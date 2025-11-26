喇沙書院中一入學申請者皆獲面試 校長：切忌背誦及了解學校資料

傳統名校之一的喇沙書院是不少家長及學生的首選中學。早前學校舉辦2026/27學年中一入學簡介講座及校園導覽，吸引大量家長到場。梁浩然校長分享4大面試貼士，即看下文！

面試表現 佔4成分數 位於九龍城區的資助學校喇沙書院將於2026/27學年提供76個中一自行分配學額。入學簡介講座中，學校介紹自行分配學位收生準則及比重，學生的操行、學科成績、課外活動、獎項、老師評語、教育局成績次第名單和名次等將佔60%，而面試表現佔40%。

須展示 良好粵語及英語口語表達能力 梁校長表示，申請者將會接受兩輪面試，所有申請者將會獲得首輪面試機會，他們須表現良好粵語及英語口語表達能力，表現優異的學生將於2026年2及3月接受由校監和校長主持的第二輪面試。面試將於2026年1月中旬進行，學校會透過電郵通知申請者，家長及學生記得檢查郵箱！

須了解學校背景及切忌背誦 梁校長同時分享4大面試錦囊，學生須了解學校背景資料，自我介紹和中英文短講時切忌背誦，若然學生能展示創新思維及表現出有留意時事，有助面試時加分。學校最後提醒申請者無論家長以紙本或網上方式遞交自行分配學位申請，他們亦必須填寫喇沙書院網上申請表格。確認申請後，申請者將會收到內含「喇沙書院申請表封面頁」附件的電郵。