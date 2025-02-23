啟德體育園餐廳｜「蒸廬」旗艦新店增設低碳水高蛋白點心燉湯 迎合運動人士

人氣健康手工點心及燉湯專門店「蒸廬」繼石門店及荃灣分店後，進軍啟德零售館3期開設旗艦店，帶來多款期間限定新菜式。為了迎合啟德體育園的主題，特意為運動人士新增多款低碳水高蛋白菜式。
期間限定新穎點心
餐廳設計以蒸氣及草廬為主題，代表草廬的木系牆身配搭硃沙紅為點綴，為客人帶來舒適優雅的用餐環境。「蒸廬」由2017年開業至今，一直堅持選用新鮮食材，手工製作即叫即蒸每款點心，保留傳統味道。同時亦自創期間限定新穎點心，有紫金麻糬奶黃流沙包、大滿足咖央沙律蝦盞、懷舊格仔餅風脆蛋散、啤梨三兄弟鹹水角等。
為運動人士特製雞肉燒賣
為呼應啟德體育園的運動風氣，特推低碳水、高蛋白點心，多款GYM友之選包括高蛋白質的香菇雞肉燒賣、低碳水的蟲草花雞粒砂薑椰菜花飯、無油無添加的印度椰子合桃腰果素湯，配合各位運動人士增肌減脂的需要。
下午茶懷舊點心車
為延續香港茶樓的傳統，新店特設點心車，逢星期一至五於下午茶時段（下午2時半至5時半），均可以大點價錢於點心車選購點心，讓食客享受優惠之餘，也能重拾懷舊的回憶。
新作花雕雞汁青龍綿花雞蒸陳村粉
除了點心之外，籠仔荷葉蒸飯及原盅燉湯也是人氣之選。新店新推2人份量的「花雕雞汁青龍綿花雞蒸陳村粉」（原價$258 新張價$238），原隻青龍配師傅特調花雕雞汁，陳村粉和綿花雞吸收花雕雞汁及龍蝦精華，滋味十足。
平民價佛跳牆
新鮮燉製原盅燉湯真材實料，下了大量藥材燉製超過3小時而成，除了花膠蟲草花粟子燉土雞湯、黨蔘天麻川弓燉魚頭湯、印度椰子合桃腰果素湯、遠年陳皮川貝冰糖燉雪梨、猴頭菇茶樹菇燉上肉湯，亦會定期推出時令期間限定燉湯。新店開業期間特推平民價燉湯之王佛跳牆（原價$118 新張價$98），原盅包含花膠、海參、鮑魚、金華火腿、螺頭、瑤柱等名貴食材，配以素翅、花菇、上肉、紅棗、桂圓等，夠滋補。
蒸廬啟德店
地址：九龍城啟德承啟道38-39號啟德體育園啟德零售館3期2樓M3-205號舖
電話：91311225
營業時間: 星期一至五11am-10pm，星期六至日9am-10pm