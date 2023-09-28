啟德AIRSIDE正式開幕 新商場逾40間餐廳+MCL戲院進駐+首設室內大型衝浪場

啟德新商場AIRSIDE 9.28正式開幕 逾40間餐廳+MCL戲院進駐+首設室內大型衝浪場

又有新商場開幕！啟德全新購物商場AIRSIDE，將於9月28日正式開幕！AIRSIDE連接啟德港鐵站，佔地共190萬平方呎，有超過40間餐廳、MCL戲院以及店舖進駐，更設有都市農莊、藝術空間及室內大型衝浪場。即睇詳情！

啟德新商場AIRSIDE位於啟德港鐵站，佔地共190萬平方呎。47層高的綜合大樓提供32層甲級寫字樓，而購物商場面積則達70萬平方呎，匯聚多個消閒娛樂、零售及餐飲商戶，為九龍打造全新文化及消閒生活旗艦地標，滿足區內外訪客的日常所需。AIRSIDE特意於商場內打造逾萬平方呎的藝文空間；更設有共6,000平方呎的都市農莊。

MCL 戲院 + 無印良品進駐 首設室內大型衝浪場 購物商場佔地70萬平方呎，有齊多個本地及國際品牌、多國菜餐廳美食。全新MCL AIRSIDE 戲院，佔逾33,000平方呎，設有7間影院，提供900個座位，更特設LUXE: A RealD Experience巨幕影院。 繼早前公佈逾12,000平方呎的日本生活品牌MUJI無印良品外，知名咖啡品牌Nespresso繼英國、加拿大後，將於AIRSIDE商場開設亞洲首間體驗式概念精品店，提供一系列的特色體驗 開幕期間，台灣設計購物網站Pinkoi亦將開設期間限定「Pinkoi 秋日博品店」！除了販售人氣美食之外，Pinkoi更會帶來與日本京都文創品牌SOU・SOU推出的「Pinkoi x SOU・SOU 聯乘系列」，超過200多款的聯乘商品將於實體店作首次亮相及公開發售。面積達25,000平方呎的大型生活專門店city’super及全港首設於購物商場內的室內大型衝浪場亦將進駐。

逾萬呎美食廣場 日本抹茶名店首次進駐香港 AIRSIDE商場共有多達40間餐飲食肆， 其中日本必吃人氣抹茶名店nana's green tea將進駐AIRSIDE商場開設香港首間分店。熱捧餐廳包括西式扒房Chef’s Cuts、韓國釜山過江龍燒肉店冬柏—主打韓式烤肉和傳統韓國料理、日式咖喱蛋包飯專門店米炊、招牌烤鴨專門店阿不鴨不、現代中餐廳嵐月、主打精緻創新的中國南北菜及經典京川滬美食的樂天皇朝薈萃及精品咖啡Ideaology等。逾萬呎的Foodmuse美食廣場雲集十一個餐飲品牌，提供多國餐飲體驗。

18,000 呎綠色空間 餐廳共享都市農莊農作物 AIRSIDE的總綠化面積佔整個項目的三分之一，接近 18,000 平方呎舒適恬靜的露天空間設有空中花園、露天劇場及都市農莊供公眾及租戶享用。訪客可於6樓的空中花園一邊飽覽城市多樣的自然生態，一邊享受綠意盎然的景色。AIRSIDE的都市農莊AIR FARM位於商場2樓，佔地共6,000平方呎，並將根據時令種植超過50款農作物； AIRSIDE會定期於農圃為公眾及租戶舉辦都市種植工作坊，部份收成會與商場內的餐飲店共享，於城市中提供真正的農田直送（Farm-to-table）餐飲體驗；其餘的農作物則會與社區及有需要的社福機構分享，以自然為本的舉指推廣低碳足跡的生活模式，實現AIRSIDE「和而為一」的理念。

沉浸式航空展覽 設無人機足球體驗 AIRSIDE大型開幕展覽以「想飛」（Desire to Fly）為主題：於2樓中庭築起「Idea Cloud」展覽館，展出多項歷史藏品，更有資深飛航人員的私人珍藏，包括機師珍而重之的飛行日誌、舊機場照片、旅遊海報、飛行地圖、舊機票及登機證等。 AIRSIDE地下更有首次於香港商場出現的單引擎小型飛機「小獵犬100型」，一眾飛機迷可如此近距離欣賞全金屬製、別具歷史意義的飛機。 活動期間，AIRSIDE商場亦特設飛行體驗主題區：除了多個精心設計的打卡位，亦提供刺激的模擬飛行體驗及近年於國際新興的無人機足球體驗（Drone Soccer），大人小朋友可以不同方式一嘗衝上雲霄、在廣闊天空翱翔的快感。有興趣的訪客亦可以參加紙飛機體驗活動 ，嘗試不同的紙飛機摺法和投擲角度，從而了解飛機的結構原理對飛行的影響。