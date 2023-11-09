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生活
2023-11-09 18:46:21

啟德AIRSIDE｜city’super登陸啟德 AIRSIDE 佔地逾 25,000呎 集結五大矚目元素 即睇11項開業活動＋優惠禮遇！

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啟德AIRSIDE｜city’super登陸啟德 AIRSIDE 佔地逾 25,000 呎 集結五大矚目元素 即睇11項開業活動＋禮遇！

啟德AIRSIDE｜city’super登陸啟德 AIRSIDE 佔地逾 25,000 呎 集結五大矚目元素 即睇11項開業活動＋禮遇！

啟德發展區的全新地標 AIRSIDE 商場今年新開幕，而city’super亦宣布將在AIRSIDE開設第五間分店，並於2023年11月16日正式開業，附近街坊選擇生活食材時又多個選擇！啟德AIRSIDE city’super分店佔地逾 25,000 呎，搜羅來自全球的優質商品，集結五大矚目元素，為慶祝新店開幕更有11項活動及禮遇，下文即睇著數優惠！

city’super登陸啟德 AIRSIDE

全新 AIRSIDE 店集結五大矚目元素：「本地薑」（Local Gems）、「匠藝精神」（Craftsmanship）、「可持續發展」(Sustainability)、「首次登場」(First in Hong Kong/ AIRSIDE)和「便捷健康料理」(Ready to Eat)，提供一共約 18,000 種環球貨品，款式種類包羅萬有，讓追求生活品質的顧客體驗各國佳餚技藝，深度品味優質生活。

city’super登陸啟德 AIRSIDE

「本地薑」搜羅香港本地品牌佳品

city’super 重視本土文化及產業，為全新開幕的 AIRSIDE 分店搜羅了多個本地品牌，讓客人認識本地心機製作及其默默耕耘的匠人精神，特別精選推介 由著名美食家及作家蔡瀾先生的個人自家品牌「蔡瀾的花花世界」推出的蔡瀾菜脯瑤柱醬 （$138/170 克）、香港出產的本地油粘米二澳米（$68/500 克）、本地蜂蜜品牌ForME Honey 本地採收春蜜（$186 /190 毫升）、樹記腐竹（$29/170 克）、百年老字號廖孖記腐乳（ $58/255 克）以及駱駝牌「囍」保溫壺系列（大壺 港幣$999/對、小壺 港幣$338/個），全部都是本地靚貨！

啟德AIRSIDE city’super新店11項開業活動＋優惠禮遇

為慶祝啟德AIRSIDE city’super新店開業，開業期間將舉行一系列開業活動，為客人送上驚喜和禮遇，當中包括法國芝士匠人芝士鑑賞活動、虹吸式咖啡及掛耳咖啡示範活動、Moving Drawing 現場個人速寫活動等等。

開業活動：

活動

日期

詳情

Les Frères Marchand 

法國芝士匠人芝士鑑賞活動 

 

11 月 18 日至 11 月 19 日
 

時間：3 – 4:30pm 

法國百年芝士品牌 Les Frères Marchand 傳人及芝士匠人 Patrice Marchand 由法國來到香港現身 city’super AIRSIDE 店，親自分享如何品嚐芝士。

日本 HARIO 咖啡大師 

虹吸式咖啡及掛耳咖啡示範活動 

11 月 25 日至 11 月 26 日
 

時間：12 – 2pm 及 5 – 7:30pm

Hario 咖啡用品品牌成立於 1921 年，是日本唯一擁有工廠的耐熱玻璃製造商。 

 

Hario 派出咖啡匠人由日本遠赴香港，在 city’super AIRSIDE 店為顧客親自展示虹吸式咖啡及掛耳咖啡的示範。

Moving Drawing 現場個人速寫活動 

Chef Polar 造型主題行李牌 

11 月 25 日至 11 月 26 日 

 

時間：2 – 6pm

本地藝術家 Moving Drawing 親自現身 city’super AIRSIDE 店，為客人即場繪畫個人速寫。 

 

凡於 city’super AIRSIDE 店即日單一消費淨值滿港幣$500，即可獲贈 Chef Polar 造型主題行李牌一個及由 Moving Drawing 即場速寫的紀念畫一張。（每日名額 50 個，先到先得。）

 

開業優惠禮遇：

禮遇

日期

詳情

Little Mermaid 野餐墊

11 月 16 日至 11 月 30 日 

凡於 city’super AIRSIDE 店之 Little Mermaid 專櫃單一消費淨值滿港幣$120，即可獲贈 Little Mermaid 野餐墊一張。

Disney 主題手挽環保網袋

11 月 16 日至 11 月 30 日 

凡於 city'super 單一消費淨值滿港幣$300，當中包括一件

「 Disney．Love Nature」系列產品，即可以港幣$48 換領

Disney 主題手挽環保網袋一個。

Chef Polar 農夫造型毛公仔

11 月 16 日至 11 月 30 日 

凡於 city’super AIRSIDE 店單一消費淨值滿港幣$300，即可以港幣$228 換領 Chef Polar 農夫造型毛公仔一隻。

Happy GLAZE 買二送一優惠

11 月 16 日至 11 月 30 日 

凡於 city’super AIRSIDE 店之 Happy GLAZE 專櫃購物，即可享有買二送一優惠。

Paul Lafayet 迷你法式焦糖燉蛋

11 月 16 日至 11 月 30 日 

凡於 city’super AIRSIDE 店之 Paul Lafayet 專櫃單一消費淨值滿港幣$150，即可獲贈迷你法式焦糖燉蛋一件

city’super 新芽 純米大吟釀及 

city’super House Red Croix Mazeran 2019 紅酒

11月 16 日至 12 月15 日

顧客可以 8 折優惠價港幣$332（原價港幣$415）購買 

city’super 新芽 純米大吟釀 720 毫升及 city’super Croix Mazeran 2019 紅酒 750 毫升套裝

ROYCE'石垣島沖繩紅辣椒餅乾

11 月 16 日至 11 月 18 日

凡於 city’super AIRSIDE 店之 ROYCE'專櫃單一消費淨值滿港幣 $250，即可免費獲贈 ROYCE'石垣島沖繩紅辣椒餅乾（15 片）一盒。
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