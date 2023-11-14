啡迷必去｜九龍灣樓上舖「M3 Coffee & Zakka」 主打日本直送精品烘焙咖啡豆/雜貨 新張期間85折

對於咖啡愛好者而言，品嚐日本烘焙咖啡不僅能欣賞其細緻味道，還能體現日本咖啡職人精神。現在，你也可以隨時隨地感受日本獨有的咖啡文化了！主打日本直送精品烘培咖啡豆、掛耳咖啡及雜貨的M3 COFFEE & ZAKKA正式登陸九龍灣。由即日起至11月30日新張期間更推出85折優惠，千萬不要錯過！

日本直送逾 60 款精品咖啡產品

以簡潔日式木系風格作裝修設計的M3 COFFEE & ZAKKA，帶來逾60款日本烘焙精品咖啡豆及掛耳咖啡，其中包括被喻為日本咖啡浪潮第四浪淺烘焙佼佼者的Glitch、曾獲得《The Big7 Travel 亞洲前五十最佳咖啡》第二名的Mel、愛與日本咖啡小店聯乘推出限定咖啡的PostCoffee、體現北海道深烘焙滋味的森彥、來自東京人氣咖啡店的猿田彥，以及在日本進行烘焙，被《紐約時報》稱為世界最好飲咖啡的挪威咖啡品牌Fuglen等等，無論你是喜愛堅果味、果香味或花香味的咖啡，都能在M3找到心儀選擇。為了確保咖啡的新鮮度，日本直送到店的咖啡豆絕不會存放超過3個月（由烘焙日期起計），務求為大家帶來最優質的咖啡體驗。店主還會不定期地舉辦咖啡試飲活動，絕對是咖啡控朝聖之地。