啤酒節2022｜中環街市首辦大型啤酒節 5大攤位遊戲/期間限定美食 玩遊戲贏全年啤酒通行證

被譽為「世界三大啤酒節」之一的慕尼黑十月節（Oktoberfest）是啤酒迷不能錯過的年度盛事。今年中環街市首次與如心酒店合作，舉辦動「中環街市 x 如心酒店集團 啤酒節 2022」。除了有得飲啤酒及品嚐德國傳統美食外，更可以玩不同懷舊啤酒遊戲，贏取全年啤酒通行證、Staycation套票！

此外，中環街市Dining Ground更同步推出多款精緻的德國地道及全球佐酒美食。主打歐洲菜式的「CITTÀ」將會特別推出期間限定德國地道美食，包括扭結麵包配搭德式芝士醬、脆皮豬手、德國香腸拼盤及德式傳統芝士蛋麵等；嗜辣者就可以一嚐「椒椒相見」的辣子肥腸、辣子雞軟骨和椒椒小龍蝦。

中環街市啤酒節2022於10月18日至31日一連14日舉行，中環街市搖身一變成為慕尼克啤酒節酒棚，空中掛滿巴伐利亞省特有的藍白旗，彷如置身於德國啤酒花園中。

於啤酒節期間，現場均會設有五個巴伐利亞經典啤酒節遊戲攤位，包括：Flip Cup、推啤酒、拋圈圈、命運彈珠台及大力錘遊戲。各位啤酒迷不妨盡情挑戰！勝出者更有機會獲得一系列獎品，包括全年啤酒通行証、即場獲免費啤酒、如心酒店Staycation套票、中環街市購物及餐飲現金券等等。數量有限，送完即止。此外，啤酒節期間將會有本地新晉男團BF3、德國樂隊及最新進駐中環街市的The Busking Corner的本地年輕音樂人，為大家帶來現場音樂表演。

入場費 $160 起 Bloom 新用戶購買門票即時回贈 $80

啤酒節入場費分為3種：成人星期日至星期四入場費為$160起；而星期五至星期六則是$280起，包限量Oktoberfest高山帽1頂、生啤1杯及遊戲兌換券1張。小童入場費為$120起，包朱古力禮物包1包、無酒精飲品1杯及遊戲兌換券2張。另設20人派對優惠，人均$250起就可以入場，包限量Oktoberfest 啤酒杯1隻、生啤1杯及遊戲兌換券1張。於每日下午5時至7時，購買任何一杯啤酒，即免費送多杯（需先購入場票）。

由10月18日至31日，凡登記成為Bloom新用戶，並綁定任何Visa信用卡，即可透過中環街市手機應用程式購買啤酒節門票1張，即可獲得HK$80現金回贈，即半價優惠！此外，中環街市同步推出Oktoberfest購物禮遇，凡消費滿指定金額，即可獲得限定獎賞，如遊戲券、啤酒及Oktoberfest入場券！數量有限，送完即止。