啟德體育園首辦啟德藝術周 座談會/工作坊/藝術裝置介紹 3月21日開鑼

踏入香港「藝術3月」，藝術展覽活動匯聚香港不同地方，為遊客及市民帶來精彩體驗。當中包括於九龍新地標啟德體育園舉辦的「啟德藝術週」，由3月21日至27日期間，藝術週將舉辦一系列的藝術家座談會、工作坊、周末市集及展示多個藝術裝置，訪客可盡情探索這座文體地標的獨特魅力。

設藝術家座談會/工作坊/展出藝術裝置 啟德體育園首次舉辦啟德藝術週，以「啟德百感」為主題舉辦各種精彩活動，包括藝術家座談會及工作坊等。焦點活動必屬藝術家座談會，對藝術有興趣的人士可於一連兩日的座談會中，與多位曾參與體育園建設的藝術家、建築師及文化界人士作深度對談。座談會題目將圍繞「Art & Culture」、「Art &The Outdoors」、「Art & Mindfulness」進行，參與者可深入了解科技與藝術融合的動態及認識擺放於體育園不同角落的藝術裝置創作過程及細節。

藝術對於普通人來說，似乎是難以觸碰的事物。藝術周舉辦各種藝術工作坊，讓參與者落手落腳接觸不同藝術，以最直接的方法感受當中的樂趣。在「建築攝影：DIY《網漏》相機」工作坊之中，著名藝術家黃君諾放棄複雜的攝影技術，回歸基本步，與參與者共同探索光影及孔洞之間的變化。 如果在啟德站D出口步行到啟德體育園的話，必定會見到由澳洲藝術家當文歷•索頓設計的《水連天》裝置。她將於『「畫」出雕塑工作坊』當中，引領參與者欣賞《水連天》及利用不同形狀、空間、線條及姿勢「畫」出可站立的立體「雕塑」。

體育園與多位國際級本地藝術家及設計單位，為園區設計10大藝術裝置。每件作品均以啟德歷史及體育園的人和事作為設計靈感，將歷史、藝術及社區連繫一起。位於體育園心臟位置的《龍之九子》裝置，將代表中華民族的龍融入當代藝術設計之中，靈動翻滾的龍之九子，圍繞象徵天的圓周飛舞，代表時間及空間的結合。 設於體育園主要入口的8米高雕像《水連天》，雕像刻上象徵城市變遷的地圖及漢字「感恩」及「水天」，代表期望體壇發展與天空般遼闊。雕像擺出的勝利姿勢，同時展示香港運動員追求突破的精神。

啟藝文創週末市集匯聚近50個攤位，滿足訪客對手作、設計小物及特色文創的需求。 活動及報名詳情