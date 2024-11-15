啟德SOGO崇光啟德店今日(11月15日)正式開業！全新旗艦店有逾480個品牌，包括22個首次進駐香港的品牌。啟德店主打九龍東規模最大的美妝及護膚專區，提供超過110個品牌，並有最大型的童嬰專區 Baby Mart，集合逾120 個嬰兒用品及食品品牌，更設有集合逾90個玩具品牌及超過30個童嬰服裝品牌的兒童專區，而橫跨3個樓層的餐廳及食肆的「食匯堂」亦將陸續啟用。
啟德SOGO｜「食匯堂」橫跨3層
位於啟德的雙子匯由兩幢標誌性的大樓組成，1期的崇光啟德店一共有22層，採用分區設計，分別有停車場、購物樓層、「食匯堂」餐飲區及辦公室和貨倉 。在未來數月，1期的其他設施將陸續啟用，其中包括提供橫跨3層的餐廳及食肆的「食匯堂」；佔地 25,000 平方英尺的多功能展覽空間「TT SITE」；面積超過 19,185平方英尺的空中花園及雕塑公園 「Sky Koen 」。2期則會開設具備嶄新概念的零售及生活品味綜合空間「三道SNDO」（讀音為「San-do」）。
啟德SOGO開幕｜雙子匯Tower I商場樓層分區一覽
B2至B4：停車場
B1及地面：美妝 ‧ 美容服務
地面及1樓：國際精品 、珠寶首飾
2樓：女士服裝、首飾及内衣專區
3樓：商務服裝 、高爾夫球服飾 、男士內衣 、鞋履
4樓：潮流服飾、配飾、鞋履
5樓：運動服飾
6樓：童嬰服裝、嬰兒用品 、玩具
7樓：電器 、廚具 、餐具
8樓：寢具 、旅遊用品 、 保健用具 、 家居及個人護理
9樓：高級餐具、家居精品及崇光貴賓休息室
10樓：藝術展覽廳
12、14和15樓：特設「食匯堂」餐飲區
12樓：OKOSTA, Sakana Hibit, Sunakku Mama, 鮨慶, Washabu
14樓：Nisugu, 新泰東南亞餐廳，UnMet
15樓：囍雲車
16-20樓：崇光辦公室和貨倉
啟德SOGO開幕｜22個品牌首度於香港開設專櫃
啟德SOGO引人22個首度於香港開設品牌專櫃，如本地設計奢華皮具品牌Grams28、專營全日本製女裝鞋履的Grandioso Empporium、知名的日本水晶設計品牌Pebbly、採用天然無毒成分的澳洲護商品牌 Grown Alchemist、頂級奢華玻璃及陶瓷品牌 Meissen and Moser、升級再造奢華服装的可持續時尚品牌 Loti、香港高級成衣品牌Oplus2、以針織及刺繡工藝聞名的本地品牌 Seriousby shu、韓國流行時尚品牌 Moulin，以及專營優質寵物食品及時尚寵物用品的 The Dog's Garden。
除此之外，更有多個品牌為首度登陸香港市場，包括時服裝的日本時尚品牌UN3D、意大利男士高端剪裁服装品牌 Palzileri 、SOGO x Namco HK Crane Game Corner、日本玩具及娛樂產品BANDAI NAMCO的品牌專門店，以及美國戶外服飾品牌 CHUMS 的首間香港店中店。
家居用品類品牌方面，啟德SOGO將設有首間進駐香港的LG 專賣店、創新英國家居用品品牌Joseph Joseph的首個百貨專櫃，以及日本精品店京都奥祥院，呈獻來自京都府、石川縣等日本傳統工藝品及美術品。
啟德SOGO開幕｜逾110個美妝品牌 包括CHANEL、DIOR、Armani Beauty
啟德SOGO匯聚逾110個美妝品牌，包括名牌CHANEL、DIOR、Armani Beauty、Helena Rubinstein、YSL Beauty、Shisedo、Cle de Peau、La Mer等；亦將囊括其他精心挑選、享負盛名的國際及本地品牌，包括Coach、Longchamp、Kate Spade、agnès b、 Onitsuka Tiger、Atsuro Tayama、Polo Ralph Lauren及Tory Burch等。
啟德SOGO開幕｜1300呎Beauty Academy/崇光首個貴賓室
除了匯聚卓越的零售品牌外，雙子匯每個樓層均設有獨特的主題，另配備一系列特別設施，例如佔地1,300平方呎的「Beauty Academy」，透過各項護膚及美容化妝相關的工作坊及互動活動；場內亦有崇光首個貴賓室，為專貴會員提供專屬的休閒空間。
啟德SOGO開幕｜九龍東最大型童嬰專區
逾30個童嬰品牌將進駐啟德SOGO，特設九龍東最新最大型的童嬰專區Baby Mart，雲集逾110個嬰兒用品及食品品牌，Toy Zone玩具區亦匯聚90個玩具品牌，滿足不同家庭消費需求，並提供一系列親子友善設施，包括兒童更衣室及育嬰室，為顧客帶來更多便利。當中焦點包括與NAMCO HK合作打造的娛樂設施Crane Game Corner，以及首次登陸香港、來自日本Bandai Namco品牌專門店，提供琳瑯滿目的玩具選擇。
啟德SOGO開幕｜首次進駐本港餐廳：日本過江龍Okosta、沖繩雪糕Yonna Yonna by Yanbaru Gelato
啟德SOGO亦有多間首次進駐本港的餐飲品牌，包括首次來香港的御好燒及鐵板燒料理 OKOSTA、來自沖繩的知名日本雪糕品牌 YONNAYONNA Gelato （2 期首個開業租戶）、創新粵菜囍雲軒、Fufuland 舒芙蕾專門店、日式 Shabu shabu 火鍋店 Washabu、日本壽司店鮨慶、UnME、Nisugu以及新泰東南亞餐廳。更設有適合一家大小聚會及節日慶祝活動的全新粵菜酒樓囍雲軒，以及其他涵蓋各式亞洲及日本美食的餐飲選擇，例如Fufuland舒芙蕾專門店、日本壽司店鮨慶及新泰東南亞餐廳。
啟德SOGO開幕｜餐廳開幕優惠
15/F
囍雲軒
凡惠顧堂食即可享用免費甜品乙份
有效期至：2024年11月 21 日
14/F
UnME
登記成為UnME會員後，消賽滿HK$500即減 HK$50
有效期至：2024年12月 15日
Nisugu
凡購買任何飲品，顧客可享優惠價 HK$18 換購吉拿棒乙條（只限外賣）。
有效期至：2024年11月 17 日
新泰東南亞餐廳
優惠一：消費滿 300 元或以上（折扣前），可獲贈芒果糯米飯雪條乙枝
優惠二：單點菜式消費滿 HK$1,000 元或以上（折扣前），則減 HK$100
有效期至：2024年11月29日
12/F
OKOSTA
首次消費滿$500以上，即可享9折及自製大阪燒套組
有效期至：2024年12月 15日
4/F
UCC Coffee Shop
優惠一：
凍炭燒咖啡啫喱法式咖啡（只限外賣）$64
優惠價：$32（半價）
優惠二：（獨家菜單）
安格斯牛小排丼飯 配UCC 特選咖啡/錫蘭紅茶/鮮橙汁
優惠價：HK$188
優惠三：（獨家菜單）
西班牙黑毛豬牛油果丼飯配 UCC 特選咖啡/錫蘭紅茶/鮮橙汁
優惠價：HK$168
有效期至：2024年12月 1日
G/F
YONNA YONNA
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學童優惠：
每逢星期一至星期三下午3點至6點，3至 12歲學童可享買一送一優惠，以單球價格享用雙球雪糕！($48)
有效期至：2024 年12月12日
啟德SOGO開幕｜「啟德祭」優惠
為慶祝1期開幕，崇光啟德店將由開業當日起至12月1日推出「啟德祭」，提供逾1,000項啟德店獨家禮遇，包括開業首3天限時精選產品、與品牌合作的開業限定聯乘產品等。