喂！開倉喇！Mega Sale 2023 獨家瘋狂勁減優惠展開

農曆新年將至，不少人都會為家中添置新的廚具、家電，寓意迎春接福！「喂！開倉喇！Mega Sale 2023」將由即日起至1月17日，一連6日舉行開倉勁減活動！這次齊集了來自歐、美、日及香港本地多個品牌的頂級家品、廚具、優質凍肉食材、小型家庭電器，以及大量獨一無二的廚具樣板。數百款產品，將在今次最大型、最瘋狂的勁減活動中以超抵價登場，不計成本發售只求清貨，把握時機前來享受著數優惠多羅羅！ 美國名牌鍋具限量發售 低於一折高質廚具琳瑯滿目 在今次的「Mega Sale 2023」開倉勁減活動中，優惠涵蓋多個頂級廚具品牌，當中已獲取專利設計，美國名牌SAVEUR Selects 11件套三層鋼鍋具套裝，原價每套$5,680，折後$998，每日限量10套！多款不黏焗盤原價每件$198至$468，折後只需$48起；而25cm至30cm的琺瑯鑄鐵鍋，亦由原價每件$1,980至$2,480勁減至每件$495起，各位「煮」家男女一於把握機會，為新年做好準備！

買一送一抵到爆之選 任自由組合配搭 優惠浪接浪，這次活動為客人送上買一送一抵買之選，指定4款產品可自由組合選購，價格以較高者為最後價格。當中包括本地廚具toolbar的SPOUT 24cm雙鴨嘴雙耳鍋連蓋（$658/件）、16cm雙鴨嘴單柄鍋連蓋（$398/件）、24cm雙鴨嘴不黏煎鍋（$428/件）及美國名牌cook's essentials'的27cm圓形鑄鐵煎鍋（$468/件）！ 其他多款實用廚具大勁減 極罕廚具樣板$10/$20/$30同場發售 獲香港Q嘜認證、專利設計的Metier ON & OFF鍋具系列，16-28cm可拆手柄鍋具，由原價每件$1,188 至$2,388減至$238起；而嚐系列的32及36cm輕鑄鐵炒鑊，亦由原價每件$1,288至$1,388減至$698起，每日更限量10套，以$488發售！購買輕鑄鐵炒鑊，更即送價值$100的美國名牌尼龍鍋鏟1件！除此之外，每天會推出不同款式的廚具樣板，種類極罕有，以極低價發售，數量有限。

家電同樣有得揀 更有激抵折上折年貨 除了各式各樣的實用高質廚具，客人亦可於「Mega Sale 2023」繼續尋寶，搜索適合親朋好友的小型家庭電器，送禮自用均可！韓國品牌CUCKOO韓國國民飯煲及智能電熱水器，分別由原價$3,598及$880減至$1,280及$228，而同樣由韓國製造的Kuvings MOTIV慢磨原汁機能以超抵價$3,680入手；擁雙重減糖技術的BOKUK智能低糖電飯煲亦由原價$1,230減至$559。

「Mega Sale 2023」亦貼心地為客人準備年貨，KACHA 6-8人份賀年套餐「極品雞煲盆菜」只需$2,140，大昌參茸行各款做節必備的參茸海味，包括魚肚膠、鱷魚肉和乾螺頭，低至$25起；殿堂級XO醬專家蘇太名醬的各款醬料，由原價每件$52至$128減至$49起；御壹工房的燉湯讓一家大細隨時進補，價格由$30起。身為稱職的「奴才」，辦年貨又點會缺少主子的一份呢？PETO PLANET各款天然無添加、無激素寵物凍乾食品，包括阿限廷紅蝦及西班牙豬柳等，同樣$30起，實行與毛孩一起過肥年！