啟德SOGO｜傳The Twins雙子匯11月開幕 佔地過百萬呎/大型百貨/購物餐飲 引入120美妝品牌

啟德另一標誌性建築The Twins雙子匯將於今年下半年正式開幕，雙子匯分為三部分:Tower I、 Tower II及中庭，佔地約110萬平方呎，700間商戶分別提供零售、餐飲及美容等體驗。日式百貨公司SOGO更會進駐Tower I，引入約120個美妝品牌，並加入面部美容療程室等，打造九龍東全方位的美妝品牌集中地。雙子匯緊接港鐵啟德站，交通十分方便。

SOGO百貨佔10層

網傳Tower I設20層，崇光百貨會設於B1至9樓，每隔3層有一個中庭供人休憩。10樓設藝術展覽廳，並有跨層扶手電梯直達12樓，13樓是有蓋空中花園，而14至15樓會設有高級餐飲，16至20樓則是崇光辦公室和貨倉。

Tower II大樓設計與Tower I類近，B1層為超級市場，地下至8樓為Lifestyle Retail Complex，可能售賣生活百貨商品，9至10樓是Sports Hall及電影院等娛樂設施。10樓設有跨層扶手電梯，直達12樓美食廣場。13樓是有蓋空中花園，14及15樓為餐廳，16至20樓是Health x Beauty，有機會提供男女士護理服務。