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生活
2023-11-14 21:49:45

啡迷必去｜九龍灣樓上舖「M3 Coffee & Zakka」 主打日本直送精品烘焙咖啡豆/雜貨 新張期間85折

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啡迷必去｜九龍灣樓上舖「M3 Coffee & Zakka」 主打日本直送精品烘焙咖啡豆/雜貨 新張期間85折優惠

啡迷必去｜九龍灣樓上舖「M3 Coffee & Zakka」 主打日本直送精品烘焙咖啡豆/雜貨 新張期間85折優惠

對於咖啡愛好者而言，品嚐日本烘焙咖啡不僅能欣賞其細緻味道，還能體現日本咖啡職人精神。現在，你也可以隨時隨地感受日本獨有的咖啡文化了！主打日本直送精品烘培咖啡豆、掛耳咖啡及雜貨的M3 COFFEE & ZAKKA正式登陸九龍灣。由即日起至1130日新張期間更推出85折優惠，千萬不要錯過！

日本直送逾60款精品咖啡產品

以簡潔日式木系風格作裝修設計的M3 COFFEE & ZAKKA，帶來逾60款日本烘焙精品咖啡豆及掛耳咖啡，其中包括被喻為日本咖啡浪潮第四浪淺烘焙佼佼者的Glitch、曾獲得《The Big7 Travel 亞洲前五十最佳咖啡》第二名的Mel、愛與日本咖啡小店聯乘推出限定咖啡的PostCoffee、體現北海道深烘焙滋味的森彥、來自東京人氣咖啡店的猿田彥，以及在日本進行烘焙，被《紐約時報》稱為世界最好飲咖啡的挪威咖啡品牌Fuglen等等，無論你是喜愛堅果味、果香味或花香味的咖啡，都能在M3找到心儀選擇。為了確保咖啡的新鮮度，日本直送到店的咖啡豆絕不會存放超過3個月（由烘焙日期起計），務求為大家帶來最優質的咖啡體驗。店主還會不定期地舉辦咖啡試飲活動，絕對是咖啡控朝聖之地。

店內有超過60款日本烘焙精品咖啡豆及掛耳咖啡。 店內有超過60款日本烘焙精品咖啡豆及掛耳咖啡。 店內有超過60款日本烘焙精品咖啡豆及掛耳咖啡。 店內有超過60款日本烘焙精品咖啡豆及掛耳咖啡。

充滿生活儀式感的生活雜貨

咖啡以外，M3 COFFEE & ZAKKA還搜羅了來自日本各地的咖啡用品配件、生活雜貨和碗碟廚具，包括KALITA琺瑯手沖壺、ORIGAMI陶瓷摺紙濾杯、HARIO雲朵咖啡壺、六魯富士山茶碗、Daily INCENSE兵庫縣淡路島線香、ADERIA津輕玻璃杯、丸十陶瓷烤網等一系列精選產品。每款商品都充滿生活儀式感，營造出慢活的生活體驗。

除咖啡外，該店還搜羅了來自日本各地的咖啡用品配件、生活雜貨和碗碟廚具。 除咖啡外，該店還搜羅了來自日本各地的咖啡用品配件、生活雜貨和碗碟廚具。 除咖啡外，該店還搜羅了來自日本各地的咖啡用品配件、生活雜貨和碗碟廚具。 除咖啡外，該店還搜羅了來自日本各地的咖啡用品配件、生活雜貨和碗碟廚具。 除咖啡外，該店還搜羅了來自日本各地的咖啡用品配件、生活雜貨和碗碟廚具。 除咖啡外，該店還搜羅了來自日本各地的咖啡用品配件、生活雜貨和碗碟廚具。 除咖啡外，該店還搜羅了來自日本各地的咖啡用品配件、生活雜貨和碗碟廚具。 除咖啡外，該店還搜羅了來自日本各地的咖啡用品配件、生活雜貨和碗碟廚具。

M3精選日本烘焙咖啡豆一覽

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FUGLEN Coffee CABALLERO / HONDURAS $240｜選用洪都拉斯Marizabel Caballero and Moises Herrera>El Pantanal農場出產的咖啡豆，配以淺烘焙製作，帶有蘋果、杏桃的酸度與杏仁的堅果味，入口舒服順喉。 GLITCH HONDURAS Las Capucas Geisha (2022 COE NO.14) $250｜來自洪都拉斯 Yerin Estel Sagastume Enamorado農場的優質咖啡豆，進行淺烘焙製作，入口滲出淡淡紅莓、西柚及杏桃的酸香，並同時帶有烏龍的芬芳與杏仁的堅果香，餘韻悠長，味道很有層次。 Mel Coffee ETHIOPIA Dumerso – Washed $220｜清香的芙蓉花，然後帶來葡萄柚與鮮檸檬的鮮明酸度，喜歡清爽感的朋友不容錯過。 PostCoffee×豆ポレポレBrazil Alta Gracia $180｜帶有黑朱古力風味和腰果、杏仁等烤堅果香氣的咖啡，味道均衡，適合任何場合享用。 森彥No.1 French Blend $180｜混合了「萬特寧」，「哥倫比亞」和「莫加」的混合咖啡。儘管經過深度烘焙仍保留醇厚及淡淡甜味。它具有豐富而濃郁的口 感，酸度低且易於入口。 猿田彥 DAIKICHI BLEND (DRIP BAG) $100/5 packs｜口感柔和結實而醇厚，帶有甜美的焦糖和朱古力味道，入口均衡舒適具層次感。

M3 COFFEE & ZAKKA森山珈琲雑貨

地址：九龍灣宏開道15號九龍灣工業中心67

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