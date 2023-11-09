啟德AIRSIDE｜city’super登陸啟德 AIRSIDE 佔地逾 25,000呎 集結五大矚目元素 即睇11項開業活動＋優惠禮遇！

啟德發展區的全新地標 AIRSIDE 商場今年新開幕，而city’super亦宣布將在AIRSIDE開設第五間分店，並於2023年11月16日正式開業，附近街坊選擇生活食材時又多個選擇！啟德AIRSIDE city’super分店佔地逾 25,000 呎，搜羅來自全球的優質商品，集結五大矚目元素，為慶祝新店開幕更有11項活動及禮遇，下文即睇著數優惠！

city’super登陸啟德 AIRSIDE

全新 AIRSIDE 店集結五大矚目元素：「本地薑」（Local Gems）、「匠藝精神」（Craftsmanship）、「可持續發展」(Sustainability)、「首次登場」(First in Hong Kong/ AIRSIDE)和「便捷健康料理」(Ready to Eat)，提供一共約 18,000 種環球貨品，款式種類包羅萬有，讓追求生活品質的顧客體驗各國佳餚技藝，深度品味優質生活。