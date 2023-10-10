嘉士伯限量特別釀造版啤酒Brut拉格/小麥拉格 閃亮登場

嘉士伯一直以來以開創精神及好奇心不斷追求新高度，於去175週年的慶典期間推出了三款全球限量特別釀造版啤酒，完美演繹如何突破傳統界限，實現高科技釀造的理想！而當中以Montrachet酵母釀製，帶有柚子、西柚和玫瑰花水味道的嘉士伯Brut拉格（Brut Beer）罐裝登場市面，反應非常熱烈。
今年，嘉士伯為滿足一眾啤迷之要求，特別釀造版罐裝Brut拉格（Brut Beer）即將重磅回歸。由100%小麥麥芽製成的特別釀造版罐裝嘉士伯小麥拉格（Wheat Lager）亦會同步於10月11日以期間限定方式陸續登陸香港地區各大便利店，各位啤酒迷萬勿錯過！
嘉士伯限量特別釀造版啤酒 載譽歸來
Carlsberg Brut Beer
採用嘉士伯自家的小麥麥芽和Montrachet酵母釀造而成，賦予啤酒優雅、充滿氣泡、乾爽和順滑的特質。柚子、西柚和玫瑰花水帶來了完美平衡和獨特的脆爽餘韻。在特別場合上成為與眾不同的啤酒。
容量: 440 mL罐裝
酒精濃度: 6%
建議零售價：$23
上架日期：2023年10月11日
Carlsberg Wheat Lager
100%小麥麥芽，0%大麥麥芽，理論上不可能嗎？嘉士伯卻將不可能變為可能！帶來一種順滑並擁有葡萄酒口感的啤酒，以百分百小麥麥芽及Nelson Sauvin hops以冷泡酒花技術釀製而成。
容量: 440 mL罐裝
酒精濃度: 6%
建議零售價：$23
上架日期：2023年10月11日