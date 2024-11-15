啟德SOGO崇光啟德店今日(11月15日)正式開業！全新旗艦店有逾480個品牌，包括22個首次進駐香港的品牌。啟德店主打九龍東規模最大的美妝及護膚專區，提供超過110個品牌，並有最大型的童嬰專區 Baby Mart，集合逾120 個嬰兒用品及食品品牌，更設有集合逾90個玩具品牌及超過30個童嬰服裝品牌的兒童專區，而橫跨3個樓層的餐廳及食肆的「食匯堂」亦將陸續啟用。

位於啟德的雙子匯由兩幢標誌性的大樓組成，1期的崇光啟德店一共有22層，採用分區設計，分別有停車場、購物樓層、「食匯堂」餐飲區及辦公室和貨倉 。在未來數月，1期的其他設施將陸續啟用，其中包括提供橫跨3層的餐廳及食肆的「食匯堂」；佔地 25,000 平方英尺的多功能展覽空間「TT SITE」；面積超過 19,185平方英尺的空中花園及雕塑公園 「Sky Koen 」。2期則會開設具備嶄新概念的零售及生活品味綜合空間「三道SNDO」（讀音為「San-do」）。

啟德 SOGO 開幕｜22個品牌首度於香港開設專櫃

啟德SOGO引人22個首度於香港開設品牌專櫃，如本地設計奢華皮具品牌Grams28、專營全日本製女裝鞋履的Grandioso Empporium、知名的日本水晶設計品牌Pebbly、採用天然無毒成分的澳洲護商品牌 Grown Alchemist、頂級奢華玻璃及陶瓷品牌 Meissen and Moser、升級再造奢華服装的可持續時尚品牌 Loti、香港高級成衣品牌Oplus2、以針織及刺繡工藝聞名的本地品牌 Seriousby shu、韓國流行時尚品牌 Moulin，以及專營優質寵物食品及時尚寵物用品的 The Dog's Garden。

除此之外，更有多個品牌為首度登陸香港市場，包括時服裝的日本時尚品牌UN3D、意大利男士高端剪裁服装品牌 Palzileri 、SOGO x Namco HK Crane Game Corner、日本玩具及娛樂產品BANDAI NAMCO的品牌專門店，以及美國戶外服飾品牌 CHUMS 的首間香港店中店。

家居用品類品牌方面，啟德SOGO將設有首間進駐香港的LG 專賣店、創新英國家居用品品牌Joseph Joseph的首個百貨專櫃，以及日本精品店京都奥祥院，呈獻來自京都府、石川縣等日本傳統工藝品及美術品。