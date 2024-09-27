啡界盛事 PMQ Coffee Agenda 10月回歸 40個人氣咖啡＋美食品牌 即睇精彩活動！

啡迷請注意！年度啡界盛事 PMQ Coffee Agenda將於2024年10月10日至13日強勢回歸，今年以「跨越界限，擁抱咖啡驚喜」為主題，除了邀請到世界級得獎咖啡師與本地冠軍坐鎮，現場更有超過40個人氣咖啡及美食品牌，包括本地與海外的高質小店與獲獎品牌，為大家帶來意想不到的咖啡配搭組合！活動非常豐富，下文即睇詳情！

啡迷必去！PMQ Coffee Agenda 10月回歸

一年一度的PMQ Coffee Agenda將在2024年10月10日至13日期間舉行，今年活動繼續連結本地與海外咖啡達人，特別邀請到3位世界賽獲獎咖啡師專誠來港，當中包括來自澳洲的「2022世界咖啡師大賽冠軍」及「2022澳洲咖啡師大賽冠軍」Anthony Douglas；來自韓國的「2024世界咖啡師大賽第5名」及「2024韓國咖啡師大賽冠軍」Junghwan Lim；來自法國的「2023世界土其耳咖啡大賽冠軍」及「2019至2021法國咖啡沖煮大賽冠軍」Pierre de Chanterac，他們將到場分享比賽秘笈及示範專業手沖技巧，讓大家一嚐大師手勢。

Pierre de Chanterac 則會聯乘本地人氣品牌 Hushhush Coffee，帶來土其耳咖啡與雪糕的美味拼配。另外，亦有來自韓國的 Die Synthese、加拿大著名咖啡店 Hatch Coffee 及台灣的液藝 YiYi 帶來驚豔的手沖與咖啡特調飲品，讓咖啡愛好者近距離接觸海外咖啡師，一次過探索世界各地的咖啡文化。