啟德AIRSIDE餐廳｜啟德AIRSIDE 9月28日開業 40間餐廳食肆完整名單 日韓人氣過江龍美食/釜山燒肉/立食壽司(持續更新)

位於啟德核心地段、面積達70萬平方呎的AIRSIDE購物商場，將於9月28日展開第一階段試業。除了有MCL AIRSIDE戲院、MUJI無印良品、家電品牌Miele等進駐，AIRSIDE更有達40間餐飲食肆，包括日本必吃人氣抹茶名店nana's green tea、Relish Kitchen by ALOT、西式扒房Chef’s Cuts及韓國釜山過江龍燒肉店冬柏。

進口實木傢俬店 ALOT Living 位於AIRSIDE商場的新店將首次融合餐飲概念，與Relish聯乘推出Relish Kitchen by ALOT，利用品牌的進口傢俱產品為食客打造極具質感的日式休閒空間，並提供多款日式洋食創作料理。 另外，熱捧餐廳包括西式扒房Chef’s Cuts、韓國釜山過江龍燒肉店冬柏—主打韓式烤肉和傳統韓國料理、日式咖喱蛋包飯專門店米炊、招牌烤鴨專門店阿不鴨不、現代中餐廳嵐月、主打精緻創新的中國南北菜及經典京川滬美食的樂天皇朝薈萃及精品咖啡Ideaology等。逾萬呎的Foodmuse美食廣場雲集11個餐飲品牌，提供多國餐飲體驗。

啟德AIRSIDE餐廳｜Relish Kitchen by ALOT

啟德 AIRSIDE 餐廳｜ nana ’ s green tea 首度進軍香港 日本人氣茶室nana’s green tea以宇治抹茶為中心，自2006年於東京面世後，目前在全日本共有76家分店！其店舖版圖更延伸至北美洲、台灣及新加坡，今次首度進軍香港。 店內招牌抹茶美點，精選來自京都的百年茶農「山政小山園」（Yamamasa Koyamaen）出品的抹茶。除茶飲外，nana’s green tea亦備有一系列以茶入饌的打卡美食精品，包括芭菲、糕點、蕨餅及軟雪糕；而為慶祝香港分店開業，nana’s green tea更推出香港店限定的「抹茶金箔生朱古力芭菲」。 菜單上另有精心量製的和風主食，如丼飯、烏冬及沙律等。採用來自神津島產的天然日曬石花菜代替糖，並精挑由紅豆聖地北海道出品的紅豆設計甜點；而主食中用上的大米更選用與日本農民合作種植的有機白米，確保品質來源。 nana’s green tea 地址：AIRSIDE B128號舖 營業時間：中午12時至下午9時30分

啟德 AIRSIDE 餐廳｜「魚がし日本一」築地市場直送時令立食壽司 在港首度亮相的日本立食壽司專家「魚がし日本一」，在日本以東京築地市場產地直送食材，結合傳統壽司攤概念，創立自今於當地有29間分店。 佔地近700平方呎的香港店亦貫徹品牌理念，採用開放式壽司吧檯的設計，以天然原木色調構建舒適和諧的用餐氛圍，可同時容納15位食客。 店內菜單除了單點壽司外，亦備有特色丼飯及廚師發辦料理菜單。適逢餐廳開業正值食慾之秋，帶來一系列季節性魚鮮海產，包括牡丹蝦、北寄貝、時令日本生蠔、有「海中紅寶石」之稱的喜之次、沙甸魚、被譽為秋味之王的秋刀魚及鰤魚等。 於「魚がし日本一」，食客除了可品嚐到高質的立食壽司外，亦可品味清酒配餐之妙。推介有來自日本大阪的百年清酒釀酒廠「大門酒造」的人氣酒釀——此酒造位於擁有優質水源的區域，更是該區唯一使用流動山水釀製清酒的釀酒廠，一直專注於小批量手工釀造，配合長期低溫發酵的溫度管理，出品在國際獲獎無數。 「魚がし日本一」 地址：AIRSIDE G001號舖 營業時間：中午12時至下午9時30分

啟德 AIRSIDE 餐廳｜ AIRSIDE Cafe 多元創意料理 新派烹調料理概念店AIRSIDE Cafe佔地逾2,800平方呎，可容納116位食客，設計以玻璃屋為靈感，讓天然日光隨屋頂灑落餐廳每個角落。 餐廳菜單精挑優質農產品及食材入饌，焦點有「海鮮冷拼盤」，包羅新鮮生蠔、海膽、大蝦、帶子、磯煮鮑魚及龍蝦茶碗蒸，在鷹嘴豆味噌蛋黃醬和柚子醬的襯托下，突出鮮甜味美。另有注以燒烤的焦香層次的「生燒龍蝦」；而「烤鮮魚」則薈萃檸檬及昆布精華醬汁，演繹原條鮮魚的海洋風味。 匯聚創意的美饌還有「和牛他他」，以墨西哥辣椒及味噌調味，搭配亞麻籽餅一同享用，口感層次豐富；而「脆炸蠔丸」更以傳統可樂餅演繹蠔肉的鮮香，佐以帶焦糖香氣的魚露，完美提升蠔食風味，為賓客帶來絕佳的滋味體驗。 「 AIRSIDE Cafe 」 地址：AIRSIDE 322及323號舖 營業時間：中午12時至下午9時30分

啟德 AIRSIDE 餐廳｜ AIRSIDE Pâtisserie 甜點藝術 蛋糕精品店AIRSIDE Pâtisserie，帶來逾20款迷你糕點及10款原個蛋糕款式。由品牌專業甜點師每天新鮮即製，特別精選頂級食材，如法國忌廉、法芙娜朱古力、馬達加斯加雲尼拿及時令水果設計，集視覺及味覺享受於一身。 AIRSIDE Pâtisserie迷你糕點的招牌有「黑加侖子軟芝士餅」、「栗子芒果餅」、「伯爵茶味燉蛋蛋糕」等；而八吋的原個蛋糕推介則有「沙加蛋糕」、「黑森林蛋糕」及「栗子蛋糕」等。 「 AIRSIDE Pâtisserie 」 地址：AIRSIDE 320號舖 營業時間：上午11時至下午8時

啟德AIRSIDE餐廳｜AIRSIDE Pâtisserie 甜點藝術

啟德 AIRSIDE 餐廳 ｜ 吉列牛專門店「京都勝牛」 日本人氣吉列牛專門店「京都勝牛」創立於2014年，並於AIRSIDE開設香港第三分店。店內以招牌秘方炮製的吉列牛為主打，口感酥脆惹美，以「黃金六十秒」的炸物法則：先在下鍋前先沾上薄薄一層以白胡椒調味的麵包糠，並採用高溫快火油炸的秘技，鎖住鮮嫩肉汁。「京都勝牛」更特別為吉列牛配上八款蘸料，如日本溫泉玉子、京咖哩蘸醬、山椒、牛排特製醬汁、青唐辛子味噌及甘柚沙律汁等。 為慶祝九龍區分店登陸AIRSIDE，「京都勝牛」更搜羅兩款全新和牛品種，包括來自北海道的十勝和牛，以混合十勝幹草和麥蒿的粗飼料培育生長，在當地溫和氣候及清澈水源的環境下，孕育出油脂均衡的上乘和牛；而鹿兒島出產的福永和牛則以蒸炊過的「煮飼料」為主食，成就香甜且入口即化的肉質口感。 佔地逾1,600平方呎，「京都勝牛」AIRSIDE店共可容納80位食客，室內設計以和式傳統工藝品——彩色雨傘及扇子作裝飾，為環境添上京都風情。 「京都勝牛」 地址：AIRSIDE B129號舖 營業時間：中午12時至下午9時30分

啟德 AIRSIDE 餐廳 一覽 啟德 AIRSIDE 餐廳｜ 亞洲食府 Chatterbox Café Goobne Chicken Nam Nam Vietnamese Cuisine 阿不鴨不 翡翠拉麵小籠包 樂天皇朝薈萃 京都勝牛 魚がし日本一 嵐月 冬柏 米炊 五匠六釜 千両 燒肉火蔵 Pickabowl（即將開業） 湊湊火鍋‧茶憩（甄選）（即將開業） 泰沾麵（即將開業） 太二酸菜魚（即將開業）

啟德 AIRSIDE 餐廳｜ 國際佳餚 AIRSIDE Cafe Chef's Cuts GOOCA 麥當勞 Bellavista（即將開業） THE CIPOLLINI PIZZERIA （即將開業） Terrace in Seaside（即將開業） 船長炸魚長薯條（即將開業） 樹屋（即將開業）

啟德AIRSIDE餐廳｜Chef's Cut