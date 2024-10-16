啟德SOGO｜傳The Twins雙子匯11月開幕 佔地過百萬呎/大型百貨/購物餐飲 引入120美妝品牌

啟德另一標誌性建築The Twins雙子匯將於今年下半年正式開幕，雙子匯分為三部分:Tower I、 Tower II及中庭，佔地約110萬平方呎，700間商戶分別提供零售、餐飲及美容等體驗。日式百貨公司SOGO更會進駐Tower I，引入約120個美妝品牌，並加入面部美容療程室等，打造九龍東全方位的美妝品牌集中地。雙子匯緊接港鐵啟德站，交通十分方便。
SOGO百貨佔10層
網傳Tower I設20層，崇光百貨會設於B1至9樓，每隔3層有一個中庭供人休憩。10樓設藝術展覽廳，並有跨層扶手電梯直達12樓，13樓是有蓋空中花園，而14至15樓會設有高級餐飲，16至20樓則是崇光辦公室和貨倉。
Tower II大樓設計與Tower I類近，B1層為超級市場，地下至8樓為Lifestyle Retail Complex，可能售賣生活百貨商品，9至10樓是Sports Hall及電影院等娛樂設施。10樓設有跨層扶手電梯，直達12樓美食廣場。13樓是有蓋空中花園，14及15樓為餐廳，16至20樓是Health x Beauty，有機會提供男女士護理服務。
商場內外各個面積不同的中庭，為空間注入新活力。同時會舉辦各式活動、表演和推廣，以提升顧客體驗，進一步增加「The Twins雙子匯」的人流。
雖然官方仍未公布商場確實開幕日期，但早前中秋節時在商場舉辦「社區光影體驗」，吸引不少街坊參加，似乎為商場開幕預熱。
The Twins雙子匯詳情：
商場位置鄰近港鐵啟德站及啟晴邨啟晴商場。如果要由另一啟德商場AIRSIDE到The Twins雙子匯，地面步行需時12分鐘，或者經地鐵站前往會較為方便，不怕日曬雨淋。