嘉士伯限量特別釀造版啤酒Brut拉格/小麥拉格 閃亮登場

嘉士伯一直以來以開創精神及好奇心不斷追求新高度，於去175週年的慶典期間推出了三款全球限量特別釀造版啤酒，完美演繹如何突破傳統界限，實現高科技釀造的理想！而當中以Montrachet酵母釀製，帶有柚子、西柚和玫瑰花水味道的嘉士伯Brut拉格（Brut Beer）罐裝登場市面，反應非常熱烈。

今年，嘉士伯為滿足一眾啤迷之要求，特別釀造版罐裝Brut拉格（Brut Beer）即將重磅回歸。由100%小麥麥芽製成的特別釀造版罐裝嘉士伯小麥拉格（Wheat Lager）亦會同步於10月11日以期間限定方式陸續登陸香港地區各大便利店，各位啤酒迷萬勿錯過！