作即叫即蒸每款點心，保留傳統味道。同時亦自創期間限定新穎點心，有紫金麻糬奶黃流沙包、大滿足咖央沙律蝦盞、懷舊格仔餅風脆蛋散、啤梨三兄弟鹹水角等。

為運動人士特製雞肉燒賣

為呼應啟德體育園的運動風氣，特推低碳水、高蛋白點心，多款GYM友之選包括高蛋白質的香菇雞肉燒賣、低碳水的蟲草花雞粒砂薑椰菜花飯、無油無添加的印度椰子合桃腰果素湯，配合各位運動人士增肌減脂的需要。

下午茶懷舊點心車

為延續香港茶樓的傳統，新店特設點心車，逢星期一至五於下午茶時段（下午2時半至5時半），均可以大點價錢於點心車選購點心，讓食客享受優惠之餘，也能重拾懷舊的回憶。