喚醒肌膚｜Sisley升級再生晚霜及乳霜 一次過發揮25種抗衰老效能

褪黑素令大家可以一夜好眠，Sisley近期的研究發現，原來肌膚都會製造褪黑素！但這種美肌褪黑素並非用來助眠，反而是「叫醒」肌膚細胞工作，啟動肌膚的再生和修復機制。就著最新發現，Sisley特別為抗老修復系列Supremÿa的至臻活膚再生晚霜及乳霜來個新升級，兩款質感照顧不同肌膚需要，減慢歲月痕跡，重設到原有的修復和再生模式。
年輕肌膚的3個關鍵
Sisley經過逾15年的研究，發現重新協調 (Resynchronise)、修復(Repair)及排毒(Detoxify)，是重啟細胞修復和再生的關鍵，並將研究成果注入升級版Supremÿa至臻活膚再生晚霜及乳霜的配方，這種細胞修護再生複合物結合多種高效天然成分，促進重啟肌膚修復和再生模式外，更能發揮多達25種抗衰老功效，包括減淡細紋、重整結構、注氧、膠原再生、保濕及提供營養等。
肌膚也會製造褪黑素
Sisley的最新研究發現，肌膚也會製造褪黑素，並在調節肌膚晚間循環中擔當重要角色，這種褪黑素主要是針對細胞調節生理時鐘，啟動肌膚的再生和修復，令細胞節奏重新協調並一起運作，因此特別加入再生複合物，抵銷因年齡增長減少的褪黑素。兩款升級產品更可延長細胞壽命，增強細胞修復功能，從而改善細胞的再生能力；並為細胞及組織排走所有廢物，令細胞夠保持在健康狀態，更有效地賦活再生。
限量版銀杏葉刮痧板
品牌更特別研製銀杏刮痧板，是Sisley首款專為面部和頸部設計的按摩工具，靈感來自於品牌靈魂成分之一的銀杏葉，獨有線條能貼合面部線條與輪廓，配合5大按摩模式，提升抗老效果。