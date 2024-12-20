啟德體育園｜JOYPOLIS SPORTS HONG KONG即將開幕！必玩超音鼠競技場 門票低至$73/位起

日本首間海外JOYPOLIS SPORTS 香港旗艦店－JOYPOLIS SPORTS HONG KONG，將於啟德體育園運動健康中心正式開幕！場館樓高5層，佔地3萬呎，分成三大主題區。必去全球首個 SEGA 授權，以 SONIC人氣遊戲角色超音鼠為主題的運動場館，首度推出兩大獨家遊樂項目-音速旋風與空中金環大冒險，大人小朋友都可以一齊玩！

JOYPOLIS SPORTS HONG KONG 三大主題區

JOYPOLIS SPORTS場內有超過數十種結合創新科技與運動的遊樂項目，分成忍者道場、超音鼠競技場以及未來運動館三大主題區。

忍者道場 NINJA DOJO

忍者道場結合傳統日本忍者文化與與忍者障礙比賽的運動概念。

忍者任務闖入行動 - 挑戰超過 70 個刺激任務！從高達 4 米的結構中一展身手，激發你的敏捷性與勇氣！手裏劍飛鏢王 - 引入日本忍者協議會專業認證的手裏劍體驗，由伊賀流忍者博物館監修，讓你成為精準投擲大師！

忍者群鬥 - 化身手裏劍版的 Laser Tag 玩家，和朋友來一場戰術對決，體驗忍者的團隊精神與競技樂趣！

超音鼠競技場 SONIC STADIUM

專為SONIC 粉絲和小朋友打造，並首度推出兩大獨家遊樂項目-音速旋風與空中金環大冒險，讓你化身超音鼠，享受突破極限的快感！

超音鼠全能運動場 - 專為 0-12 歲孩子設計，結合趣味與運動，讓小朋友玩得開心，動得健康！

Sonic Athletics - 與 SONIC 團隊一起參與田徑競技

音速旋風 - 幫助 SONIC 使出招牌技能 Spin Dash，體驗極速快感，釋放你的力量與速度空中金環大冒險 - 一齊透過跳躍幫 SONIC 收集金環，感受刺激躍動的同時，挑戰你的協調力與反應速度

未來運動館 FUTURE ARENA

結合世界級遊戲與尖端設備，帶來超沉浸的互動體驗。無論是攀岩、競技還是虛擬實境，FUTURE ARENA 都將重新定義你的運動和娛樂體驗！

MR 動感競技場 - 東亞首發，全球首個最多可供六人同時參與的 MR 遊戲，無需穿戴設備，秒速全身投入遊戲的世界，為香港帶來全新體驗！

世一馬王傳奇 - 為你帶來沉浸式 VR 體驗，讓你化身騎師，感受與香港賽馬冠軍「金鎗六十」同步奔馳的速度與激情！將運動與香港文化完美結合，讓遊客探索香港的活力精神。

魔幻攀峰 - 全球首個 AR 攀岩牆，透過投影技術與動作追蹤，將傳統攀岩牆轉變為互動遊戲平台，趣味性與挑戰性兼備。