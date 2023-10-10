啤酒節2023｜百味村德國啤酒節限定優惠 買電子啤酒通行證或啤酒美食套餐 即送遊戲券

德國啤酒品牌 Erdinge將10月14日起聯乘香港嘉里酒店Dockyard百味村舉行德國啤酒節（Oktoberfest）。除了為啤酒迷帶來傳統的德國小麥啤外，Dockyard百味村更推出一系列限定啤酒節美食，今年推出電子啤酒通行證、暢飲通行證及不同的啤酒美食套餐優惠。此外，現場還特設遊戲區和打卡區，一眾啤酒愛好者即使身在香港都能感受德國慕尼黑的熱鬧節日氣氛，與好友高舉啤酒杯，暢飲一番，一同歡度傳統巴伐利亞慶典！

德國「二次發酵」的小麥白啤酒及小麥黑啤酒

Erdinger x Dockyard百味村德國啤酒節將德國的啤酒節傳統帶到香港，特別加入巴伐利亞啤酒節傳統遊戲──耐力達人，考驗香港啤酒迷的臂力，更有機會獲得豐富獎品。此外，啤酒節期間將提供深受啤酒迷愛戴的經典德國啤酒，當中重點推介採用傳統德國「二次發酵」工法的Erdinger Weissbier小麥白啤酒及Erdinger Dunkel小麥黑啤酒，啤酒迷在坐擁一大片草地和無敵海景環境的Dockyard百味村之中，可以享受到採用德國優質小麥釀製的小麥啤酒以及多款傳統德國美食，盡情地體驗巴伐利亞的傳統風情，一同沉醉於德國啤酒節的歡樂氣氛之中。