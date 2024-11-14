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生活
2024-11-14 16:00:00

啟德SOGO｜SOGO啟德祭11月15日至12月1日舉行 即睇各大美妝品牌優惠

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啟德SOGO｜SOGO啟德祭11月15日至12月1日舉行 即睇各大美妝品牌優惠

啟德SOGO｜SOGO啟德祭11月15日至12月1日舉行 即睇各大美妝品牌優惠

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除著The Twins雙子匯11115日正式開業，全新崇光啟德店亦開幕，SOGO啟德祭將於1115日至121日舉行，不少化妝及護膚品牌都推出優惠，即睇詳情！

SOGO啟德祭｜NARS全新「NARS Signature」頂級彩妝服務

NARS全新概念專櫃進駐啟德SOGO崇光百貨，更首次於新專櫃推出全新「NARS Signature」頂級彩妝服務，由本地星級團隊一對一主理，以最新產品提供的體驗。服務包括美妝3步驟：首先，由專業化妝師塑造立體自然的眉型，再以皇牌妝前必備NARSskin護膚系列作輕柔的面部按摩及放鬆肌膚，為後續的彩妝做好準備，最後進入個人化的彩妝造型體驗。預約費用為$1,380，完成後可全數兌換正價產品，並獲得美妝禮品及數碼彩妝紀錄。

SOGO啟德祭｜NARS專櫃推出全新「NARS Signature」頂級彩妝服務

SOGO啟德祭｜NARS專櫃推出全新「NARS Signature」頂級彩妝服務

SOGO啟德祭｜NARS牌原生光定妝套裝 $740 (價值$1,206)

[節日限量版] Light Reflecting 原生光幻彩蜜粉餅 / 原生光蜜粉餅/原生光蜜粉 2

．原生光亮肌粉底液 10ml

．迷你光亮柔滑遮瑕霜

．迷你胭脂

．迷你啞緻水彩唇釉

．迷你原生光亮肌粉底液

(1116日限定)

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SOGO啟德祭｜NARS王牌原生光定妝套裝 $740 (價值$1,206)

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SOGO啟德祭｜INNISFREE送狗狗益智玩具

INNISFREE作為綠化主義的先驅，INNISFREE 多年來推動綠色承諾，除了全力支持環保，堅持採用再生包裝外，更是寵物友好品牌。在Instagram上「曬」出與愛寵即場打卡之合照，即可免費獲贈NOSEWORK限量狗狗益智玩具1件（限量100份）。發佈帖文並Tag @innisfreehongkong，購買INNISFREE Green Pet Club 系列產品更可享半價優惠。

SOGO啟德祭｜INNISFREE送狗狗益智玩具

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SOGO啟德祭｜INNISFREE 控油礦物散粉 11 $60 (價值 $120)

礦物散粉強效定妝不泛白，輕鬆打造乾爽舒適的霧面妝容，更可維持瀏海造型。

 [1116 限量50]

SOGO啟德祭｜INNISFREE 控油礦物散粉 買1送1 $60 (價值 $120)

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SOGO啟德祭｜shu uemura植村秀 Anti/Oxi+綠茶抗污染潔顏油 450ml套裝 $835 (價值$1,226)

購買Anti/Oxi+ 綠茶抗污染潔顏油 450ml

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Anti/Oxi+ 綠茶抗污染潔顏油 50ml x3

ultime8山茶花潔面泡沫 10ml

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SOGO啟德祭｜CLARINS 抗污染透白防曬霜2支套裝 $1,080 (價值$1,836)

．抗污染透白防曬霜 SPF50 (透明)    50ml

．抗污染透白防曬霜 SPF50 (粉紅)    50ml

(以上任選2)

 

．植萃煥膚潔面慕斯                           50ml

．透亮光感淡斑亮肌水                         50ml

V臉面膜                                           15ml

．透亮光感淡斑乳液                         5ml x3

．透亮光感淡斑精華                            7ml

．凝亮護唇油                                     1.4ml

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SOGO啟德祭｜CLARINS 抗污染透白防曬霜2支套裝 $1,080 (價值$1,836)

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SOGO啟德祭｜su:m37 微細煥活補濕亮膚精華套裝 $360 (價值$915)

專爲敏感肌而設的Micro-Active系列，以長達10年的時間，成功研發出兩大核心抗老成分—Tru-ActiveTMBiopeptide190TM，不單能舒緩敏感肌膚常見的紅斑、痕癢不適等外來刺激，更是坊間少有能同步做到抗敏抗老的護理品，為肌膚增強彈性及強化屏障，配以皇牌奇蹟活酵修護肌底精華，將珍貴的成分更深入地滋養肌膚。          

．微細煥活補濕亮膚精華 30ml

．微細煥活細滑鎮靜安瓶 15ml

．奇蹟活酵修護肌底精華 12ml

．微細煥活彈力柔膚霜 10ml x3

SOGO啟德祭｜su:m37 微細煥活補濕亮膚精華套裝 $360 (價值$915)

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SOGO啟德祭｜belif 紫芹48hr潤澤炸彈眼霜套裝 $380 (價值$912)

．紫芹48hr潤澤炸彈眼霜 25 ml & 5ml x2

．復活草保濕肌底精華 10ml

．經典保濕精華 10ml

．佛手柑平衡保濕柔膚水 20ml

．斗篷草高效水分炸彈霜 10ml

．斗篷草注水啫喱炸彈霜 10 ml

．紫芹26hr潤澤炸彈霜 10ml

．紫芹48hr潤澤炸彈霜 10ml

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SOGO啟德祭｜belif 紫芹48hr潤澤炸彈眼霜套裝 $380 (價值$912)

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SOGO啟德祭｜JSM Beauty 持久無暇柔焦裸色氣墊粉底套裝 $300 (價值$427)

．持久無暇柔焦裸色氣墊粉底14g x 1

．持久無暇柔焦裸色氣墊粉底補充裝 14g x 1

．迷你持久遮瑕裸膚氣墊粉底 5g x 1

．氣墊粉撲 x 1

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