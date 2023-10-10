啤酒節2023｜10月德國啤酒節 帝苑酒店 J's Bar Bistro 限定菜單

啤酒節2023｜一年一度的德國啤酒節再度歸來，這個廣受注目的盛事已擴展到世界各地一同狂歡。今年啤酒節J’s Bar Bistro亦推出特別菜單，讓身處香港的食客也可感受節日氣氛和品嚐各款德國傳統美食。

伴酒美食包括火腿芝士拼盤配德國扭結麵包及麥包，由胡椒莎樂美腸、啤酒火腿、利安拿腸、德國藍紋芝士及德國巴伐利亞大孔芝士組成的拼盤，冷盤伴酒最好不過！加上富代表性的德國扭結麵包，深褐色的表面同時鋪著粗鹽顆粒 ，口感酥脆，內裡柔軟。

另外亦備肉類主食包括J’s 烤三黃雞(半隻)配德國薯仔沙律及烤德國豬手配酸椰菜及香草薯，非常適合聚會分享。J’s Bar Bistro招牌烤三黃雞外皮烤至金黃香脆，肉汁被完美鎖上，每一口都嫩滑吸引，配搭德國薯仔沙律，其薯香定讓人再三回味。而德國豬手配酸椰菜更是德國傳統菜式，烤過的豬手外皮脆而不乾，豬肉也飽滿入味，肉質嚼起來有勁，伴著酸爽的德國酸椰菜，惹味不膩。

當然不少得烤香腸拼盤配燴紫甘藍，在德國飲食文化中佔上一個重要地位。J’s Bar Bistro的烤香腸拼盤以紐倫堡香腸、慕尼黑白腸、芝士豬肉腸及咖哩香腸組成，混合多款不同風味。當中以咖哩香腸在香港最為少見，卻是德國最有名的香腸款式，絕對不能錯過品嚐機會！

菜單同時包括德國薄餅及德國芝士蛋糕，讓食客從前菜、主食至甜品，皆完美體驗德國啤酒節帶來的異國風味。每款菜式另加$88即可享用Erdinger小麥啤酒或Erdinger 黑麥啤酒乙支，配合傳統美食，盡情乾杯暢飲。