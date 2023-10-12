啤酒節2023｜中環街市傳統德國啤酒節 四大經典遊戲炒熱氣氛 舉啤酒遊戲/競飲比賽/大型層層疊/無敵爆波波

全城啤酒迷引頸期盼的十月已經到來，是時候與一眾三五知己舉杯暢飲，投入狂歡啤酒派對！今年，中環街市啤酒節宣佈載譽歸來，首次與「Oktoberfest先驅」的Chef’s Market行政總裁Angelo McDonnell及人氣酒吧 Stormies於10月13日至31日，一同合辦一連19日「中環街市傳統德國啤酒節2023」，並邀得因疫情睽違香港五年的重量級樂隊 Die Notenhobler 強勢回歸並駐場演唱，為香港市民帶來最正宗傳統的德國啤酒節慶典，再掀啤酒狂潮。

作為充滿活力的「廿一世紀Marketplace」，中環街市希望透過是次活動與社區一同傳承集體回憶，推廣香港及德國兩地文化融合，重現城中歷史最悠久的啤酒派對。並將地下中庭 OASIS佈置成充滿巴戈利亞民族色彩的啤酒花園，空中掛滿藍白相間的菱形圖紋彩旗，配上啤酒杯及德國鹹麥包圈的圖案，洋溢德國傳統風情。活動亦同時得到如心酒店集團及德國漢莎航空的支持，共同打造精彩紛呈的啤酒盛典。

中環街市希望透過是次活動與社區一同傳承集體回憶，推廣香港及德國兩地文化融合，重現城中歷史最悠久的啤酒派對。

今年「中環街市傳統德國啤酒節2023」匯聚兩大啤酒品牌，包括承傳德國百年釀酒精粹，亦是德國啤酒節的發起人Löwenbräu及全球最暢銷德國啤酒之 一的Beck's。此外，大會亦特別邀請到城中知名主廚及啤酒節幕後班底 Angelo及Sammy，聯同來自法蘭克福的德藉廚師Jôrn為大家奉上豐盛的正宗德國美食。您可以盡情享用香脆美味 的經典德國豬手、屢獲殊榮的德國香腸，以及其他引人垂涎欲滴的美味佳餚及傳統甜點，如德式蘋果酥卷配雲呢拿奶油及果醬甜甜圈等。中環街市 Dining Ground 亦準備了一系列香口惹味的全球佐酒美食，包括「蒲羅」的街頭雞肉串燒、「久久」的麻辣鴨血臭豆腐、「亞答屋」的原隻 慢煮豬手及「順」的蓮藕蝦餅，絕對是啤酒的最佳配搭！

為貫徹十月啤酒節文化，中環街市更邀得曾於城中德國啤酒節 表演多年的德國樂隊Die Notenhobler盛大回歸！由音樂人 Martin、Uwe及Thomas帶領，他們將於啤酒節期間每晚7時至9時，穿上慕尼黑民族服飾，現場演奏傳統德國民謠，為大家帶來 連串精彩絕倫的音樂表演，讓你完全沉醉於啤酒香氣和音樂節 奏中，增添濃厚地道德國風情。

四大精彩啤酒遊戲炒熱現場氣氛

啤酒節期間，中環街市亦為你準備一系列充滿玩味和挑戰性的遊戲，包括考驗技巧和耐力的「舉啤酒遊戲」、挑戰速度和酒量的「競飲比賽」、老少咸宜的「大型層層疊」、及考驗體能和速度的「無敵爆波波」，各位啤酒迷不妨與家人朋友到場挑戰！

1. 舉啤酒遊戲：參賽者需要以單手舉起兩杯容量為1公升的啤酒，最後一位保持整杯啤酒的人獲勝。

2. 競飲比賽：參賽者以最快時間直接喝完500毫升的啤酒即為勝出。

3. 大型層層疊：一項專為家庭而設的趣味性遊戲，適合大小朋友 。

4. 無敵爆波波：參賽者需要坐在充氣坐墊上，限時一分鐘內將氣球泵至最大或將氣球泵爆為之勝出。

同場加映： BoC Pay 滿 $50 減 $10 週五限定消費優惠

中環街市更與BoC Pay攜手推出「開心禮BUY五」限定消費優惠。顧客凡於星期五指定商戶單筆消費滿港幣$50即可享港幣$10折扣優惠*。而BoC Pay客戶逢星期五更可於BoC Pay內每 200積分當作港幣$1使用（平日每250積分當作港幣$1），即以8折積分優惠抵銷簽賬；若持有 中銀信用卡滿11年或以上的客戶，更可以每160積分當作港幣$1使用，等於以64折積分優惠 抵銷簽賬，盡享折上折優惠。