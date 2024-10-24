啟德SOGO｜The Twins雙子匯11月15日開幕 逾110個美妝品牌/大型童嬰專區

啟德SOGO｜The Twins雙子匯1期11月15日開幕 逾110個美妝品牌/大型童嬰專區

The Twins雙子匯1期將於11月15日正式開業，雙子匯由兩幢標誌性的大樓組成，1期設有全新崇光啟德店，而2期將開設具備嶄新概念的零售及生活品味綜合空間「三道SNDO」（讀音為「San-do」）。項目總樓面面積達110萬平方呎，兩幢大樓均樓高22層，並設有4層地庫。

啟德SOGO｜The Twins雙子匯1期11月15日開幕 逾110個美妝品牌/大型童嬰專區

逾九成半出租率 雙子匯1期以逾九成半的出租率開幕，匯聚逾480個享譽國際及本地的著名品牌，涵蓋時裝、美容、家居用品，以及餐飲美食等類別。1期採用分區設計，包括B1及地面的美妝．美容服務、地面及1樓的國際精品．珠寶首飾、2樓的女士服裝及首飾．內衣、3樓的商務服裝．高爾夫球服飾．男士內衣．鞋履、4樓的潮流服飾．配飾．鞋履、5樓的運動服飾、6樓的童嬰服裝．嬰兒用品．玩具、7樓的電器．廚具．餐具、8樓的寢具．旅遊用品．保健用具．家居及個人護理、9樓的高級餐具．家居精品及VIP貴賓室，以及於12、14和15樓特設的「食匯堂」餐飲區，帶來全方位的購物體驗。

雙子匯1期以逾九成半的出租率開幕

逾 110 個美妝品牌 包括 CHANEL 、 DIOR 、 Giorgio Armani 1期更匯聚逾110個美妝品牌，包括名牌CHANEL、DIOR、Giorgio Armani、Helena Rubinstein、YSL Beauty、Shisedo、Cle de Peau、La Mer等；亦將囊括其他精心挑選、享負盛名的國際及本地品牌，包括Coach、Longchamp、Kate Spade、agnès b、 Onitsuka Tiger、Atsuro Tayama、Polo Ralph Lauren及Tory Burch等。家居用品類品牌方面，1期將設有首間進駐香港的LG 專賣店、創新英國家居用品品牌Joseph Joseph的首個百貨專櫃，以及日本精品店京都奥祥院，為顧客呈獻來自京都府、石川縣等日本傳統工藝品及美術品。另有多個品牌在香港推出觸目新品，包括專為現代前衛女性而設的日本時尚品牌 UN3D、當代男士高端剪裁服裝品牌Pal Zileri、崇尚天然無毒成分的澳洲護膚品牌 Grown Alchemist，以及美國戶外服飾品牌CHUMS的香港首間百貨專櫃。

雙子匯1期匯聚逾110個美妝品牌

九龍東最大型童嬰專區 此外，逾30個童嬰品牌將進駐雙子匯1期，更特設九龍東最新最大型的童嬰專區Baby Mart，雲集逾110個嬰兒用品及食品品牌，Toy Zone玩具區亦匯聚90個玩具品牌，滿足不同家庭消費需求，並提供一系列親子友善設施，包括兒童更衣室及育嬰室，為顧客帶來更多便利。當中焦點包括與NAMCO HK合作打造的娛樂設施Crane Game Corner，以及首次登陸香港、來自日本玩具及娛樂產品巨頭Bandai Namco的品牌專門店，提供琳瑯滿目的玩具選擇。

雙子匯1期特設九龍東最新最大型的童嬰專區Baby Mart。

多間首次進駐本港餐廳 雙子匯1期亦有多間首次進駐本港的餐飲品牌，包括來自大阪的正宗御好燒餐廳OKOSTA，以及來自沖繩的知名日本雪糕品牌Yonna Yonna by Yanbaru Gelato（首間雙子匯2期開業的商戶）。更設有適合一家大小聚會及節日慶祝活動的全新粵菜酒樓囍雲軒，以及其他涵蓋各式亞洲及日本美食的餐飲選擇，例如Fufuland舒芙蕾專門店、日本壽司店鮨慶及新泰東南亞餐廳。

崇光首個貴賓室 除了匯聚卓越的零售品牌外，雙子匯每個樓層均設有獨特的主題，另配備一系列特別設施，例如佔地1,300 平方呎的「Beauty Academy」，透過各項護膚及美容化妝相關的工作坊及互動活動；場內亦有崇光首個貴賓室，為專貴會員提供專屬的休閒空間；佔地2.8萬平方呎的多功能活動廳「TT SITE」亦即將揭幕，提供用作舉辦大型展覽及活動的理想場地。 「啟德祭」優惠 為慶祝1期開幕，崇光啟德店將由開業當日起至12月1日推出「啟德祭」，提供逾1,000項啟德店獨家禮遇，包括開業首3天限時精選產品、與品牌合作的開業限定聯乘產品等。