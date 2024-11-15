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生活
2024-11-15 18:38:00

啟德SOGO開幕 22品牌首度來港/美妝及童嬰專區/餐廳開幕優惠

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啟德SOGO開幕 22品牌首度來港/美妝及童嬰專區/餐廳開幕優惠

啟德SOGO開幕 22品牌首度來港/美妝及童嬰專區/餐廳開幕優惠

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啟德SOGO崇光啟德店今日(1115日)正式開業！全新旗艦店有逾480個品牌，包括22個首次進駐香港的品牌。啟德店主打九龍東規模最大的美妝及護膚專區，提供超過110個品牌，並有最大型的童嬰專區 Baby Mart，集合逾120 個嬰兒用品及食品品牌，更設有集合逾90個玩具品牌及超過30個童嬰服裝品牌的兒童專區，而橫跨3個樓層的餐廳及食肆的「食匯堂」亦將陸續啟用

啟德SOGO開幕！ 22個品牌首度進駐香港/美妝及童嬰專區/餐廳開幕優惠

啟德SOGO開幕！ 22個品牌首度進駐香港/美妝及童嬰專區/餐廳開幕優惠

啟德SOGO｜「食匯堂」橫跨3層

位於啟德的雙子匯由兩幢標誌性的大樓組成，1期的崇光啟德店一共有22層，採用分區設計，分別有停車場、購物樓層、「食匯堂」餐飲區及辦公室和貨倉 。在未來數月，1期的其他設施將陸續啟用，其中包括提供橫跨3層的餐廳及食肆的「食匯堂」；佔地 25,000 平方英尺的多功能展覽空間「TT SITE」；面積超過 19,185平方英尺的空中花園及雕塑公園 「Sky Koen 」。2期則會開設具備嶄新概念的零售及生活品味綜合空間「三道SNDO」（讀音為「San-do」）。

啟德SOGO開幕｜雙子匯Tower I商場樓層分區一覽

B2至B4：停車場

B1及地面：美妝 美容服務

地面及1樓：國際精品 、珠寶首飾

2樓：女士服裝、首飾及内衣專區

3樓：商務服裝 、高爾夫球服飾 、男士內衣 、鞋履

4樓：潮流服飾、配飾、鞋履

5樓：運動服飾

6樓：童嬰服裝、嬰兒用品 、玩具

7樓：電器 、廚具 、餐具

8樓：寢具 、旅遊用品 保健用具 家居及個人護理

9樓：高級餐具、家居精品及崇光貴賓休息室

10樓：藝術展覽廳

121415樓：特設「食匯堂」餐飲區

12樓：OKOSTA, Sakana Hibit, Sunakku Mama, 鮨慶, Washabu

14樓：Nisugu, 新泰東南亞餐廳，UnMet

15樓：囍雲車

16-20樓：崇光辦公室和貨倉

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啟德SOGO開幕人頭湧湧。

啟德SOGO開幕人頭湧湧。

啟德SOGO開幕｜22個品牌首度於香港開設專櫃

啟德SOGO引人22個首度於香港開設品牌專櫃，如本地設計奢華皮具品牌Grams28、專營全日本製女裝鞋履的Grandioso Empporium、知名的日本水晶設計品牌Pebbly、採用天然無毒成分的澳洲護商品牌 Grown Alchemist、頂級奢華玻璃及陶瓷品牌 Meissen and Moser、升級再造奢華服装的可持續時尚品牌 Loti、香港高級成衣品牌Oplus2、以針織及刺繡工藝聞名的本地品牌 Seriousby shu、韓國流行時尚品牌 Moulin，以及專營優質寵物食品及時尚寵物用品的 The Dog's Garden。

除此之外，更有多個品牌為首度登陸香港市場，包括時服裝的日本時尚品牌UN3D、意大利男士高端剪裁服装品牌 Palzileri 、SOGO x Namco HK Crane Game Corner、日本玩具及娛樂產品BANDAI NAMCO的品牌專門店，以及美國戶外服飾品牌 CHUMS 的首間香港店中店。

家居用品類品牌方面，啟德SOGO將設有首間進駐香港的LG 專賣店、創新英國家居用品品牌Joseph Joseph的首個百貨專櫃，以及日本精品店京都奥祥院，呈獻來自京都府、石川縣等日本傳統工藝品及美術品。

BANDAI NAMCO品牌專門店 BANDAI NAMCO的品牌專門店 BANDAI NAMCO品牌專門店 全日本製女裝鞋履的Grandioso Empporium 採用天然無毒成分的澳洲護膚品牌 Grown Alchemist

啟德SOGO開幕｜逾110個美妝品牌 包括CHANELDIORArmani Beauty

啟德SOGO匯聚逾110個美妝品牌，包括名牌CHANELDIORArmani BeautyHelena RubinsteinYSL BeautyShisedoCle de PeauLa Mer等；亦將囊括其他精心挑選、享負盛名的國際及本地品牌，包括CoachLongchampKate Spadeagnès b Onitsuka TigerAtsuro TayamaPolo Ralph LaurenTory Burch等。

 

啟德SOGO開幕，有逾110個美妝品牌進駐，包括Chanel 啟德SOGO開幕，有逾110個美妝品牌進駐，包括Dior Beauty 啟德SOGO開幕，有逾110個美妝品牌進駐，包括Dior Beauty 啟德SOGO開幕，有逾110個美妝品牌進駐，包括Jo Malone London 啟德SOGO開幕，有逾110個美妝品牌進駐，包括Armani Beauty 啟德SOGO開幕，有逾110個美妝品牌進駐，包括SUQQU 啟德SOGO開幕，有逾110個美妝品牌進駐，包括belif 啟德SOGO開幕，有逾110個美妝品牌進駐，包括The Whoo

啟德SOGO開幕｜1300Beauty Academy/崇光首個貴賓室

除了匯聚卓越的零售品牌外，雙子匯每個樓層均設有獨特的主題，另配備一系列特別設施，例如佔地1,300平方呎的「Beauty Academy」，透過各項護膚及美容化妝相關的工作坊及互動活動；場內亦有崇光首個貴賓室，為專貴會員提供專屬的休閒空間

佔地1,300平方呎的「Beauty Academy」

佔地1,300平方呎的「Beauty Academy」

啟德SOGO開幕｜九龍東最大型童嬰專區

30個童嬰品牌將進駐啟德SOGO，特設九龍東最新最大型的童嬰專區Baby Mart，雲集逾110個嬰兒用品及食品品牌，Toy Zone玩具區亦匯聚90個玩具品牌，滿足不同家庭消費需求，並提供一系列親子友善設施，包括兒童更衣室及育嬰室，為顧客帶來更多便利。當中焦點包括與NAMCO HK合作打造的娛樂設施Crane Game Corner，以及首次登陸香港、來自日本Bandai Namco品牌專門店，提供琳瑯滿目的玩具選擇。

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啟德SOGO特設多個育嬰室。 啟德SOGO特設多個育嬰室。 有齊清潔用品。 與NAMCO HK合作打造的娛樂設施Crane Game Corner BANDAI NAMCO的品牌專門店 有齊清潔用品。

啟德SOGO開幕｜首次進駐本港餐廳：日本過江龍Okosta、沖繩雪糕Yonna Yonna by Yanbaru Gelato

啟德SOGO亦有多間首次進駐本港的餐飲品牌，包括首次來香港的御好燒及鐵板燒料理 OKOSTA、來自沖繩的知名日本雪糕品牌 YONNAYONNA Gelato （2 期首個開業租戶）、創新粵菜囍雲軒、Fufuland 舒芙蕾專門店、日式 Shabu shabu 火鍋店 Washabu、日本壽司店鮨慶、UnME、Nisugu以及新泰東南亞餐廳。更設有適合一家大小聚會及節日慶祝活動的全新粵菜酒樓囍雲軒，以及其他涵蓋各式亞洲及日本美食的餐飲選擇，例如Fufuland舒芙蕾專門店、日本壽司店鮨慶及新泰東南亞餐廳。

 

 

啟德SOGO開幕｜餐廳開幕優惠

15/F

囍雲軒

凡惠顧堂食即可享用免費甜品乙份

有效期至：202411 21

 

14/F

UnME

登記成為UnME會員後，消賽滿HK$500即減 HK$50

有效期至：202412 15

Nisugu

凡購買任何飲品，顧客可享優惠價 HK$18 換購吉拿棒乙條（只限外賣）。

有效期至：202411 17

新泰東南亞餐廳

優惠一：消費滿 300 元或以上（折扣前），可獲贈芒果糯米飯雪條乙枝

優惠二：單點菜式消費滿 HK$1,000 元或以上（折扣前），則減 HK$100

有效期至：20241129

 

12/F

OKOSTA

首次消費滿$500以上，即可享9折及自製大阪燒套組

有效期至：202412 15

 

4/F

UCC Coffee Shop

優惠一：

凍炭燒咖啡啫喱法式咖啡（只限外賣）$64

優惠價：$32（半價）

優惠二：（獨家菜單）

安格斯牛小排丼飯 UCC 特選咖啡/錫蘭紅茶/鮮橙汁

優惠價：HK$188

優惠三：（獨家菜單）

西班牙黑毛豬牛油果丼飯配 UCC 特選咖啡/錫蘭紅茶/鮮橙汁

優惠價：HK$168

有效期至：202412 1

 

G/F

YONNA YONNA

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學童優惠：

每逢星期一至星期三下午3點至6點，3 12歲學童可享買一送一優惠，以單球價格享用雙球雪糕！($48)

有效期至：2024 1212

 

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啟德SOGO開幕｜「啟德祭」優惠

為慶祝1期開幕，崇光啟德店將由開業當日起至121日推出「啟德祭」，提供逾1,000項啟德店獨家禮遇，包括開業首3天限時精選產品、與品牌合作的開業限定聯乘產品等。

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