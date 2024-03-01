嘉士伯首推香港本地獨有香港7欖2024紀念罐 聯同英超利物浦名宿觀摩香港大球場告別戰

「國泰/匯豐香港國際七人欖球賽」將於4月5日至4月7日在香港大球場舉行告別戰，嘉士伯作為中國香港欖球總會的長期合作夥伴以及香港7欖的大會指定啤酒品牌，為紀念香港大球場過去30載的精彩賽事，特意夥拍本地數碼藝術家巫男(Isaac Spellman)，以香港7欖為設計概念打造品牌首個本地獨有紀念罐，透過巫男的獨特創作美學，以復古與流行交織的嶄新插畫風格將這場告別戰在紀念罐上重現，藉此與一眾香港及世界各地球迷攜手歡送香港大球場的最後一場香港7欖！
香港7欖2024嘉士伯紀念罐設計概念
香港7欖2024嘉士伯紀念罐罐身以品牌標誌性的綠色為主調，採用了大膽的線條和色調繪畫香港大球場的天幕和座位，象徵欖球的速度和場內的狂熱氛圍，在煙花盛放的天空下，眾志成城歡送最後一屆香港大球場的七欖盛事。 嘉士伯首次推出具本地元素的紀念罐，為隆重其事，將品牌固有的 標語字句「By Appointment to the Royal Danish Court」，亦罕有地改成「By Appointment to the Rugby Fans of Hong Kong」，極具收藏價值。即日起陸續於各大便利店發售。
英超利物浦名宿與中國香港欖球員強強聯手 打破限制創造無限可能
嘉士伯一直與運動扣上密切的關係，今年將繼續特別邀請兩名英超利物浦名宿David James(大衛·詹姆斯)及Sami Hyypiä(沙米·希比亞)觀賞香港7欖，聯同英超利物浦足球會與 各位球迷揮灑熱情。兩位傳奇球員將打破運動界別間的限制，親臨香港大球場與香港及世界各地球迷為這場國際級體育盛事舉杯歡呼。他們將率先與出戰香港7欖的中國香港欖球員Max Woodward(禾獲特)和Kyle Sullivan(蘇禮文)互相切磋球技，請熱切期待！
一系列限定紀念品隨即登場 香港7欖場內外繼續狂熱
是次賽事將會是香港7欖移師至啟德體育園前，在香港大球場體驗七欖時光的最後機會，不容錯過！一眾欖球愛好者可於2024年3月4日至3月27日推廣期間於指定零售商戶、食肆或酒吧#購買任何嘉士伯品牌啤酒^滿港幣35元*，即可登記參加「香港7欖繼續狂熱可能就係嘉士伯」抽獎活動*，有機會獲得香港7欖門票、與英超利物浦名宿見面或簽名版冰巾，親身體驗香港7㰖的狂熱氣氛。除了推出香港7欖2024嘉士伯紀念罐外，一系列限定紀念品亦即將於香港大球場場內外上線，將香港7欖的狂熱回憶收藏回家！有關換領詳情，請留意嘉士伯Facebook及Instagram頁。